Čudna imena ruskih junaka u stranim filmovima

Ako se u američkom filmu ili seriji pojavljuje ruski junak, on se vjerojatno ne zove Ivan. Ne, ime mora biti efektno! I ponekad je zaista toliko efektno da je zapravo neprikladno, pa čak i neumjesno. Zato se Rusi smijulje dok gledaju pojedine američke filmove, iako nisu u pitanju komedije.

Alt+Tab

Čak i obično rusko ime djeluje komično kada se napiše ćirilicom. Tvorci američkih filmova često ne smišljaju ništa posebno, nego samo promijene raspored tipkovnice.

Ruska tipkovnica Legion Media Legion Media

Tako je u seriji "Svemirske snage" (Space Force, 2020.) na uniformi ruskog junaka ušiveno ime "Телатовицх Ы. С.". Ako je vjerovati scenaristima, taj čovjek bi se trebao zvati Jurij Telatovič, ali ime počinje s Ы, što uopće nije karakteristično za ruski jezik. Kako je "j" u inicialima postalo "ы"? Vrlo jednostavno. Jurij se na engleskom piše Yuri, a slovom Y se obilježava rusko slovo Ы, pa je ono i upotrebljeno za inicijale na ćirilici. I naravno, latinično "c" je ćirilično "ц", a "h" je "х". Otud "-цх" na kraju.

A. Vorobjov, "Svemirske snage". Paul King/Netflix, 2020. Paul King/Netflix, 2020.

Zanimljivo je da Rusa u seriji igra ruski glumac Aleksej Vorobjov. Kako to da on nije ništa primijetio?

Ima i takvih bisera da je to stvarno smiješno. U drugoj je sezoni serije "Žica" (The Wire, 2003.) prikazana putovnica čija se vlasnica zove DOВЛАЩ ЛШТВКФЫРШТ (ili DOVLAŠČ LŠTVKFIRŠT). Ako se prezime napiše latiničnim rasporedom tipkovnice, dobije se Kindrashin, što je još nekako i prihvatljivo. Ali što je s imenom? Kako je ono nastalo? To nitko ne zna.

Tipično rusko ime, prezime i ime po ocu – sudeći po seriji "Žica". David Simon/HBO, 2002. David Simon/HBO, 2002.

Tu je i čuveni "Foma Kiniaev" (ili Ащьф ЛШТШФУМ - Aščf LŠTŠFUM, kako mu piše u putovnici, što je opet ime napisano ruskim rasporedom tipkovnice) u filmu "Bourneov identitet" (The Bourne Identity, 2002.). To ime je već ušlo u legendu.

Kadar iz "Jasona Bournea". Paul Greengrass/Universal, 2016. Paul Greengrass/Universal, 2016.

Samo neka završava na -off

U ruskom jeziku ima mnogo prezimena koja završavaju na "-ov" i u latiničnoj se varijanti pišu "-off": Smirnoff, Sokoloff, itd.

Legion Media Legion Media

Ponekad se stječe dojam da je dovoljno dodati "-off" uz bilo što i to će biti ruski junak. Ali kada se brat ruskog predsjednika u filmu "Hitman" (Hitman, 2007.) zove Udre Belikoff, onda je to ipak previše.

Udre Belicoff (prikazan je Henry Ian Cusick), junak filma "Hitman". Xavier Gens/20th Century Studios, 2007. Xavier Gens/20th Century Studios, 2007.

U ruskom jeziku ne postoji ništa što nalikuje na takvo ime.

Mitsko biće: Polučovjek-poluzec

Chad Stahelski/Summit Entertainment;/Global Look Press Chad Stahelski/Summit Entertainment;/Global Look Press

Rusi ne mogu ozbiljno doživjeti junake filma "John Wick" (John Wick, 2014.). Kako se glavni junak ozbiljno može zvati Baba Jaga? A tom liku se suprotstavlja, naravno, ruski bandit s "običnim" imenom Viggo Tarasov. Gdje su našli to ime?

"John Wick" Chad Stahelski, David Leitch/Thunder Road Pictures, 87Eleven, 2014. Chad Stahelski, David Leitch/Thunder Road Pictures, 87Eleven, 2014.

I kako da se čovjek ne sjeti "tipičnog" ženskog imena Dominika Jegorova u filmu "Crveni vrabac" (Red Sparrow, 2018.), punom stereotipa o Rusima. Dominika zvuči toliko neprikladno da je u Rusiji film prikazan s imenom Veronika.

Dominika Jegorova, "Crveni vrabac" Francis Lawrence/20th Century Fox, Chernin Entertainment, 2018. Francis Lawrence/20th Century Fox, Chernin Entertainment, 2018.

A u akcijskom filmu "Jack Reacher" (Jack Reacher, 2012.) tajanstveni šef mafije koji se bori protiv glavnog junaka (glumi ga Tom Cruise) zove se Zec Chelovek. Ni manje ni više.

"Jack Reacher" Christopher McQuarrie/Paramount Pictures, Skydance Productions, 2012. Christopher McQuarrie/Paramount Pictures, Skydance Productions, 2012.

Kao da su autori žmireći nasumično izabrali dvije riječi iz hrvatsko-ruskog rječnika i tako dobili ime i prezime.

Ime po ocu? Zar i to postoji?

"Priča o tome kako su se posvađali Ivan Ivanovič i Ivan Nikiforovič" Vladimir Karasev/Odeski filmski studio, 1959. Vladimir Karasev/Odeski filmski studio, 1959.

Nezgodno je što Ameri pored imena i prezimena nemaju ime po ocu, a Rusi imaju. U mnogim filmovima ta razlika stvara pravu zbrku. Tvorci britanske serije "McMafia" (McMafia, 2018.) zaista su se potrudili – Ruse igraju ruski glumci, tako da nema onog karakterističnog neprirodnog naglaska.

"McMafia" James Watkins/BBC, AMC, 2018. James Watkins/BBC, AMC, 2018.

No kod imena su ipak zabrljali. U ruskoj putovnici umjesto prezimena stoji patronim Nikolajevna, a patronim je izveden od nepostojećeg imena Glob.

"Salt" Phillip Noyce/Columbia Pictures, Sony Pictures, 2010. Phillip Noyce/Columbia Pictures, Sony Pictures, 2010.

Ni autori filma "Salt" (Salt, 2010.) nisu shvatili što se radi s patronimom, pa su umjesto Vasiljevič napisali jednostavno Vassily. Čovjek se, navodno, zove Orlov Oleg Vassily.