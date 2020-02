3 filma o dalekim ruskim selima

«Счастливые люди»

(rež.Dmitri Vasjukov, Rusija, 2008)



"Sretni ljudi" – 4 serije dokumentarnih filmova o životu u malom mjestu Bahta, koje se nalazi u srcu Rusije. Ovo mjesto je vrlo posebno: od 300 stanovnika Bahte, plaću ima samo pedeset, do najbližeg dućana treba preći više od sto kilometara. Život ovih ljudi u potpunosti ovisi o prirodi - gdje vjetar puše tamo će i ljudi krenuti. Tu nitko ne kritizira predsjednika, ne misli o tečaju rublja, nije zabrinut zbog nove kolekcije odjeće! Ljudi u Bahti nisu razmaženi novcem, ne znaju ništa o medijima koji pokušavaju uvjeriti ljude da su glavne stvari u životu novac i ugled. Sasvim drugačiji problemi muče ljudi koji žive preko Urala, pored rijeke Jenisej. "Za njih, sve što je iza Urala čudno je i nepojmljivo – isto im je Moskva ili Pariz".

Također možete pogledati skraćenu verziju filma, koja se zove "Happy People: A year in the Taiga".

Izvor: Youtube

"Белые ночи Алексея Тряпицина" (rež.Andrej Končalovski, Rusija, 2014)

("Bijele noći poštara Alekseja Trjapicina")

Zbog udaljenosti i posebno teških uvjeta, u mnogim ruskim selima ljudi žive kao da su izvan države. U takvim mjestima oni se bore sami za sebe. Vrlo često je jedini predstavnik države u tim područjima poštar koji povezuje sela iza Urala s ostatkom svijeta.

Ovo je film o velikom i moćnom ruskom muškarcu. Svaki dan poštar Trjapicin ima jako puno obaveza- treba dostaviti mirovinu, pisma starcima, pomoći susjedu oko kuće... Ali jedan mu je dan netko ukrao motor od čamca i cijeli će se poštarev život početi rušiti.



Izvor: Youtube



"Там у Ханты"

(rež.Jevgenija Golovnja, Rusija, 2012)

"Tamo kod Hanta"

Hanti su narod koji živi na sjeveru zapadnog Sibira. Samo ime "hanti" znači "ljudi". Ovaj film priča o djeci naroda Hanti. Oni nisu poput druge djece - oni su sramežljivi, znatiželjni, svi su budući lovci i ribari. Tradicionalno, svaka obitelj ima troje ili više djece. Ta djeca počinju raditi od početka života. Djeca su što bliže prirodi od ranog djetinstva. Naprimjer, u prvim mjesecima novorođenče je zamotano u pokrivač od kože kunića. S tri ili četiri mjeseca dijete nosi košulje izrađene od brezove kore.

Izvor: Youtube