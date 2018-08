Kina ponudila Rusiji da zauzme mjesto SAD-a na tržištu poljoprivrednih proizvoda

Russia Beyond Croatia





Trgovinski rat između Kine i Sjedinjenih Država mogao bi biti odlična prilika za povećanje izvoza ruskih poljoprivrednih proizvoda u Kinu, izjavio je glavni tajnik kinesekog udruženja za razvoj poduzeća u inozemstvu, ekonomist He Czhenenvei.U ovom trenutku između Kine i SAD-a vodi se trgovinski rat, a na udaru će se prije svega naći upravo poljoprivredni proizvodi. Kina godišnje uvozi do 95,5 milijuna tona soje, a glavni izvoznici su Brazil, SAD i Argentina. Obujam uvoza iz SAD-a iznosi oko 32,85 milijuna tona, a Kina, u svakom slučaju, ubuduće neće uvoziti toliko iz Amerike. To znači da će morati uvoziti iz drugih zemalja, što predstavlja vrlo dobru šansu za Rusiju, rekao je Czhenenvei.

Kako je naglasio najveća prednost ruske soje je to što ona nije genetski modificirana.



U ovom trenutku Kina godišnje iz Rusije uvozi oko 500 tisuća tona soje. Povećanjem sadnica soje Rusija bi imala šanse za privlačenje kineskih investitora, izjavio je kineski ekonomist.

Kako je on istaknuo Kina ima veliko potrošačko tržište koje nudi nesvakidašnje mogućnosti za formiranje lanca investicija, proizvodnje i prodaje.



Kineski investitori morali bi pronaći ruske partnere, jer će jedino tako biti povoljno investiranje u Rusiji i potonja prodaja u Kini. To bi trebalo biti na obostranu korist, rekao je on.