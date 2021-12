10 najvećih negativaca ruske književnosti

1. Jevgenij Onjegin (istoimeni roman u stihovima Aleksandra Puškina, objavljen 1833.)

Jevgenij Kibkalo u operi "Jevgenij Onjegin" u Boljšom teatru Aleksandar Gladstein/Sputnik Aleksandar Gladstein/Sputnik

Jevgenij Onjegin se smatra biserom Puškinovog bogatog nasljeđa. Najutjecajniji ruski pjesnik 19. stoljeća napisao je ovo remek-djelo koje u potpunosti prikazuje život u Rusiji u to vrijeme, a njegov istoimeni junak utjelovljuje sve poroke svog vremena.

Dokoni plemić koji nije radio niti jednog dana vodi besposleni život pun besmislene zabave, ismijava svog najboljeg prijatelja, pretvara se da se udvara njegovoj odabranici (samo zbog zabave) i potom ga ubije u dvoboju. Kakva budala.

2. Aleksej Molčalin (Teško pametnomu Aleksandra Gribojedova, 1825.)

Aleksandra Kuzenkina kao Sofija i Vladimir Prokošin kao Molčalin u komediji Aleksandra Gribojedova "Teško pametnomu" u moskovskom kazalištu Mossovet Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

Teško pametnomu je uspješna drama iz 1825. koja ismijava licemjerje ruske aristokracije, gdje su svi opsjednuti vezama i utjecajem, potpuno zaboravljajući na integritet i iskrenost.

Molčalin, čije ime znači "tihi", radi kao tajnik starog plemića, i spreman je učiniti sve radi promaknuća - uključujući lažiranje romantičnih osjećaja za kćer svoga šefa. Njegovo ime je sinonim za lukavog i neprincipijelnog karijerista koji je spreman ulizivati se svima ako će mu to pomoći da napreduje.

3. Stepan Pljuškin (Mrtve duše Nikolaja Gogolja, 1842.)

Pljuškin, djelo umjetnika P. V. Boklevskog TASS TASS

U Mrtvim dušama protagonist Pavel Čičikov putuje diljem ruske provincije kupujući umrle seljake od njihovih vlasnika. Pritom se susreće s vrlo različitim i uglavnom neugodnim zemljoposjednicima. Pljuškin je možda najgori od njih - stari pohlepni čovjek koji skuplja sve što može i to gomila, iako njegovo imanje doslovce trune u prljavštini.

4. Porfirij "Mali Juda" Golovljov (Gospoda Golovljovi Mihaila Saltikova-Ščedrina, 1880.)

"Kuća pohlepe" (1933.), prema romanu "Gospoda Golovljovi" Lensojuzfilm Lensojuzfilm

Kao što ste vjerojatno promijetili, ruski pisci 19. stoljeća su voljeli kritizirati aristokraciju, a nitko to nije radio bolje od brutalno iskrenog Mihaila Saltikova. U Gospodi Golovljovi Saltikov je opisao disfunkcionalnu plemićku obitelj u kojoj djeca varaju i obmanjuju jedni druge kako bi došli do svog komadića nasljedstva.

Porfirij Golovljov se čini najgorim. Kroz obmanu i izdaju on gomila obiteljsku imovinu u svojim rukama, no na kraju u tome ne nalazi zadovoljstvo. Umire nesretan i sam, poput svih ostalih u ovom romanu. Saltikov nije za one slabog srca.

5. Grušnicki (Junak našeg doba Mihaila Ljermontova, 1840.)

Leonid Gubanov kao Grušnicki i Karina Šmarinova kao knjeginjica Meri u sceni iz filma "Knjeginjica Meri", prema romanu "Junak našeg doba" Sputnik Sputnik

Grigorij Pečorin, protagonist jedinog Ljermontovljevog romana, nalikuje na Jevgenija Onjegina. On je još jedan plemić koji je dosadan sam sebi i koji ništa ne osjeća i koji uništava živote svih ostalih. Ipak, Pečorin je pametan čovjek i razumije svoju grešnu prirodu.

Pečorin u romanu ima dvojnika, samoljubivog mediokriteta Grušnickog. Ovaj časnik ima sve Pečorinove nedostatke bez njegovih talenata, tako da se čitateljima još više gadi. Kada ga Pečorin ubije u dvoboju, gotovo da osjetite olakšanje.

6. Marfa Kabanova (Oluja Aleksandra Ostrovskog, 1860.)

"The Storm" movie, 1933 Sojuzmultfilm Sojuzmultfilm

I žene mogu biti negativke. Dramatičar Aleksandar Ostrovski to dokazuje u Oluji, napisanoj 1859. godine. Marfa Kabanova je udovica koja svojom obitelji vlada željeznom rukom. Svoju snahu Katarinu praktički dovodi to samoubojstva. Kabanova simbolizira srednjovjekovnu, opskurantsku i tamnu stranu Rusije koja je stoljećima ljutila progresivne Ruse.

7. Obitelj Kuragin (Rar i mir Lava Tolstoja, 1865.-1869.)

Slijeva nadesno: Glumci u ulogama Helene Kuragine, Anatola Kuragina i Nataše Rostove u filmu "Rat i mir" Sputnik Sputnik

Monumentalni roman Lava Tolstoja odražava poroke i vrline njegovog vremena, a članovi obitelji Kuragin su odgovorni za poroke. Stari knez Vasilij Kuragin, lukavi i arogantni zavjerenik, čini sve što može radi promaknuća na sudu, uključujući tu i neke prilično mračne spletke.

Djeca su još gora. Vasilijev sin Anatol zavodi nevinu Natašu Rostovu iako je tajno oženjen za jednu Poljakinju. Njegova sestra Helena je tipična sponzoruša koja vara sve svoje ljubavnike i zakonitog supruga. Osim toga, postoje i glasine da je ovo dvoje u incestuoznoj vezi. Kurgini su utjelovili sve što je Tolstoj prezirao.

8. Pavel Smerdjakov (Braća Karamazovi Fjodora Dostojevskog, 1879.-1880.)

Valentin Nikulin kao Smerdjakov u filmu "Braća Karamazovi" Sputnik Sputnik

Ovaj popis bismo u cijelosti mogli ispuniti likovima iz pera Fjodora Dostojevskog, koji je bio sjajan u prikazivanju groznih ljudskih bića. Ipak, najgori je vjerojatno Pavel Smerdjakov, nezakoniti sin starog Fjodora Karamazova koji je radio kao kuhar u njegovoj kući.

Cinični mrzitelj svega od rođenja, Smerdjakov prezire sve: svog oca, Rusiju, svijet i sebe. Tvrdi da bi ruski narod trebalo bičevati. Kao sluga sanja o tome da postane gospodar i sve kazni. Smerdjakov planira i izvršava ubojstvo vlastitog oca, a zatim izvršava samoubojstvo.

9. Čuvar (Kolimske priče Varlama Šalamova, 1966.-1967.)

Groblje Kolima Gulag Dmitrij Višemirski/russiainphoto.ru

To je kolektivna slika - radi se o bilo kojem čuvaru koji je radio u sovjetskim radnim logorima, gdje je Šalamov proveo 14 godina za vrijeme Staljinove vladavine. Njegov proza je u osnovi dokumentarna. U zbirci kratkih priča Kolimske priče Šalamov opisuje užas postojanja gladnih i nemoćnih zatvorenika i čuvara koji ponekad ubijaju zatvorenike bez ikakvog razloga, upravo iz čiste besmislenosti. Šalamov ništa nije izmislio: takvi su ljudi zapravo postojali i nije ih bilo malo.

10. Andrej Komjaga (Dan opričnika Vladimira Sorokina, 2006.)

Glumac Viktor Rakov kao Komjada u predstavi "Dan opričnika", kazalište Lenkom Artem Geodakjan/TASS Artem Geodakjan/TASS

Ovaj roman kombinira satiru i distopiju. Godina je 2027. godine, a Rusija je postala ultrapravoslavna monarhija u kojoj novi opričnici (izvorno - gardisti Ivana Groznog) teroriziraju narod u ime cara, ubijajući i ucjenjujući sve redom. To je upravo ono što čini Komjaga, protagonist romana. Njegov dan uključuje ubojstva i silovanja, kao i droge i orgije - uvijek s Božjim imenom na usnama.