Kakvo se značenje krije iza Manižinog nastupa na Eurosongu 2021.?

18. svibnja ruska pjevačica tadžikistanskog podrijetla Maniža ušla je u finale Međunarodnog natjecanja za pjesmu Eurovizije. Snimka njezinog nastupa u polufinalu u dva je dana prikupila 7,8 milijuna pregleda.

Pjevačica je izvela pjesmu pod nazivom "Russian Woman", napisanu na dva jezika - ruskom i engleskom. Ruski dio koristi neke stereotipne fraze koje progone mnoge Ruskinje: "Ljepotice, imaš više od 30 godina, gdje su djeca?" ili "Lijepa si, no trebala bi malo smršavjeti." Također se dotiče teme djece koja odrastaju bez oca - "Sin bez oca, kći bez oca, no ne možeš me slomiti." Maniža pjeva refren na engleskom: "Svaka Ruskinja mora znati da je dovoljno snažna da probije zid!"

Prema Manižinim riječima, pjesma je sarkastična i uglavnom se ruga ružnim riječima koje žene slušaju na temu izgleda i načina života u patrijarhalnom društvu.

"Sada znamo da to znanje uzrokuje traumu i svojoj kćeri neću govoriti takve stvari", rekla je Maniža za The Guardian.

Na početku izvedbe pjevačica se pojavljuje u ogromnoj haljini na kotačima, koja se sastoji od različitih "krpica" - komadi tkanine stigli su iz cijele Rusije. Svi oni pokazuju koliko različitih nacionalnosti živi u zemlji.

Maniža iz Rusije slavi ulazak u finale Eurosonga u Ahoy Areni u Rotterdamu, 18. svibnja 2021. AP AP

"Ruske su žene različite i izvana - po boji kože, kosi, obliku očiju - i iznutra. I u toj su raznolikosti njihova snaga i ljepota", rekla je u intervjuu za Blueprint Nadžiba Usmanova, majka pjevačice i autorica ideje za kostim. Prema njezinim riječima, jedna je od Manižinih obožavateljica poslala tri komada tkanine koju je prije stotinu godina izvezla njezina baka.

Kasnije u izvedbi pjevačica "izlazi" iz ogromne haljine i pjeva u crvenom kombinezonu.

"To je odjeća radničke klasu. Nisam htjela biti previše lijepa na sceni. Moj je manifest da sam željela predstaviti heroje radničke klase, žene iz radničke klase koje naporno rade da bi bile uspješne", objasnila je pjevačica.

Maniža tijekom prve generalne probe uoči prve polufinalne večeri 65. izdanja Eurosonga u Rotterdamu, 17. svibnja 2021. Patrick van Emst/ANP/AFP Patrick van Emst/ANP/AFP

Prema Manižinoj majci, ta reinkarnacija simbolizira proces ponovnog rađanja iz jednog stanja bivanja ženom u drugo.

"Od stereotipa do stvarnosti. Od gomilanja slika i očekivanja do toga tko žena zapravo jest", prisjetila se Usmanova.

Tijekom nastupa se na ekranu pojavljuju simbolične slike tužne žene u kokošniku i žena koje nose teške poslužavnike - scene sa slika avangardne ruske umjetnice Natalije Gončarove.

"Ona (Gončarova) savršeno je kombinirala nešto tradicionalno i avangardno, Istok i Zapad, nisu je prihvatili svi njezini sunarodnjaci, ali njezin je talent prepoznat u cijelom svijetu", rekla je Usmanova.

Maniža tijekom prve polufinalne večeri 65. izdanja Eurosonga u kongresnom centru Ahoy u Rotterdamu, 18. svibnja 2021.

Na kraju pjesme Maniža se okreće prema ekranu iza sebe i pjeva zajedno s više od stotinu Ruskinja koje joj se pridružuju u konferencijskom pozivu nalik na Zoom - među njima su poznate ruske blogerice, novinarke, političke aktivistice i osnivačice dobrotvornih zaklada, koje je, prema riječima pjevačice, inspiriraju pokušavajući svaki dan svijet učiniti boljim mjestom.

"Odlučila sam pozvati više od stotinu Ruskinja na pozornicu, one idu na Euroviziju sa mnom. Pojavit će se na tim ekranima, pjevat će onako kako one žele, izgledati onako kako one žele i raditi ono što one žele. Želim pokazati njihovu slobodu", tako je pjevačica objasnila ideju.

Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

Njezin je cjelokupni nastup općenito usmjeren na postizanje slobode za sve žene i djecu.

"Iznad svega želim da sva ova umjetnost, sve ove pjesme, sve moje riječi dovedu do toga da postoji zakon koji će štititi žene i djecu od obiteljskog nasilja", rekla je Maniža.