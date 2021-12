Upoznajte ruskog glumca koji glumi Helmuta u novim "Čudesnim zvijerima" (FOTO)

Londonska casting agencija Subtitle Talent objavila je da se 29-godišnji ruski glumac Aleksandar Kuznjecov pojavljuje u novom prednastavku filmske sage o Harryju Potteru - "Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne". On igra ključnog lika po imenu Helmut. Kako je ovo do danas jedina dostupna informacija o filmu i liku, evo našeg profila jednog od najpopularnijih mladih ruskih glumaca danas.

Kuznjecov je rođen u obitelji mornara u Sevastopolju na Krimu. Svoje rodno mjesto opisuje kao "grad romantičnih gopnika" [gopnik - nešto poput mladog huligana]. Kako kaže glumac, od svoje je osme godine želio raditi u inozemstvu, a engleski je počeo učiti u ranoj mladosti.

Nakon završetka srednje škole, mladi Kuznjecov i njegova djevojka prijavili su se na lokalne dramske institute u Ukrajini. Primljen je čak i u lokalnu cirkusku školu, no 2011. godine Aleksandar i njegova djevojka na njezino su se inzistiranje preselili u Moskvu i buduća je filmska zvijezda upisala kazališnu režiju na GITIS-u, Ruskom institutu za kazališnu umjetnost.

"Prekinuli smo. U Moskvi. <...> Udala se šest mjeseci kasnije. Otprilike sam dvije godine bio prilično pogođen time, no to me i ojačalo. Sada na to gledam s humorom, shvaćajući da je ona nije bila ljubav mog života i da sam je pratio ne zbog toga, nego zato što sam osmišljao nuklearno gorivo za sebe", prisjetio se glumac u intervjuu za časopis OK!

Kuznjecov je završio program na institutu, premda nije bio na glasu kao dobar student. Međutim, diplomu nikada nije dobio jer nije vratio nekoliko knjiga u knjižnicu, kao ni pištolj u odjel rekvizita. U svakom slučaju, ne mari pretjerano za to.

Nakon diplomiranja, Kuznjecov se pridružio kazalištu Škole dramske umjetnosti; radio je i kao glumac pripravnik u Moskovskom umjetničkom kazalištu Čehov. U jednom je trenutku napravio irokezu kako ga ne bi birali za statista u produkcijama.

"Htjeli su me uzeti za statista u 'Majstoru i Margariti'. A ja to jednostavno nisam htio, nisam imao vremena da budem statist. Ili smislena glavna uloga ili ništa. <... > Nije to bio nikakav maksimalizam - samo jasna profesionalna pozicija", objasnio je Kuznjecov.

Nije napustio kazalište, ali je sve više vremena počeo posvećivati filmu. 2014. debitirao je u televizijskoj seriji Vladimira Hotinenka "Bjesovi". Četiri godine kasnije pojavio se u biografskom filmu Kirilla Serebrennikova o legendarnom rock pjevaču i tekstopiscu Viktoru Coju "Ljeto", koji je u Cannesu osvojio nagradu za najbolji soundtrack. Godinu dana kasnije glumio je u arthouse filmu Aleksandra Gorčilina "Kiselina", koji se natjecao u kategoriji debitantskih filmova u Cannesu 2018., a europsku premijeru imao je na Berlinaleu.

U razdoblju od nekoliko godina Kuznjecov se pojavio u više od deset filmova, uključujući televizijsku seriju Konstantina Bogomolova "Sponzoruše", gdje igra netalentiranog glumca-žigola.

No Kuznjecovljeva inozemna kampanja započela je pretprošle godine ulogom u francusko-belgijskom filmu "Naši ljudi" redateljice Rachel Lang u kojem se pojavio s Louisom Garrelom. Ove godine film je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Cannesu. Kako bi se pridružio glumačkoj ekipi, Kuznjecov se pretvarao da zna francuski, naučio je svoje rečenice napamet za audiciju i proučavao jezik tijekom snimanja.

"Garrel i ja trebali smo glumiti vojnike, živjeli smo u pravom svinjcu, spavali u vrećama za spavanje i jeli borbene porcije. Probudili bismo se u 3:30 i za dvije bismo minute morali navući teške ruksake i pancire i vući gume od kamiona KamAZ desetak kilometara do nekog mjesta na ljutom mrazu. Na kraju smo se stvarno zbližili", kaže glumac, prisjećajući se snimanja.

Osim toga, Kuznjecov se pojavio u danskoj TV seriji "Kamikaze", koja priča priču o Julie, djevojci koja nakon smrti roditelja odlučuje krenuti na putovanje oko svijeta. Serija je snimana za HBO Max.

Premijera je bila planirana za 14. studenog 2021., no serija još uvijek nije izašla te još nije jasno kada će biti prikazana.

Glumac ima i svoju punk rock grupu, u kojoj pjeva na engleskom, a u slobodno vrijeme uživa u boksu. Osim toga, Kuznjecov ima crni pojas u aikidu. O privatnom životu radije ne govori, iako je 2019. rekao da je zaljubljen u djevojku iz Berlina.

Često sebe naziva "buntovnikom koji razmišlja" te kaže da je često umoran i da glumu smatra teškim poslom.