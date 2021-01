Kako izgleda čuveni "Ural", najpopularniji sovjetski motocikl?

Negdje u Kaliforniji krupni muškarac s bradom vozi jarkocrveni motocikl koji izgleda kao da je sišao s ekrana nekog romantičnog starinskog filma. A u prikolici motocikla sjedi Gracie bez kacige, ali sa skijaškim naočalama. Gracie ima već 8 godina i mirno sjedi u prikolici.

"Što kažeš, Gracie, da malo poletimo?", pita čovjek i ubrzo zatim nekoliko sekundi vozi samo na dva bočna kotača. Gracie je u prvom trenutku uplašena, no već je nakon par sekundi jako sretna.

Tako se australski ovčar, kujica Gracie, vozi u "Uralu", najpoznatijem ruskom motociklu na svijetu.

Vojni motocikl za vrijeme krize

Žitelji Irbita, gradića u Sverdlovskoj oblasti, osnovanog 1631. godine, uvijek su se imali čime zabaviti. Praktički od samog osnivanja u gradu su se održavali sajmovi. Tijekom 1930-ih Irbit, dotad trgovački grad, postaje industrijski centar. Najprije je u njemu podignut kombinat za preradu dijatomita i proizvodnju cigle, a kasnije tvornica strojeva za vađenje treseta.

Proizvodnja ruskih motocikala "Ural" u Irbitskoj tvornici motocikala. TASS TASS

Za vrijeme Drugog svjetskog rata u Irbit je iz Moskve evakuirana tvornica motocikala. Smještena je na teritoriju pivovare.

"Prvi ešalon stigao je 21. studenog 1941., a već je 25. veljače iz Irbita krenuo prvi ešalon s motociklima", rekao je direktor Irbitskog državnog muzeja motocikala u intervjuu za TASS. Tijekom rata je u Irbitu proizvedeno preko 9000 motocikala. U početku ih je koristila vojska i taj model se zvao M-72. Naziv "Ural" pojavio se tek 1962. godine u čast velike zemljopisne regije Rusije. Upravo je pod tim nazivom ovaj motocikl postao prepoznatljiv u Sovjetskom Savezu i izvan njega.

Radnik u hali za sklapanje motocikala "Ural". Irbitska tvornica motocikala. Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Prije famoznih 1990-ih tvornica je uspješno godišnje proizvodila 130 000 motocikala za potrebe sovjetskih građana. U njoj je bilo zaposleno oko 10 000 ljudi. Nakon raspada Sovjetskog Saveza nastupila je kriza, tvornica je nekoliko puta mijenjala naziv da bi početkom 21. stoljeća potpuno bankrotirala.

"Kaha (Kaha Bendukidze, bivši vlasnik tvornice, koju je kupio 1998. godine – op. ur.) odlučio je prodati pogone, a jedini zainteresirani smo bili mi, tadašnji top-menadžeri tvornice, tj. ja i moji kolege Vadim Trjapičkin i Dmitrij Lebedinski", rekao je u intervjuu za Afisha Daily Ilja Hait, jedan od sadašnjih suvlasnika tvornice.

"Ural" za izvoz

Novi vlasnici su 2006. godine pokrenuli proizvodnju i iste godine napravili 1755 motocikala, i to isključivo za izvoz u Japan, SAD, Europu, Kanadu i Australiju.

"Odmah smo shvatili da rusko tržište nije naročito perspektivno za ovakve motocikle, pa smo se odlučili natjecati sa svjetskim brendovima. U tu smo svhu morali praktički u potpunosti izmijeniti proces proizvodnje. Na suvremenom 'Uralu' nema nijednog dijela sa starog motocikla. Sve je usklađeno sa standardima na stranim tržištima", objašnjava Hait.

U tvornici se proizvode dijelovi prikolice, šasija i motor, kaže izvšni direktor Irbitske tvornice motocikala Vladimir Kurmačov. Kočnice, zupčanike mjenjača i ostalo nabavljamo u inozemstvu.

Danas tvornica ima 150 radnika. Oni po narudžbi dnevno sklapaju po 5-6 motocikala.

Ural SiTi 2021 uralmoto.ru

Tvornica pravi dva klasična modela: "Ural SiTi" i Gear Up.

Ural GEAR UP 2021 uralmoto.ru

Pored toga, kompanija svake godine izbacuje limitirane kolekcije svojih motocikala, npr. "Ural" boje Bajkalskog jezera ili pustinjskih boja, i motocikle u suradnji s brendom Yamal.

URAL BAIKAL LE, ograničene tiraže iz 2017. uralmoto.ru

Model "SiTi" ima motor od 745 kubika i 41 KS. S jednim rezervoarom može prijeći 260 km, a maksimalna preporučena brzina je 110 km/h. Motocikl ima pogon na zadnji kotač.

Gear Up ima gotovo identične parametre, izuzev veličine kotača (kotači na modelu "SiTi" su 18 inča, a na modelu Gear Up 19 inča). Ali smatra se da je ovaj model vodeći, jer je to jedini motocikl na svijetu s pogonom na oba kotača. Po želji kupca može se još prilikom tvorničkog sklapanja podesiti da prikolica također ima pogon, i to je onda idealna varijanta za vožnju izvan cesta.

"SiTi" košta 821 000 rubalja (10 800 dolara), a Gear Up 962 000 rubalja (12 700 dolara).

Svjetska popularnost

U Rusiji "Ural" ima 4 distributera, a u SAD-u pedesetak. Paparazzi su 2010. godine uspjeli snimiti glumca Brada Pitta i solista rock benda Aerosmith Stevena Tylera na njihovim "Uralima".

Po riječima Vladimira Kurmačova, dva motocikla, jedan s prikolicom i jedan bez nje, posjeduje Ewan McGregor koji je glumio u "Zvjezdanim ratovima".

"99% naših motocikala se izvozi. Prošle (2019. – op. ur.) godine smo u Rusiji prodali svega 45 strojeva. U prosjeku godišnje proizvedemo 1200 strojeva", kaže Kurmačov.

URAL YAMAL LE uralmoto.ru

Po njegovom mišljenju, ruski motocikl je popularan zahvaljujući neobičnom dizajnu koji se ne smije mijenjati ni po koju cijenu.

"Ako se na izložbi motocikala u Milanu, koja se održava jednom u dvije godine, <...> uklone logotipi s motocikala, čovjek koji se ne razumije mnogo teško će prepoznati marku, a ’Ural’ je prepoznatljiv", izjavio je Kurmačov još 2017. godine u intervjuu za TV kanal "Rossija 24".

U inozemstvu je "Ural" popularan upravo zahvaljujući prikolici, a ona se po potrebi može i skinuti, kaže suvlasnik kompanije Ilja Hait.

"Prosječan uzrast vlasnika naših motocikala sada je 50-53 godine. Najčešće ga kupuju već iskusni bajkeri koji su otkrili jedinstveno prijevozno sredstvo kao što je motocikl s prikolicom. ’Ural’ podrazumijeva specifičan odnos bajkera i putnika. To je vožnja koju čovjek dijeli s nekim", objašnjava Hait.

U Rusiji ovaj motocikl nije toliko popularan, prije svega zbog visoke cijene, a također i zbog toga što ima mnogo ljubitelja ranijih, sovjetskih "Urala", a oni se protive bilo kakvim modifikacijama, smatra Hait.

Pored svega rečenog, "Ural" se lako prilagođava svačijim potrebama. Po Haitovim riječima, u Parizu i Barceloni na ovim se motociklima izvode turističke ekskurzije, u njima ljubitelji surfanja prevoze svoje daske i kampersku opremu, a jedan je kafić u Sankt-Peterburgu naručio motocikl da im služi kao pokretna espresso stanica – da toče kavu direktno na motociklu.

Sudeći po službenom računu "Urala" na Instagramu, ovaj motocikl savladava planinske prijevoje, kanjone i pustinje, a da ne govorimo o neravnom terenu izvan cesta i o cestama pokrivenim snijegom. Dobra prohodnost u svim okolnostima također je razlog zašto su Amerikanci spremni za ovaj motocikl platiti 10 000 i više dolara, smatra 80-godišnji Gene Langford, jedan od prvih distributera "Urala" u SAD-u.

"’Ural’ se može voziti i zimi i ljeti, i izvan cesta. Prikolica se može koristiti za prijevoz tereta ili da se u njoj voze djeca ili kućni ljubimci. Tako se ispostavlja da je ’Ural’ idealno prijevozno sredstvo za avanture koje se rijetko viđa", prenosi Geneovo mišljenje USA Really.