Kako koronavirus utječe na rusku ekonomiju?

Svjetska zdravstvena organizacija je 30. siječnja objavila da epidemija koronavirusa u Kini predstavlja opasnost međunarodnog razine. Istog je dana Međunarodni monetarni fond (MMF) priznao da će epidemija imati utjecaj na globalnu ekonomiju. Po Rusiju će širenje virusa, protiv kojeg zasad ne postoji cjepivo, u svakom slučaju imati posljedice. U Kinu, naime, odlazi preko 12% ukupnog izvoza iz Rusije. Pitanje je samo koliko će pogubne te posljedice biti. Evo kakva je trenutno situacija.

Jeftina nafta i slabljenje rublja

Legion Media Legion Media

Najprije su reagirale cijene nafte, s obzirom na to da je Kina jedan od najvećih potrošača ove sirovine. Potražnja za gorivom u Kini je opala, pa su dolarske cijene nafte pale. U siječnju je cijena nafte marke Brent izgubila 12,6% vrijednosti, dok je ruska nafta Urals pojeftinila i u dolarima i u rubljima. 10. veljače je cijena marke Urals dostigla minimum u posljednje dvije godine: pala je ispod 3,4 tisuće rubalja po barelu (56 dolara). To je već niža cijena od one koja je predviđena federalnim proračunom.

Jeftina nafta je utjecala na slabljenje rublja, ali zasad ne u kritičnoj mjeri: od početka siječnja rubalj je u odnosu na dolar izgubio 3,35% vrijednosti.

Odustajanje trgovaca od kineskih proizvoda

Sajapin Vladimir/TASS Sajapin Vladimir/TASS

Rusija od Kine nabavlja robu u vrijednosti od 50 milijardi dolara godišnje. Oko polovice tog iznosa ide na uvoz automobila, radiostanica i telefona, a ruske kompanije zasad nisu dobile obavijesti o otkazivanju isporuka iz Kine.

Što se tiče kineskih prehrambenih proizvoda, njihov udio na ruskom tržištu nije veći od 2%. Iz Kine se uglavnom uvoze đumbir, češnjak, rajčica, papar, mandarine, grožđe i pomelo, no, kako tvrde trgovci, sve se to može lako nadomjestiti uvozom iz drugih zemalja.

Tako je, primjerice, 3. veljače jedan od najvećih trgovačkih lanaca u Rusiji "Magnit" priopćio da više ne uvozi voće i povrće iz Kine zbog opasnosti od širenja virusa i kompliciranije logistike. Umjesto s Kinom, lanac će zasad poslovati s Turskom, Izraelom i Marokom. Potragu za novim opskrbljivačima najavio je još jedan trgovački lanac: X5 Retail Group. Međutim, trgovački lanci "Lenta" i "Metro" ne planiraju otkazivati isporuke, dok ostali lanci (kao što su "Ašan" i "Diksi") zasad ne komentiraju situaciju.

Problem je u tome što veći dio isporuka svih kineskih proizvoda odlazi na Daleki istok i u Sibirski federalni okrug, regije koje su vrlo ovisne o uvozu, pa su se police tamo već počele prazniti. Lokalni mediji su objavili da su naglo poskupjeli krastavci i rajčice ili da u trgovinama Vladivostoka, Habarovska i Usurijska nedostaje robe. Prva "žrtva" koronavirusa u Vladivostoku su bile banane. Netko je pokrenuo glasinu da su zaražene (iako su stigle iz Ekvadora), pa su jednostavno istrulile.

Gubici turizma: 100 milijuna dolara

Legion Media Legion Media

Ovakvu prognozu zbog uvođenja karantene za razdoblje od siječnja do ožujka 2020. godine daje Asocijacija turističkih agencija Rusije. Kina je bila najveći "dobavljač" turista u Rusiju, pa će Rusiji sada nedostajati najmanje 1,3 milijuna kineskih turista.

Zračni promet s Kinom je djelomično blokiran od 1. veljače. Trenutno su aktivna samo četiri leta "Aeroflota" i njegovih partnera za Peking, Guangzhou, Šangaj i Hong Kong. Ali, po svoj prilici, gubici neće biti tako veliki: prema riječima analitičarke "VTB Kapitala" Jelene Sahnove, od gotovo 130 milijuna putnika na Kinu odlazi samo 2 milijuna godišnje. Za "Aeroflot" je to 4% putnika i 5% profita.

Potražnja za medicinskim maskama skočila za 220%

Aleksandr Krjažev/Sputnik Aleksandr Krjažev/Sputnik

Oni koji su trenutno neosporno na dobitku su farmaceutske kompanije i ljekarne. Za nekim proizvodima i antivirusnim preparatima već postoji povećana potražnja. Oni se zbog nedostatka lijeka za koronavirus kupuju po principu "isprobat ću sve redom". Primjerice, prodaja maski je, prema podacima operatera fiskalnim podacima "Platforma OFD", povećana za 220%.

Što dalje?

Nitko u Rusiji zasad ne misli da bi utjecaj virusa iz Kine mogao biti poguban. German Gref,, direktor najveće banke Rusije, Sberbanka, unatoč svim gubicima ovaj utjecaj naziva "malo značajnim".

Međutim, sve bi se moglo promijeniti ako širenje virusa ne bude zaustavljeno i situacija potraje duže vremena. U tom slučaju rusku ekonomiju očekuju teškoće. Računska komora Rusije predviđa ozbiljne posljedice. Navest ćemo samo jedan primjer: automobilski koncern Nissan je već upozorio da će obustaviti proizvodnju automobila u Rusiji, ako se do ožujka situacija ne promijeni.