Jedu li Rusi crveni kavijar?

Rusija proizvede u prosjeku 15 000-19 000 tona crvenog kavijara svake godine. Tradicionalno Kamčatka (veliki poluotok na Dalekom istoku Rusije gdje u izobilju ima lososa, škrapine i pastrve) proizvodi najveći dio crvenog kavijara u zemlji. Poznavatelji savjetuju da se uvijek kupuje crveni kavijar iz tekuće sezone, po mogućnosti u staklenom pakiranju. "Losos se mrijesti od srpnja do rujna, pa crveni kavijar može biti proizveden najkasnije u listopadu!" Tamara, asistentica u lancu ribarnica u Moskvi, upozorava: "Najpopularnije su vrste lososovog kavijara od nerke (crvenog lososa), keta lososa, gorbuše i kižuča. Tražite kavijar proizveden na Kamčatki i Sahalinu. To je uvijek garancija visoke kvalitete. I provjerite ima li u tegli tekućine. Ikra mora bi ujednačene boje i veličine i ne smije biti ljepljiva. Tada je dobra."

Kako je bilo nekad

Crevni kavijar odavno uživa ugled među gurmanima kao posebna delikatesa. U sovjetsko doba, poznato po nestašicama, bilo je to nešto što novac doslovno nije mogao kupiti, simbol obiteljskih okupljanja i blagostanja. Za većinu ljudi bio je to luksuz koji se servirao samo u posebnim prilikama kao što su svadbe, rođendani ili doček Nove godine. Konzerve crvenog, pa čak i crnog kavijara (od jesetre ili morune) često su se mogle naći kao dio takozvanih "paketa hrane" koje su neki radnici sovjetskih tvornica (kao i elitni državni službenici) dobivali od države kao nagradu za svoj rad za nacionalne ili novogodišnje praznike. Ovi paketi nisu bili besplatni i njihov se sastav jako razlikovao ovisno o funkciji osobe, njenom zanimanju i statusu.

"Sjećam se da se moj djed sredinom 80-ih redovno vraćao s posla noseći svoju mrežastu torbu prepunu raznih specijaliteta. Dok su police u prodavaonicama bili gotovo uvijek prazne, osim redova i redova identičnog keksa, paketi hrane koje je moj djed donosio kući bili su pravi rog izobilja svih vrsta hrane koje možete zamisliti, od mojeg omiljenog kondenziranog mlijeka i graška do mandarina, suhe dimljene kobasice, bombonijere i crvenog kavijara. Moja ga je baka uvijek posluživala na komadu toplog bijelog kruha s debelim slojem maslaca. Mogla sam pojesti tri ili četiri sendviča zaredom. To mi je omiljeno sjećanje na hranu iz djetinjstva!", prisjeća se Aleksandra, 40.

U Maksimovom djetinjstvu kavijar je postao sinonim za velika obiteljska okupljanja.

"Kad god su članovi obitelji slavili rođendan, kuhalo se nekoliko desetaka kokošjih jaja i punila su se kavijarom. Zanimljivo je da ja nisam zapravo volio crveni kavijar. Mislio sam da je previše slan. Problem je bio u tome što sam bio vrlo mršav i moja je majka inzistirala da jedem kavijar. Govorila je da je on izvor proteina i vitamina. Nije me bilo briga. Kada bi mama skrenula pogled, dao bih svoje jaje s kavijarom starijem bratu, koji ih je obožavao! Moj otac, koji je također bio veliki ljubitelj kavijara, smatrao je da on najbolje ide s ledenom votkom. Naravno, on je to objašnjavao govoreći da su ohlađeni kavijar i votka stvoreni jedno za drugo."

Maksimova je majka ipak bila sto posto u pravu. Crveni je kavijar poznat po svojoj nutritivnoj vrijednosti. On je izvor vitamina D, A i E, kao i minerala, uključujući kalcij, željezo, jod i magnezij. Osim toga, vrlo je hranjiv, s masnim omega 3 kiselinama koje podržavaju imunološki sustav. Upravo ono što bi vam liječnik preporučio.

Kako servirati kavijar?

Komad svježeg kruha, kao što je francuski baget, premazan mekim maslacem, najbolja je podloga za serviranje lososovog kavijara. Na običnim krekerima ili pecivu od lisnatog tijesta kavijar također izgleda vrlo primamljivo.

Ako izgled ostavimo po strani, neki ljubitelji hrane priznaju da im je crveni kavijar omiljeni doručak, posebno tijekom dugih ruskih zima.

"Znate što, danas izvanredni crveni kavijar, proizveden na Dalekom istoku Rusije, košta kao pristojna boca talijanskog vina", kaže Polina, 29. "Teglica od 200 grama obično mi traje tjedan dana i ima neke iscjeljujuće moći. Svjetlonarančasta ili crvena, to je boja optimizma! Vrati mi osmijeh na lice i poboljša raspoloženje. Svakog jutra uživam mažući palačinke velikom žlicom slanog lososovog kavijara, kojem preko dodam vrhnje. F. Scott Fitzgerald nije bio u pravu. Divan je dan koji započne ukusnim doručkom!"

U Rusiji se crveni kavijar obično servira na obiteljskoj večeri za novogodišnju večer, s voćem, salatama i drugim zakuskama na prazničnom jelovniku. Uz obavezan šampanjac nekoliko generacija Rusa i dalje ostaje vjerno kulinarskoj tradiciji dočeka Nove godine koju su usvojili u djetinjstvu. Istina je da, kada je crveni kavijar u pitanju, uvijek možete uzeti još malo.