5 najboljih filmova rusko-američkog redatelja Andreja Končalovskog

Andrej Končalovski, suradnik Andreja Tarkovskog i prvi sovjetski redatelj koji je uspio u Hollywoodu, ove će jeseni na Filmskom festivalu u Veneciji prikazati svoje najnovije ostvarenje "Dragi drugovi". Zaplet filma se temelji na stvarnoj priči o tome kako su snage sigurnosti otvorile vatru na radnike koji su sudjelovali u mirnoj demonstraciji u sovjetskom Novočerkassku 1962. godine. Ovdje vam donosimo još neke filmove ovog velikog ruskog redatelja koje itekako vrijedi pogledati!

1. Slučaj Asje Kljačine (1967.)

Ovaj je film na polici proveo 20 godina. Ljubavna priča o skromnoj kolhoznici Asji i vozaču Stepanu, pravoj ništariji, smatrala se antisovjetskom. Prema cenzorima, ljudi u sovjetskoj Rusiji nisu mogli biti nesretni. No Asja je prikazana upravo tako - ona čeka dijete s muškarcem koji je ne voli, dok odbija druge prosce "jer je iskrena".

Film je na kraju ipak pronašao svoju publiku i dobio priznanje: Končalovski je 1989. za njega dobio rusku nagradu Nika za najboljeg redatelja.

Na prvi pogled banalna, ova je ljubavna priča između kolhozice i vozača u duhu socijalističkog romantizma na kraju sve samo ne to. Pod utjecajem francuskog novog vala redatelj je nastojao izići iz okvira filmskog seta i snimiti izmišljenu priču tako da izgleda što realističnije, usko je ispreplećući s dokumentarnim materijalom. Da bi to činio, uključio je lokalne seljane, glavnu junakinju smjestio u pravu izbu [seljačku kuću] i kao "rekvizite" joj dao obiteljske priče svih Kljačina koji su živjeli u kući tijekom prethodnog stoljeća (redatelj će kasnije više puta pribjeći toj tehnici). Rezultat je bila nevjerojatno autentična priča u kojoj je stvarnost postala umjetnost, dok junakinjini monolozi o ljubavi, prema riječima publike, "izazivaju bolan šok i onemogućavaju disanje".

2. Ujak Vanja (1970.)

Film, temeljen na čuvenoj drami Antona Čehova, donio je Končalovskom prvi uspjeh u inozemstvu - nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu, nagradu na Festivalu sovjetskih filmova u Sorrentu i nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Milanu. "Ruski 'Ujak Vanja' Končalovskog je najbolji 'Ujak Vanja' kojeg sam ikad vidio", kasnije je o filmu rekao redatelj Woody Allen.

Drama se odvija u provinciji, gdje dvoje ruskih intelektualaca - ujak Vanja i njegova nećakinja - polako financijski propadaju i trate život na zabačenom imanju. Njihovu monotonu egzistenciju prekida dolazak rođaka - profesora sa svojom mladom suprugom - što samo pogoršava situaciju.

Končalovski u svome filmu potencira melankoliju Čehova. Već sama atmosfera mračnog i prašnjavog interijera imanja, u kojem kao da su protagonisti hermetički zatvoreni, govori puno. "Nakon 'Ujaka Vanje' sam shvatio da mogu snimiti film u bilo kojem zatvorenom prostoru, čak i dizalu. Tu ima sasvim dovoljno prostora za analizu beskonačnosti ljudske duše", rekao je jednom prilikom Končalovski.

3. Kuća luđaka (2002.)

Ovaj je film nagrađen u Veneciji te je bio nominiran (kao predstavnik Rusije) za Oscara, no istodobno su ga dugo vremena žestoko prozivali da je oportunistički.

Radnja je sljedeća: U zemlji bijesni Prvi čečenski rat. Psihijatrijska bolnica u Ingušetiji našla se u središtu sukoba i svi liječnici, plašeći se nadolazećeg napada Čečena, bježe. Pacijenti, međutim, ostaju prepušteni sami sebi i uspostavljaju neku vrstu neovisne republike.

Končalovski je ideju dobio od televizijskih vijesti (u to je vrijeme u Rusiji već bijesnio Drugi čečenski rat), no film je na domaćem terenu dobio podvojene reakcije. To je u velikoj mjeri posljedica toga što su u filmu Čečeni bili prikazani na u to vrijeme na državnim televizijskim kanalima nepopularan način - ne kao bezobzirni ubojice, nego kao obični ljudi koji su također željeli mir. Spojivši ludnicu s Čečenima, Končalovski je dao filmsku izjavu o ludilu rata - po zapadnim standardima, prilično politički korektnu i pacifističku.