Rusija će predložiti UNESCO-u peljmene i palačinke kao svoje nematerijalno naslijeđe

Zastupnik LDPR-a Aleksandar Kurdjumov je izjavio (poveznica na ruskom jeziku) da bi on na listu UNESCO-a uvrstio peljmene. "I palačinke, (blini, kako kažu Rusi - op.ur.) naš ruski proizvod, najukusniji ruski proizvod. Peljmeni i palačinke - to je ono što se uvijek pravi u našim domovima. U svakom ruskom domu prave peljmene i u svakom peku palačinke. To su dva stalna proizvoda kroz stoljeća", kaže zastupnik.

On dodaje da nema ukusnije hrane od peljmena i palačinki.

"Gdje god da idem, na službena putovanja, izvan zemlje, svuda gdje žive Rusi, svuda se jedu peljmeni i palačinke. I svi stranci koji dolaze kod nas sa zadovoljstvom jedu palačinke i peljmene, s vrhnjem, medom, s bilo čime. Gdje god vidite peljmene i palačinke - tamo su Rusi", zaključio je on.

