Kako se ruski kipar bori protiv vandalizma klesanjem zečeva u stijenama

"Prolazeći automobilom, pomislio sam da je to spiljsko slikarstvo prapovijesnih ljudi, a ustvari je zanimljiv art projekt"– takve i slične komentare ostavljaju turisti koji slučajno prođu kroz "Dolinu zečeva".

Prirodu Karelije, regije na sjeveru Rusije, čine zimzelene šume i stjenoviti pejzaži. Na jednoj takvoj stijeni pored ceste, nekoliko kilometara od Petrozavodska, glavnog grada Karelije, pojavile su se uklesane figure nekoliko stotina zečeva. Oni lete, trče, mašu šapom, češu se iza uha, veselo namiguju ili zamišljeno promatraju prolaznike. Ali to uopće nisu drevni petroglifi, nego art objekt čiji je cilj štititi prirodu od vandalskih žvrljotina.

Autor ovog zvjerinjaka karelski je kipar i galerist Sergej Gapanovič. On je godinama gledao strme litice stijena unakažene huliganskim natpisima te je odlučio stvoriti takav prikaz na steijni koji ne bi unakazio ambijent, nego bi ga, naprotiv, ukrasio. Odlučio je da na tom ukrasu budu zečevi, iz jednostavnog razloga što je njih sanjao.

"Glavni mi je cilj bio probati nešto što nikada ranije nisam radio. Htio sam stvoriti novu točku gravitacije i vidjeti kako će se ona mijenjati", kaže Sergej. On je svoj art objekt u prirodi nazvao "Dolina zečeva".

Svaki zeko ima svog "vlasnika"

Sergejev plan podrazumijevao je da on najprije očisti sve vandalske natpise, pa onda umjesto njih ukrasi stijene svojim zečevima. Tri je godine usaglašavao ideju s administracijom Karelije, da bi se 2018. godine na stijeni pojavile prve figure, napravljene pomoću šablona i brusilice. Na jednu se figuru utroši 2-3 sata, ovisno o ideji i njenom položaju. Za gornje figure ovog bareljefa umjetnik je koristio skelu.

U Kareliji se vremenske prilike često mijenjaju, a može se raditi samo kada nema kiše ili mokrog snijega. Projekt nije komercijalne prirode, i zato je Sergej, da bi bar djelomično nadoknadio troškove, predložio svojim pratiteljima na društvenim mrežama da ga podrže i kupe svog osobnog zeca. Jedna figurica košta 5000 rubalja (65 dolara).

Ta se ideja mnogima svidjela, tako da na stijeni danas ima već oko 600 zečeva. Mnogi od njih imaju svoj broj i certifikat koji Sergej šalje "vlasniku".

"Bilo je mnogo zanimljivih situacija vezanih za te figure. Kad priđem stijeni, ja uvijek znam kako se neki zec pojavio i s čime je povezan", kaže kipar.

Pažljivi će promatrač primijetiti na zidu i figuru koja nalikuje na drevnog gmizavca.

"Nedavno sam ga isklesao i zovem ga Vasja Karp, ni ne znam zašto. Htio bih napraviti još mnogo različitih likova koji bi bili vezani za neku priču."

"Dolina zečeva" danas je svojevrsna turistička, ali i romantična destinacija. "Ne znam zašto, ali ljudi su sada počeli prositi voljenu osobu ispod te stijene. Poznata su mi tri takva slučaja u posljednjih godinu dana", priča Sergej.

Umjetnost protiv vandalizma

Mještani su podržali umjetnikovu inicijativu da se ove stijene očiste. Mnogi su govorili da se ne mora ništa specijalno ukrašavati, dovoljno je samo da se uklone žvrljotine.

"Čitao sam sve te komentare i 2019. godine sam predložio projekt čišćenja stijena, jer sam već imao u tome iskustva. Na kraju je administracija Karelije izdvojila novac za čišćenje i angažirala ljude, tako da su ove godine sve stijene u našoj republici čiste."

Sergej, međutim, nije potpuno uvjeren da vandali više neće kvariti stijene, ali se nada da će ljudi doći na ideju da se nekako drugačije afirmiraju (na primjer, da prave na stijenama nekakve zanimljive art objekte poput uklesanih zečeva).

Sada umjetnik usaglašava ukrašavanje mnogo veće stijene, na kojoj bi isklesao mnoštvo različitog cvijeća. "Taj će se rad zvati ’Draga, ovo sam napravio dok sam čekao da me nazoveš’. To je priča o ljubavi." Sergej je predložio administraciji Petrozavodska da uredi i park u centru grada. "Imamo jako dobru zelenu zonu, gdje se može napraviti prolaz do keja, ali nitko i ne zna za to."

Umjetnik ne može obuzdati svoju kreativnost, pa se na ulicama Petrozavodska tu i tamo često pojavljuju raznorazne kamene skulpture koje on napravi "onako usput".

"Kažem im: dajte da napravimo od Petrozavodska prijestolnicu kulture, da održavamo ovdje slikarske festivale. Mi imamo Jekaterinburg koji je prijestolnica street arta i svi misle da tamo svaki student slika grafite, iako to nije tako, naravno. To je bila grupa slikara koja je sve pokrenula i organizirala. I ja bih htio pokrenuti nešto slično u Petrozavodsku."