Ruski filmovi koji su mogli dobiti Oscara, no nisu uspjeli izboriti nominaciju

Posljednjih je nekoliko godina Kantemiru Balagovu donijelo uspjeh o kojem većina umjetnika može samo sanjati. Nakon što ga je Aleksandar Sokurov (redatelj "Ruske arke" iz 2002.) otkrio dok je još bio student u južnom gradu Naljčiku, napisao je i režirao svoj prvi film: "Bliskost" (2017.). Film je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio nagradu FIPRESCI i postao međunarodna senzacija.

"Visoka djevojka", njegov drugi film, objavljen je samo dvije godine kasnije i uz ništa manje pompe - Balagov se vratio u Cannes, gdje je dobio nagradu za najboljeg redatelja, dok je film izabran za predstavnika ruske kinematografije za ovogodišnjeg Oscara u kategoriji za najbolji strani film. Treba imati na umu da Balagov još nije napunio niti trideset godina.

Kadar iz filma "Visoka djevojka" Kantemir Balagov/Non stop production, 2019. Kantemir Balagov/Non stop production, 2019.

Kao što znamo, Oscar je otišao južnokorejskoj senzaciji "Parazitu". (Ako vam se svidio, evo i 5 ruskih filmova o socijalnoj nejednakosti). Iako je "Visoka djevojka" u prosincu ušla u prosinački uži izbor, na kraju nije nominirana za nagradu.

I tako se Balagov pridružio redovima velikih ruskih filmaša koji su na vlastitoj koži osjetili oskarovsko ignoriranje - to su Andrej Končalovski, Balagovljev mentor Sokurov i, naravno, čuveni Andrej Zvjagincev. Čak je i Nikita Mihalkov, jedini postsovjetski ruski redatelj koji je osvojio Oscara, barem pet puta isključen iz utrke za nagradu.

Mješovita selekcija

Općenito govoreći, izbor ruskih predstavnika za Oscara poprilično je šarolik. Od "tentpole" blockbustera do art drama. Rusija na Oscare prijavljuje natprirodne trilere poput "Noćne straže" (2003.), snimljene prema istoimenom bestseleru, komercijalne ratne filmove po ukusu publike poput "Staljingrada" (2012.) i meditativne, ponekad brutalne isječke iz života poput "Kuće luđaka" (2001.) Andreja Končalovskog.

Filmovi često spadaju u jednu od dvije kategorije: domoljubnu i kritičku, s time da obje kategorije promiču službena tijela zadužena za postupak odabira. Iako se ovo u početku može činiti čudnim, s obzirom na to da se ta dva vektora očito sukobljavaju jedan s drugim, možda je baš to prikladan prikaz same zemlje u razdoblju velike tranzicije. Tranzicija, naravno, uključuje napetost - a u Rusiji to često podrazumijeva kompetitivne interpretacije prošlosti i vizije budućnosti. Mnogi su od odabranih filmova i sami izraz te napetosti.

Zvjagincev, vjerojatno najveći živući ruski redatelj, svoje filmove gura do krajnjeg kraja spektra, kritizirajući današnju Rusiju tako što svoje junake stavlja u kompromitirajuće socijalne situacije koje ih prisiljavaju da se pokore ili budu uništeni.

Kadar iz "Levijatana" Andrej Zvjagincev/Non stop production, 2015. Andrej Zvjagincev/Non stop production, 2015.

Njegov ruski oskarovski predstavnik "Povratak" (2003). - koji je bio nominiran za Zlatni globus - kritizira lokalno iskazivanje muškosti slijedeći karizmatičnog "mužika" (ruski za "muškarčinu") koji se vraća obitelji koju je napustio u na propast osuđenom pokušaju da se poveže sa svojim otuđenim sinovima. "Levijatan" (2013.), nominiran za Oscara i dobitnik Zlatnog globusa te godine, donosi priču o borbi običnog čovjeka protiv mahinacija lokalnih dužnosnika i crkvenih vođa. "Bez ljubavi" (2016.) demaskira prosperitet Moskve srednje klase, pokazujući posljednji trzaj raspadajućeg braka u kojem par mora tražiti svoje nestalo dijete.

Golemi uspjeh "Levijatana", iako bez oskarovskog zlata, doveo je do kritika Ministarstva kulture koje je ocijenilo da Zvjagincev zemlju prikazuje u suviše oštrom svjetlu, praveći filmove kojima ugađa lokalnoj oporbi ili stranoj publici. No čak je i pored službene kritike njegovo filmsko umijeće toliko osnovano da se njegovi filmovi i dalje biraju kako bi predstavljali Rusiju.

Ostali su "ignorirani" redatelji, međutim, skloniji kompromisima.

Teška prošlost

Jedan od najvažnijih elemenata ruske, pa čak i sovjetske kulture je način na koji se obrađuju teme iz prošlosti. To se obično odnosi na sjećanja na Drugi svjetski rat - ili Veliki domovinski rat, kako ga zovu Rusi. Svaka godina donosi nove filmove o Drugom svjetskom ratu, a "Staljingrad" i "Sobibor" (2017.) su najnoviji blockbusteri za koje se šuškalo da bi mogli biti nominirani za zlatni kipić.

Plakat za film "Staljingrad" Global Look Press Global Look Press

Stvaranje i održavanje nacionalnih narativa o ratu je kulturološki prioritet, a često se pozicionira kao način da se Rusima pomogne da shvate tko su, odakle dolaze i koje je njihovo mjestu u svijetu. I dok Zvjagincev u svojim krajnje suvremenim filmovima izbjegava rat, drugi selekcionirani filmaši ne ustručavaju se istraživati napetosti utkane u nacionalno pamćenje.

Končalovski se, u odnosu na Zvjaginceva, pozicionira kao patriot, ali je pokazao neustrašivost što se tiče postavljanja teških povijesnih pitanja. Često se vraća na potvrđene teme poput rata, iako ga koristi za istraživanje dubokih, često apsurdnih elemenata ljudske prirode. "Raj" (2015.), koji se također našao u užem oskarovskom izboru, istražuje komplicirane odnose između nacističkih časnika i sovjetske žene kojoj se dive. "Kuća luđaka" proučava živote zatvorenika u psihijatrijskoj bolnici za vrijeme Čečanskog rata.

Sam je Mihalkov negdje između popularnog i dubokog. Njegova zaigrano složena predratna idila "Uzavrelo sunce" spaja ljubavnu priču koja podsjeća na romane iz 19. stoljeća s promjenom stvarnosti (i promjenom prioriteta) ranog staljinističkog razdoblja. Ovo je podcijenjeno remek-djelo zlatni kipić osvojilo 1994. godine. Nastavak filma, "Uzavrelo sunce 2", izrazito je jednostavniji ratni ep koji je zbunio obožavatelje originalnog filma. Iako uspješno odražava današnje kulturne prioritete, film nije osobito prepoznat u inozemstvu.

Kadar iz filma "Uzavrelo sunce 2: Citadela" Nikita Mihalkov/Trité, 2011. Nikita Mihalkov/Trité, 2011.

Nova krv

To je kontekst koji su naslijedili novi filmaši poput Balagova, a mladi je redatelj odabrao zanimljiv put. "Bliskost" se može shvatiti kao odjek Zvjaginceva, koji obično prikazuje teške živote Rusa iz provincije koji su se zatekli u situacijama iz kojih ne mogu pobjeći. "Visoka djevojka" uzima taj trop i odvodi ga u prošlost, usredotočujući se na mladu ženu za vrijeme Lenjingradske opsade u Drugom svjetskom ratu. Film učinkovito gradi most između novog vala humanističke, često kritičke kinematografije s vječnom željom da se istraži najtraumatičnije razdoblje u modernoj ruskoj povijesti.

Iako je pretrpani američki crveni tepih daleko od ultimativnog filmskog suca, zanimljivo je da filmovi koji su izvedeni pred Akademiju utjelovljuju stvarna i živa pitanja koja dominiraju modernom kulturnom politikom u Rusiji. Ovi filmovi zabavljaju i oduševljavaju, no govore i o širim pitanjima ličnosti, patnje i identiteta u suvremenom svijetu. Sa samo pet nominiranih i u konačnici jednim pobjednikom, ne mogu svi biti počašćeni kad dođe veljača.

Kadar iz filma "Visoka djevojka" Kantemir Balagov/Non stop production, 2019. Kantemir Balagov/Non stop production, 2019.

No Rusija se s četiri nominacije (bilo u užem izboru u prosincu, bilo u vidu prave nominacije) u proteklih šest godina pokazala moćnim protivnikom na svjetskim ekranima. A za one koji obraćaju pažnju, ono što se prikazuje nije samo noćna zabava. To je djelo umjetnika koji analiziraju što danas znači biti Rus. Kako pristupiti povijesti. Kako uravnotežiti nacionalne prioritete. I kako što bolje izraziti vječna ljudska pitanja u zemlji koja ima sukobljene interese unutar svojih granica. A s mnogo godina pred sobom, Balagov ima vremena da se dokaže kao pravi majstor i, kada za to dođe vrijeme, možda čak i kući donese zlatni kipić, prvi puta u više od dva desetljeća.