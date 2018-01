Hoće li Rusija prodati 49% dionica tvrtke koja proizvodi tenk T-14 "Armata"?

"’Uralvagonzavod’ kroz par godina mogao bi biti djelomično prodan privatnom investitoru", priopćila je 8. siječnja ruska informativna agencija "Interfaks", izazvavši nemir u javnosti povodom toga što strane tvrtke na ovaj način mogu saznati tajne najboljeg ruskog tenka T-14 "Armata".



Izvori spomenute agencije pretpostavljaju da proizvođač tenkova već traži potencijalnog investitora koji će željeti steći 49% dionica. Pojedini su čak pretpostavili da dio dionica može biti prodat koncernu "Kalašnjikov", ali je rukovodstvo tvrtke demantiralo te tvrdnje.



"Vojnoidnustrijske aktive se neće prodavati stranim investitorima. Međutim, ako stvari krenu loše, tvrtka će vjerojatno napraviti podjelu na vojnu i civilnu proizvodnju, i dionice ove druge će prodati kao što je učinila tvrtka ’Suhoj’. Te civilne aktive mogle bi biti prodane i stranim tvrtkama, rekao je za portal Russia Beyond vojni analitičar agencije TASS, Viktor Litovkin.



Pregled situacije

Za 2016. godinu je već bila planirana samo privatizacija ruskih proizvođača tenkova. Tada je rukovodstvo tvrtke planiralo prodati 25% minus jednu dionicu bilo kojoj zainteresiranoj strani.



Od tih planova se, međutim, odustalo kada je krajem godine Vladimir Putin potpisao ukaz o predaji 100% dionica korporaciji "Rosteh" (jedna od najvećih tvrtki, ona ujedinjuje strateški važna poduzeća koja su bankrotirala ili su pred bankrotom). Glavni cilj takvih konsolidacija s "Rostehom" je kapitalizacija biznisa i dobijanje nove učinkovite uprave koja je sposobna strateški važna poduzeća pripremiti za inicijalnu javnu ponudu na burzi.



"Uralvagonzavod" je u ožujku 2017. dobio novog generalnog direktora. To je bivši zamjenik rukovoditelja ministarstva industrije i trgovine Ruske Federacije, Aleksandar Potapov. Kasnije je potpredsjednik vlade, Dmitrij Rogozin objasnio javnosti da je glavna ruska industrijska tvrtka prebačena u državnu korporaciju "Rosteh" kako bi poboljšala svoju financijsku situaciju i oslobodila se nagomilanih dugova (još sredinom 2016. godine je objavljeno da dug "Uralvagonzavoda" iznosi 3,5 milijardi dolara, a rukovodstvo tvrtke nema baš interesa obavijestiti javnost kako stvari stoje u ovom trenutku).

Što se događa?

Po mišljenju izvora portala Russia Beyond u vojnoindustrijskom sektoru, prelazak u korporaciju "Rosteh" i promjena najvišeg rukovodstva, kao i niz drugih promjena, imali su utjecaja na tvrtku.



"Još nismo podmirili dug, ali su stvari krenule nabolje čak i na civilnom tržištu. Sada su prihodi veći i, po mojoj procjeni, narudžba tenkova T-14 ’Armata’ za ministarstvo obrane i stvaranje T-15 ’Terminator-2’ doprinijet će riješavanju financijske situacije u ovoj tvrtkii do 2025. godine", rekao je za portal Russia Beyond spomenuti izvor u vojnoindustrijskom sektoru.



Po njegovim riječima, odavno se priča o prodaji dionica "Uralvagonzavoda", ali ništa neće biti poduzeto bez direktive rukovodstva korporacije "Rosteh".



"Sve to još uvijek nije dovoljno da bi se tvrtka vratila u normalan kolosijek. Pitanje je hoće li "Uralvagonzavod" moći modernizirati pogone u svojim tvornicama kako bi napravio potreban broj tenkova T-14 ’Armata’ za vojsku. Ako se ispostavi da tvornicee nisu u stanju napraviti dovoljan broj tenkova, a kasnije i proizvesti novi model tenka, pitanje prodaje postotaka privatnim investitorima ponovo će postati aktualno", smatra Litovkin.