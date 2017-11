Rusi plaču dok slušaju ove Hrvate

Ideja stvoriti bend „Очень такие» ( "Očenj takije" ) pojavila se u Rusiji kad je osnivač Zvonimir Ibrišević bio na razmjeni studenata. - Jednom smo bili u kampu za mlade u Kaljiningradu gdje se svaku večer ruska mladež skupljala oko vatre, svirala na svojim inustrumentima i pjevala cijelu noć, priča nam Zvonimir.

- Bile su to fenomenalne večeri uz lijepe i iskrene pjesme. Tada sam shvatio da je samo tako moguće shvatiti rusku dušu - slušajući suvremene pjesme modernih izvođača kao što su Coj, Splin, Lenjingrad...

Već u Zagrebu, profesorica s Filozofskog fakulteta, Jasmina Vojnović pomogla nam je organizirati mali koncert poslije seminara - "snimali smo videe i stavljali ih na YouTube. Možete zamisliti koliko smo se iznenadili kada su nam počeli stizati komentari iz Rusije - Rusi su sa užitkom slušali kako pjevamo i slali nam poruke", - smije se vokalistica Ena Bašić. Naravno, ljudi nam pišu i smiješne komentare - npr. u Rusiji nije pristojno psovati, a u pjesmama grupe Lenjingrad ima puno psovki, pa su ljudi u komentarima pomalo šokirani što studenti pjevaju na fakultetu pjesme koje sadrže dosta psovki.

U zadnje vrijeme grupa "Очень такие" održala je nastupe u Čakovcu u Tehničkom muzeju, u školi ruskog jezika Sputnik, te čak i na privatnim događanjima ruskih emigranata.

Nastup u Čakovcu Privatna arhiva Privatna arhiva

"Bilo nam je zaista drago što su nas prepoznali i što nas zovu na takva velika događanja", priča Linda Surković. Sami Rusi priznaju kako nisu odmah primijetili kako se ne radi o ruskoj grupi, zato što uopće nemamo naglasak. "Neke fraze su nam dosta teške i moramo ih ponoviti po nekoliko puta - npr. fraza "Жизнь, жаль, что все слишком просто" ( Žiznj žalj, čto vsjo sliškom prosto ) nam je izuzetno teška", - priča nam Melita Dračević.

U Rusiji malo ljudi zna gdje je Hrvatska. "Malo tko u Rusiji zna gdje se nalazi Hrvatska, ali i to da je Hrvatska bila nekad u sastavu Jugoslavije, zato što su svi slušali o Srbiji i znaju o Srbiji. Postoji stereotip o rusko-srpskom prijateljstvu, no ne i o rusko-hrvatskom prijateljstvu. Naš zadatak je, dati im do znanja da nam je zanimljiva njihova kultura, ljudi, država.

Na taj način želimo i nadamo se da ćemo uspijeti privući njihovu pozornost odnosno interes prema Hrvatskoj. Petra Grebenc smatra kako je razlika u mentalitetu dovoljno velika "dovoljno je spomenuti kako u krugu doma u kojem smo bili smješteni u Rusiji nije bilo niti jedne trgovine, no zato su bile tri cvjećarnice. Rusi su veliki romantičari. Ljudi se brinu o svojoj kulturi, jako puno čitaju, studenti su jako radišni."

Zvonimir se slaže s Petrom i dodaje, kako većina Rusa i dalje cijeni konzervativne, kršćanske vrijednosti. Grupa "Очень Такие će nastupiti javno u Zagrebu u klubu Spunk u 21.00. Ulaz je slobodan.