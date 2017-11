Ruski ministar o nadmoći ruskih poljoprivrednika nad američkim

Vodstvo Rusije u izvozu žitarica u svijetu postaje očigledno i razumljivo je da su američki farmeri zbog toga nervozni, ali to je njihov problem, izjavio je ministar poljoprivrede Rusije Aleksandar Tkačov.

"Ako američke farmere oblijeva znoj zbog dobrog uroda u Rusiji, koji će iznositi oko 130 milijuna tona, od čega samo pšenice 83 milijuna tona, to su njihovi problemi", rekao je Tkačov kao odgovor na pitanje novinara što misli o priopćenjima u medijima o nervozi poljoprivrednih proizvođača u SAD-u zbog sve većeg izvoznog potencijala Rusije.

"Naravno, to je rekord, i na nekim tržištima mi potiskujemo Amerikance, oni naravno imaju gubitke, a nama je samo drago, jer se zbog toga bogate naši poljoprivredni proizvođači", objasnio je Tkačov.

On je istaknuo da sve u svemu "danas postoji zadatak da na cijelom teritoriju Rusije cijena žitarica bude prihvatljiva, jer kada ima mnogo žitarica, na tržištu uvijek pada cijena".

"Koristeći različite instrumente (ukidanje željezničkih taksi, intervencije u državnom fondu), uspjet ćemo stimulirati rast cijena i one će biti pravične", dodao je ministar. "Najvažnije je da svuda bude rentabilnosti, profita, zarade, kako u Rusiji ne bi palo zanimanje za proizvodnju žitarica", objasnio je Tkačov.

"Sto trideset milijuna tona nije maksimum, to sam više puta rekao, mi u Rusiji možemo proizvesti i 150 i 200 milijuna tona, zadatak je samo to prodati, pronaći nova tržišta za plasman, u zemlji razvijati preradu žitarica, to je također tražena roba za izvoz", dodao je ministar.

"Znači da ćemo i dalje biti zemlja broj jedan na svijetu koja će proizvoditi kvalitetne, ekološki čiste žitarice", zaključio je ministar.