Crveno svjetlo za američku valutu: Evo s kojim zemljama Rusija ne planira dalje poslovati u dolarima

Rusija aktivno radi na prelasku na nacionalne valute u poslovanju sa zemljama Bliskog istoka, jugoistočne Azije, Latinske Amerike i Afrike, izjavio je ministar industrije i trgovine Denis Manturov, prenose ruski mediji.



Predsjednik Rusije, Vladimir Putin ranije je rekao da Rusija ne namjerava odustati od investicija u dolarima i poslovanja u američkoj valuti, međutim svjesna je sankcijskih rizika i nastoji ih minimalizirati. Pritom Rusija odavno razmatra mogućnosti plaćanja u nacionalnim valutama s nizom zemalja.



"To nije brz proces (prelazak na nacionalne valute), i nismo ga pokrenuli kao neposredan odgovor na sankcije, nego to sustavno radimo već nekoliko godina. Imamo iskustvo i praksu u radu komercijalnih banaka i Centralne banke u onim zemljama u kojima ta praksa nije problem. To se u manjoj mjeri odnosi na europske zemlje, a više na zemlje Bliskog istoka, jugoistočne Azije, čak Latinske Amerike i Afrike", rekao je Manturov.



"Kada je riječ o Europskoj uniji, situacija u eurozoni nije tako dramatična. Imamo poteškoće u vezi s transakcijama u dolarima, zato je u navedenim regijama poslovanje u nacionalnim valutama aktivno", dodao je on.



Ruski ministar industrije i trgovine nije imenovao tvrtke koje isporučuju svoje proizvode u inozemstvo i posluju u nacionalnim valutama, ali je rekao da takva potreba postoji prvenstveno kod krupnog biznisa, pošto je upravo on na meti američkih sankcija. Ukupno uzevši, transakcije ruskih industrijskih tvrtki realizirane u nacionalnim valutama zasad su, kako je rekao, "neznatne".



"Bio bih zadovoljan kada bismo uspijeli relizirati 50 posto transakcija u nacionalnim valutama, ali strahujem da je 50% ukupnog našeg obujma isporuka visokotehnoloških proizvoda, ili generalno, ako govorimo o nesirovinskom i neenergetskom izvozu, da je to prilično visoka razina", rekao je Manturov, ističući da Rusija ne odustaje od europskog i američkog tržišta.



Konkretan primjer valutnog prelaska mogla bi biti nabavka dijelova za potrebe ruske automobilske industrije iz Turske. Kako je Manturov rekao, čitav niz nacionalnih tvrtki u Ruskoj Federaciji spreman je na plaćanje u turskim lirama u najskorije vrijeme. Pritom proizvođači u Turskoj, kako je istaknuo, također s "velikim zadovoljstvom započinju provođenje operacija u nacionalnoj valuti", prenosi portal televizije RT na ruskom.