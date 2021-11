10 najboljih filmova koje možete pogledati ONLINE na Festivalu ruskog filma

Festival koji organizira ruska državna agencija za promociju ruske kinematografije Roskino održat će se prvi put u Velikoj Britaniji od 12. studenog do 10. prosinca 2021. Izbor od deset filmova bit će dostupan online na BFI Playeru s engleskim titlovima.

1. "Maša" Anastasije Paljčikove

"Maša", debitantski film redateljice Anastasije Paljčikove, pogled je na postsovjetsku stvarnost očima tinejdžera. Kriminalistička drama ima retro štih, no mogla bi poslužiti kao most za razumijevanje generacije iz 1990-ih.

Polina Guhman i Maksim Suhanov u "Maši" Anastasija Paljčikova/1-2-3 Production, 2020. Anastasija Paljčikova/1-2-3 Production, 2020.

Maša ima 13 godina. Njezin je ujak kriminalac. Ona nosi čarape jarkih boja i ružičaste naočale te sanja o tome da postane pjevačica. Kad god se Maša osjeća "izgubljeno u prijevodu", pjeva pjesme poput "Mr. Sandman". Ona odrasta uz okrutnost i nasilje; momci iz "boksačkog kluba" njezina ujaka Mašini su najbolji prijatelji. "Je li strašno ubiti?", pita ona ujaka. "Život se može živjeti nakon svake smrti. Tko je živ, taj je u pravu", odgovara on, što zvuči kao moto iz ruskog kriminalnog svijeta 1990-ih. Pa ipak, glavna razlika između "Maše" i drugih gangsterskih drama u tome je što film Anastasije Paljčikove nije ni mračan ni tmuran. Ono što je bilo, bilo je, samo se s tim morate pomiriti.

2. "Boljšoj" Valerija Todorovskog

Ova drama je pogled iza zavjese na život nadobudne balerine koja dolazi u Moskvu iz malog rudarskog grada i osvaja pozornicu Boljšog teatra.

Margarita Simonova i Anna Isajeva u "Boljšom" Valerij Todorovski/Marmot-film, 2017. Valerij Todorovski/Marmot-film, 2017.

"Boljšoj" je svojevrsna drama o odrastanju s preokretima iza svakog ugla. Ima tu svega – ljubavi, izdaje, rivalstva, zavisti, žrtve i uspjeha. U snimanju je sudjelovalo sedamdesetak profesionalnih plesača i plesačica baleta, a u filmu nose više od 500 kostima. Nažalost, scena baleta nema baš puno i to je zapravo glavna mana filma.

3. "Humorist" Mihaila Idova

Sredovječni Boris Arkadjev komičar je kojem uspjeh više ne donosi zabavu. Sovjetski Savez na je rubu kolapsa, a Boris (propali pisac) trudi se motivirati.

Aleksej Agranovič kao Boris Arkadjev u "Humoristu" Mihail Idov/Metrafilms, 2019. Mihail Idov/Metrafilms, 2019.

Njegove trivijalne šale neizostavno izazivaju oduševljeni pljesak, Boris dobro zarađuje i ugodno živi sa suprugom i dvoje djece u prostranom moskovskom stanu, ali nešto nedostaje. Boris nije u miru sam sa sobom i razdire ga samosažaljenje. Za to krivi krizu srednjih godina, no zapravo je stvar mnogo gora od toga. Boris je izgubio i samopoštovanje i bitku za percepciju sovjetske stvarnosti i svog mjesta u njoj. I to uopće nije smiješno.

"Humorist" je redateljski prvijenac Mihaila Idova, u kojem gorka ironija ide ruku pod ruku s ozbiljnim stvarima poput nemogućnosti da zastanete i kažete si kako stvari zaista stoje.

4. "Posljednja 'Slatka Bugarska'" Alekseja Fedorčenka

Fedorčenkova neobična dramedija spoj je otkačenih flashbackova iz kultne knjige sovjetskog pisca Mihaila Zoščenka "Pred izlazak sunca".

Kadar iz filma "Posljednja 'Slatka Bugarska'" Aleksej Fedorčenko/29th February Film Company, 2021. Aleksej Fedorčenko/29th February Film Company, 2021.

Radnja filma smještena je u 1943. i fokusira se na Leonida, mladog voćara, koji dolazi u Alma-Atu (danas Almati, bivši glavni grad Kazahstana) kako bi razvio novu sortu jabuka pod nazivom "Slatka Bugarska". Leonid istovremeno istražuje misterij nestanka svog omiljenog pisca Semjona Kuročkina (stvarni pseudonim Mihaila Zoščenka). Ova "paralelna" priča pretvara "Posljednju 'Slatku Bugarsku'" u groteskni detektivski film i umjetničku kriminalističku dramu s jedinstvenim nostalgičnim obratom.

5. "Priča o jednom imenovanju" Avdotje Smirnove

Sin generala, mladi Grigorij Kolokoljcev, žestoki je pobornik liberalnih reformi u carskoj vojsci, prožetoj maltretiranjem i huliganizmom. Našavši se u pješačkoj pukovniji u Tulskoj oblasti, svojeglavi poručnik uči vojnike čitati i pisati dok se suočava s grubim poljskim zapovjednikom.

Aleksej Smirnov kao Grigorij Kolokoljcev u "Priči o jednom imenovanju" Avdotja Smirnova/STV Film Company, 2018. Avdotja Smirnova/STV Film Company, 2018.

Kada se u njegovoj pukovniji dogodi "društveno opasan" zločin, Kolokoljcev se za pomoć obraća grofu Lavu Nikolajeviču Tolstoju. Potonji drži vatreni govor u obranu malog čovjeka, službenika Šabunina. Nevjerojatno, ali istinito: "Priča o jednom imenovanju" temelji se na stvarnim događajima koji su se zbili 1866. Autor "Rata i mira", Lav Tolstoj, zaista je branio vojnika kojemu je prijetila smrtna kazna na vojnom sudu zbog vrijeđanja časnika. Unatoč činjenici da tragični događaji prikazani u filmu sežu u daleko 19. stoljeće, "Priča o jednom imenovanju" nadilazi povijesni kontekst, istražujući fenomen humanizma u gotovo univerzalnom smislu te riječi.

6. "Dnevnik opsade " Andreja Zajceva

Vrlo se malo redatelja okušalo u snimanju filmova o opsadi Lenjingrada, osjetljivoj temi koja se često izbjegava. Andrej Zajcev odlučio je snimiti film o jednom od najtragičnijih i najstrašnijih iskušenja Drugog svjetskog rata nakon što je pročitao "Lenjingrad pod opsadom" Aleša Adamoviča i Daniila Granjina. Knjiga mu je pomogla da osjeti bol i patnju stanovnika Lenjingrada, koji su morali preživjeti bez grijanja, bez opskrbe vodom, gotovo bez struje i hrane tijekom iskušenja u trajanju od 872 dana.

Kadar iz "Dnevnika opsade" Andrej Zajcev/Sentjabr, 2020. Andrej Zajcev/Sentjabr, 2020.

Jedna od najdužih i najkrvavijih opsada u povijesti započela je u rujnu 1941., kada su Nijemci "odsjekli" posljednju cestu koja je vodila prema gradu. Događaji iz "Dnevnika opsade" odvijaju se tijekom zime 1942.

Snimljena u crno-bijeloj tehnici, drama uranja gledatelje u svakodnevni život (ili, bolje rečeno, smrt) stanovnika Lenjingrada, koji u tisućama umiru od gladi i granata njemačkog topništva. "Dnevnik opsade" rekreira sumornu, smrtonosnu sliku blokade da se žrtve onih koji su poginuli u ratu nikada ne zaborave.

7. "Savjest" Alekseja Kozlova

Petrograd (danas Sankt-Peterburg) tijekom 1920-ih problematično je i tragično vrijeme kaosa i političkih sukoba nakon građanskog rata. Boris Letuš je profesor prava koji radi i kao istražitelj.

Vladislav Komarov kao Boris Letuš u "Savjesti" Aleksej Kozlov/Contact Production, 2021. Aleksej Kozlov/Contact Production, 2021.

Ubojstvo njegovog 35-godišnjeg brata i njegove supruge pogađa Borisa poput lavine. Odlučan je pod svaku cijenu pronaći počinitelja i kazniti ga. Sraz s korumpiranim sovjetskim sustavom tjera glavnog junaka u sukob s vlastitom savješću. Kako to često biva, ispostavlja se da nema puno prostora za kompromis... Snimljen u crno-bijeloj tehnici, ovaj je film Alekseja Kozlova osvojio tri nagrade na 24. Međunarodnom filmskom festivalu u Šangaju.

8. "Reci joj" Aleksandra Moločnikova

"Gotovo da se ne sjećam da su moji roditelji zajedno živjeli sretnim životom", prisjeća se 11-godišnji Saša s opipljivom tugom. Njegovi mama i tata se razvode, a Sašin život postaje noćna mora.

Svetlana Hodčenkova i Artjom Bistrov u "Reci joj" Aleksandar Moločnikov/Bad Decisions Productions, 2021. Aleksandar Moločnikov/Bad Decisions Productions, 2021.

Radnja filma smještena je u Sankt-Peterburgu kasnih 1990-ih, a njegovi podignuti pokretni mostovi služe kao očita metafora da se pretjerano nervozna Svetlana i razdražljivi Artjom nikada neće ponovno spojiti. Svetlana ostavlja svog neodgovornog muža zbog prizemnog Amerikanca i želi povesti Sašu sa sobom u Sjedinjene Države. Jadni se dječak nađe između Scile i Haribde, ne može odlučiti koga "više voli" - mamu ili tatu. Problem je u tome što, nakon što su prestali čuti i razumjeti jedno drugo, manipulativni roditelji više ne čuju vlastitog sina, igrajući se djetetovim osjećajima. "Reci joj" bi mogao poslužiti kao vizualni vodič kako NE postupati ako prolazite kroz razvod.

9. "Doktorica Liza" Oksane Karas

Za nju se nadaleko čulo. Rusku humanitarku i aktivisticu Jelizavetu Glinku, poznatu i kao doktorica Liza, često su nazivali malom ženom velikog srca, sveticom.

Čulpan Hamatova kao doktorica Liza Oksana Karas/KIT Film Studio, 2020. Oksana Karas/KIT Film Studio, 2020.

Glinka je 2007. u Moskvi osnovala zakladu "Pravedna pomoć" za pružanje medicinske skrbi i financijske potpore siromašnim ruskim obiteljima, oboljelima od raka i beskućnicima. Mnogi su ostali slomljenog srca kada je stigla vijest o padu vojnog zrakoplova u blizini Sočija 2016. Zrakoplov je prevozio članove poznatog ansambla Aleksandrov u Siriju, s nekoliko novinara i dr. Lizom. Biografski film Oksane Karas odaje počast neustrašivoj, nesebičnoj ženi koja je putovala na žarišta sukoba i odvodila bolesnu djecu u Moskvu i Sankt-Peterburg kako bi dobili prijeko potrebnu liječničku pomoć u najboljim bolnicama. Iako je riječ o priči s nesretnim završetkom, postoji nada da će se vrline dr. Lize dugo pamtiti.

10. "Stanislavski. Žudnja za životom" Julije Bobkove

Dokumentarac Julije Bobkove prilika je da zaronite u svijet "zadanih okolnosti" Konstantina Stanislavskog.

Konstantin Stanislavski Julija Bobkova/Studio Lendoc, 2020. Julija Bobkova/Studio Lendoc, 2020.

Stanislavski je upisao svoje ime u povijesne knjige kao najutjecajniji kazališni praktičar modernog doba i središnji pokretač i inovator u svijetu glume i dramskog obrazovanja. Kao izvanredan je glumac Stanislavski razvio svoju vlastitu metodu dramskog treninga, nadaleko poznatu kao sustav "Stanislavskog". Izrazito popularan diljem svijeta, taj je sustav postao temelj za takozvanu metodsku glumu. Dokumentarac prikazuje život Stanislavskog kroz riječi vrhunskih redatelja i umjetnika iz cijelog svijeta, uključujući Declana Donnellana, Katie Mitchell, Lava Dodina i Kirilla Serebrennikova.