Njegovi erotski stripovi donose mnogo novca i izazivaju oduševljenje i mržnju

"Vaše će ime ostati zapisano u povijesti erotske umjetnosti", s entuzijazmom govori 34-godišnji Andrej Tarusov svojim potencijalnim donatorima na videoprezentaciji stripova za odrasle koje on objavljuje na portalu Patreon.

Prva knjiga iz serije "Swinging Island" grafički je erotski roman o doživljajima dvoje neiskusnih nudista koji žele istražiti svoju seksualnost na atraktivnom turističkom otoku koji nalikuje na raj. Taj je strip proširio krug Tarusovljevih obožavatelja i inspirirao ga da napiše nastavak: "Swinging Island: Pleasure Land".

Trenutno majstor pin-up umjetnosti radi s najvećim filmskim studijima u Americi, surađuje s ruskim komercijalnim i državnim korporacija i planira u budućnosti primijeniti svoj talent u "velikoj umjetnosti".

Tarusov je 2015. godine poslušao ženu i preselio se u Los Angeles. "Ja sam prilično mobilan i svidjela mi se ideja da živim na drugom mjestu." U SAD-u je shvatio da se Amerikanci razlikuju od Rusa po tome što drugačije doživljavaju pin-up umjetnost.

"U Rusiji često prevladava patrijarhalni odnos prema pin-up umjetnosti. Rusi koriste pin-up za reklamu i pomoću erotskih slika stimuliraju prodaju. Amerikanci cijene fan art temeljen na poznatim filmovima i rjeđe ga koriste u komercijalne svrhe, jer odbacuju seksualizaciju [kao komercijalno sredstvo]. Oni [Amerikanci] radije odvajaju privatni život od javnog", kaže Tarusov.

Ubrzo po preseljenju slikar je shvatio da mora stvarati mnogo više kako bi opstao financijski. "U SAD-u se ne može živjeti opušteno kao u Rusiji. U Rusiji je bilo dovoljno ispuniti pojedine narudžbe, a u SAD-u sam morao pokrenuti mnoštvo pratećih projekata: stripove, Kickstarter projekte, knjige, individualne špilove karata, itd. I onda je sve krenulo. U Americi sam dostigao višu razinu produktivnosti i shvatio da mogu postići mnogo više, otud i rezultat", hvali se Tarusov.

Umjetnik je brzo shvatio što se traži u SAD-u. "Amerikanci su me dobro prihvatili. Mnogi su i ranije znali za moja ostvarenja. Sudjelovao sam na festivalima stripa. Brzo sam shvatio da Amerikanci vole Marvelove junake i Disneyjeve princeze. Počeo sam crtati ono što im se sviđa i za kratko sam vrijeme dostigao određenu razinu popularnosti."

U Rusiji je sve bilo potpuno drugačije u pogledu ukusa i zahtjeva auditorija. "Moja karijera [u Rusiji] počela je od naručenih kalendara. Svake godine radim mnogo takvih projekata za razne tvrtke i institucije. U tom sam smislu tražen u Rusiji. U Americi ljudi cijene drugu stranu moje djelatnosti, traže fan art. Ta vrsta umjetnosti je vrlo popularna u SAD-u, za razliku od Rusije. U Rusiji društveno značajna umjetnost često izaziva mnogo burniju reakciju."

Umjetnički instinkt osigurao je Tarusovu nekoliko projekata s krupnim časopisima kao što su Playboy, Maxim i drugi, a također s filmskim studijima u SAD-u. Dva njegova projekta sa studijima 20th Century Fox i Walt Disney podrazumijevala su saradnju s ekipom Tima Burtona u cilju promoviranja filmova "Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu" ("Miss Peregrine's Home for Peculiar Children") i "Alisa u zemlji čuda" ("Alice in Wonderland").

I pored toga što su teme koje Tarusov u svom stvaralaštvu istražuje uglavnom prilično slobodne, umjetnik često nalazi inspiraciju u daleko ozbiljnijim i dubljim izvorima. "Sviđaju mi se stari Hollywood i europski film 1970-ih. Nalazim inspiraciju i u klasičnoj umjetnosti, u muzejima i slikama. Jednostavno mi se sviđa da upijam informacije i oslanjam se na njih", kaže slikar.

Ponekad Tarasov ponire u teme koje su daleko ozbiljnije nego što se na prvi pogled može učiniti (s obzirom na njegov umjetnički stil). Nedavno je kreirao umjetnička djela vezana za proteste u SAD-u, Rusiji i Bjelorusiji. "Evo kako ja izražavam svoj građanski stav. Ja crtam ono što mene uznemirava. Da nisam bio u SAD-u za vrijeme pokreta Black Lives Matter, ne bih to shvatio. Kada dovoljno dugo o nečemu razmišljam, počinjem tražiti načine kako da to [umjetnički] izrazim."

Tarusov kaže da je uvijek sudjelovao u velikim protestnim akcijama u Rusiji prije nego što se na duže razdoblje svjesno udaljio od dnevnih novosti i politike. "Tada sam shvatio da je nemoguće ostati u vakuumu i ne izražavati svoje političke stavove", kaže umjetnik, koji ponekad svoja djela posvećuje akutnim društvenim temama.

Što se tiče radnje grafičkog romana "Swinging Island", koji je na platformi Kickstarter prikupio 30 000 dolara kada je pokrenut, Tarusov kaže da to nije projekcija njegovog načina života. "Prirodno je da sam ja u svom životu imao različita iskustva, ali to je više moja stvaralačka mašta. Pored toga, moji čitatelji u komentarima dosta često predlažu nove linije radnje. Ja uvijek pitam čitatelje kojim pravcem bi oni željeli da se radnja nastavi", kaže umjetnik.

Tarusovljeve provokativne teme ponekad privlače pažnju puritanski nastrojenih kritičara koji izražavaju nezadovoljstvo pretjeranom slobodom u njegovim radovima. "Vaši diznijevski pin-upovi su jezivi i vrlo lošeg ukusa. Meni su kao majci i baki oni zaista odvratni. Kontaktirat ću korporaciju Disney i zamoliti da kontaktiram vas osobno", piše u jednom komentaru.

Umjetnik se, međutim, ni malo ne uzbuđuje. "Pin-up ne služi za masturbaciju. To je malo zanimljivije [od pornografije]. To nije tako primitivno [kao pornografija]. Osim toga, mnogi ljudi, a među njima i umjetnici, cijene način na koji su moji radovi naslikani. Imam čak i online školu gdje učim ljude da slikaju ne samo pin-up, nego i druge stilove. Pin-up nije tako lako nacrtati kako se možda čini. Mnogi pokušavaju, ali malo je onih koji postižu uspjeh. Pored toga, [pin-up se cijeni zato što] možete nacrtati ono što nikada ne možete imati u stvarnom životu. Teško je objasniti [zašto ljudi vole pin-up], ali to je tako", kaže on.

Najoštrije kritike Tarusov čuva u fasciklu koji je ironično nazvao "Sramota" i ponekad ih iščitava, čisto da se nasmije.

On planira u budućnosti slikati uljem na platnu. "Došlo je vrijeme da se posvetim ozbiljnom slikarstvu", kaže umjetnik.