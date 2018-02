Pet inovativnih projekata iz ruskog Skolkova koji mogu biti korisni za čitav svijet

Teško pronalazite savršene cipele ili želite imati holivudski osmijeh bez da potrošite previše novaca? Ruski startupovi mogu pomoći da to i ostvarite!

Prije godinu dana, rusko vodeće high-tech središte nadomak moskovske periferije udomilo je svoje prve stanovnike. Službeno poznat pod nazivom "Tehnološki park Skolkovo", ova zona broji više od 200 startupova koji imaju pristup lokalnoj infrastrukturi, kao i financijsku i pravnu podršku čiji je cilj dati povoljno okruženje za razvoj poduzetništva i inovacija.

Mogu li ove mlade ruske tvrtke zaista uspjeti i postati globalne? Otišli smo u Skolkovo i pokušali saznati. Ovo je pet zanimljivih startupova koji već postižu međunarodni interes.

Dok su roboti još uvijek rijedak prizor na gradskim ulicama, oni već čine razliku u rudarstvu, a VIST robotics je snaga koja stoji iza toga. Ruski stručnjaci izumili su daljinski upravljački sustav za rudarsku opremu, poput bagera, skladišnih kamiona i utovarivača, što omogućava rudarenje kamenoloma, bez prisutnosti ljudi.



"2014. osvojili smo natječaj u Maroku, pobijedivši naše konkurente iz Kanade, Japana i SAD-a", rekao je Dmitrij Vladimirov, generalni direktor VIST grupe. "Od tada radimo s OCP-om, marokanskom državnom tvrtkom za fosfate, na implementiranju sustava daljinskog upravljanja na pet rudarskih polja. Također su predložili i da pripremimo testno polje za naš projekt."



Visitov projekt "pametnog kamenoloma" povećat će učinkovitost rudarenja za 15-20 posto, smanjiti troškove do 15 posto, povećati sigurnost rudarenja i omogućiti izvođenje poslova na udaljenim i klimatski zahtjevnim područjima, ne samo u Rusiji, već u bilo kojem dijelu svijeta.

3D Smile Lab Skolkovo Foundation's Press Office

Iako je dugo bila najpopularniji način za ravnanje zuba, proteze gube na popularnosti u Rusiji i ostatku svijeta. Transparentne proteze su smatrane preskupima za ravnanje zuba, no to bi se moglo promijeniti. Ruski 3D Smile Lab će napraviti proteze cjenovno pristupačnima, kao i učinkovitijima u usporedbi s inozemnom konkurencijom, jer mogu izravnati krunu zuba i korijen.



"Radimo s liječnicima koji nam šalju otiske zuba pacijenata, zatim ih mi skeniramo i napravimo 3D model. Naš inovativni softver procjenjuje model i osmišljava čitav tok liječenja. " rekla je Marina Domračeva, glavna direktorica 3D Smile Laba. Uspoređujući cijene, naše proteze su tri puta jeftinije od zapadnjačkih i cjenovno gotovo jednake tradicionalnim protezama koje koštaju oko 200 do 250 000 rubalja ($3,531-4,414) u Moskvi.". Tvrtka radi s 800 liječnika iz Rusije, Indije, Izraela i SAD-a.

Motorika Skolkovo Foundation's Press Office

Osnovana 2015. Motorika "pretvara ljude u kiborge" šaljivo će reći Fjodor Kubiškin, voditelj tvrtke za razvoj bioelektirčnih proteza. Motorika proizvodi elektromehaničke gornje udove (mehaničke i bioničke) za sve dobne skupine, vodeći brigu o individualnim potrebama i preferencama. Proteze su individualno dizajnirane i mogu koristitit različite tehnologije (poput PayPassa), te funkcionirati poput pametnog telefona. Minimalna cijena za mehaničku protezu je oko 100 do 150 000 rubalja ($1,743-$2,615),, dok bioničke koštaju oko 350 000 rubalja ($6,103), ovisno o značajkama.



"Njemačka proteza sličnih značajki košta oko 1 milijun rubalja (17.438 dolara)", rekao je Kubiškin. "Općenito gledano, ručna proteza u prosjeku u svijetu košta od jedne do pet milijuna rubalja. Naša proteza košta tri puta manje. "



Tvrtka je ostvarila narudžbe za klijente u Rusiji, Kazahstanu, Ukrajini, Bjelorusiji, Velikoj Britaniji i SAD-u. Prošle godine Motorika je proizvela više od 200 proteza.

TRY.FIT Skolkovo Foundation's Press Office

Jeste li ikad imali probleme s pronalaskom savršenog para cipela? Sada to možete napraviti brže i znatno učinkovitije. Jedan od Skolkovih residents nudi 3D tehnologiju skeniranja koja pronalazi savršene čizme skenirajući stopala. Nakon toga možete odabrati obuću koja vam najviše odgovara iz dostupnih opcija unutar baze podataka. Aplikacija čuva 3D model i kupovinu šalje trgovini partneru.



"Možemo surađivati s bilo kojom tvrtkom obuće", za Russia Beyond rekao je Vagan Martirosjan, glavni direktor TRY.FIT-a. "Trenutno surađujemo s Decathlonom, Ralf Ringer i Eronikom, te testiramo tehnologiju za Adisas Grupu, New Balance i Intersport. Također pregovaramo s drugim velimim američkim brandovima.".

Samocat Sharing Skolkovo Foundation's Press Office

Iznajmljivanje bicikala i automobila popularno je u mnogim gradovima, a što je s romobilima? Lagani su, sklopivi i zabavni, zašto ne napraviti sustav za njihovo iznajmljivanje? To je ono što radi ruski startup, Samocat Sharing.



Osmislili su pouzdani sustav iznajmljivanja postaja za autonomne romobile koji omogućuje korisniku da preuzme romobil putem mobilne aplikacije. Cijena usluge u Moskvi je dva rublja po minuti. Svi skuteri imaju protuprovalne značajke, čvrstu konstrukciju bez odvrtljivih dijelova i GPS čip za praćenje romobila.



Tvrtka već sada ima svoje romobil stanice u Moskvi i finskom gradu Espoou, a planiraju se proširiti i u Europu i prodrijeti u azijske zemlje.



"Uložili smo već $500 000 i planiramo investirati još milijun dolara za daljnje istraživanje i razvoj", za Russia Beyond izjavio je osnivač Samocat Sharinga, Vasilij Bikov. "Sada se fokusiramo na velike gradove gdje je potrebna visoka razina sigurnosti. Kako bi smo ispunili te zahtjeve, trebat će nam i više novaca."