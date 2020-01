5 sovjetskih filmova koji bi se svidjeli današnjim feministkinjama - i 5 koji definitivno ne bi

Tema o ravnopravnosti spolova bila je vrlo živa u Sovjetskom Savezu. No uvjeti na poslu rijetko su oponašali one s kojima su žene bile suočene kod kuće. Pokušaji opravdavanja obje strane bili su uobičajena pojava u sovjetskoj kinematografiji te su često rezultirali neobičnim kombinacijama...

U starim sovjetskim filmovima nije bilo neobično vidjeti žene koje rade u građevinarstvu kao inženjerke i šefice tvornica. Oprostit ćemo vam ako se pitate zašto je situacija u domaćinstvu bila toliko "tradicionalnija" - u nedostatku bolje riječi.

Valja napomenuti da sovjetski feminizam nikada nije otišao američkim putem: na šminkanje se nije gledalo s neodobravanjem kao na neku vrstu sustava kontrole u svijetu u kojem dominiraju muškarci. Situacija je još uvijek takva za veliki broj snažnih i neovisnih ruskih žena. Međutim, određene moderne mutacije te filozofije zasigurno bi polovicu filmova koje smo odabrali odredile kao "problematične" (naša omiljena američka riječ u zadnjih nekoliko godina). Bez obzira na to, svi ovi filmovi su klasici, pa ćete se u svakom slučaju dobro zabaviti.

Upozorenje: Opisi mogu sadržavati spoilere!!

NEDOVOLJAN: Moskva suzama ne vjeruje (Москва слезам не верит), 1979.

Vladimir Menšov/Mosfilm, 1979. Vladimir Menšov/Mosfilm, 1979.

Izvanredni klasik koji je u svoje vrijeme osvojio Oscara u 2020. bi godini podigao brojne obrve. Priča se vrti oko tri djevojke koje žele "osvojiti" Moskvu, ostvariti svoje snove i pronaći sreću. Glavna junakinja Katja, snažna i neovisna žena, ostvaruje svoj san i postaje direktorica tvornice, sve to dok sama podiže dijete. Ona, međutim, nije sretna, jer nema muškarca u svome životu. Kad napokon upozna Gošu, koji ima lošiji posao od nje, on je, nakon što to sazna, ostavlja. Umjesto da se Katja naljuti na njega, ona ga traži po cijeloj Moskvi i sretna je samo kad ga promatra kako jede boršč. Katja doista je snažna žena, no njezino samopoštovanje i samopouzdanje danas ne bi odobrile feministkinje trećeg vala (ako ne i sve feministkinje).

PROLAZNA OCJENA: Najšarmantnija i najprivlačnija (Самая обаятельная и привлекательная), 1985.

Gerald Bežanov, Mosfilm, 1985. Gerald Bežanov, Mosfilm, 1985.

Ovaj se film, jedan od rijetkih sovjetskih filmova u duhu priče o Pepeljugi, vrti oko Nadje Kljujeve, 30-godišnje projektantice. Ona ima aktivan društveni život i karijeru, čak na ulici ulazi u sukob s pljačkašima. Njezin osobni život, međutim, nije pretjerano ispunjen. Kako bi ga poboljšala, prijateljica s fakulteta joj predlaže da promijeni izgled i igra psihološke igrice s muškarcima. Nadja, perfekcionistica, isprobava ovu novu metodu i vrlo joj brzo uspijeva. Kao rezultat toga, ona dobiva pažnju, no to je ne čini sretnom, jer većina pažnje dolazi od muškaraca koje ne želi, dok muškarac iz snova izlazi s drugom ženom. Na kraju Nadja shvaća da izgled nije ključan. Ovaj film može proći, jer protagonistica na kraju shvaća da ne treba postati privlačna "lutkica" da bi pronašla sreću.

NEDOVOLJAN: Djevojke (Девчата), 1961.

Jurij Čuljukin/Mosfilm, 1961. Jurij Čuljukin/Mosfilm, 1961.

Djevojke se u početku čine kao vedar film sa sretnim završetkom. U stvarnosti on jasno prikazuje dvostruke standarde tog vremena. S jedne strane, sovjetska žena Tosja naporno radi, sama odlazi u Sibir kako bi izgradila karijeru kao kuharica, a sve to dok sudjeluje u građevinskim radovima. Čim se u priču uplete romantika, na scenu dolaze najpatrijarhalniji stavovi.

Nadja se udaje za Ksana Ksaniča, neprivlačnog muškarca mnogo starijeg od sebe. Razlog je objašnjen ovako: "Nadja će uskoro napuniti 28 godina, a u toj će se dobi žena udati i za kozu."

U isto se vrijeme Ilja, najzgodniji muškarac u selu, zaljubljuje u Tosju, no tek kada ona s njim zaigra psihološke igrice i odbije ga, prisiljavajući ga da joj se vrati i ispriča se. Iako se neki postupci likova (a ima ih) mogu učiniti neovisnima, realije toga vremena nisu uvijek pogodovale tome.

PROLAZNA OCJENA: Husarska balada (Гусарская баллада), 1962.

Ejldar Rjazanov/Mosfilm, 1962. Ejldar Rjazanov/Mosfilm, 1962.

Ovaj bi film u današnjem svijetu bio prihvaćen bez problema. Mlada Šura ne voli djevojački svijet ljubavnih romana. Prerušava se u vojnika i kreće u rat. Mora sakriti svoju žensku prirodu ispod uniforme, no to je ne sprečava da zaradi poštovanje svojih suboraca. Film je temeljen na istinitoj priči i romantizira avanture slavne vojnikinje Nadežde Durove tijekom Napoleonskih ratova. Kad Kutuzov otkrije da je Šura zapravo žena, protjera je iz vojske. No kada otkrije da je spasila časnika, stvari se mijenjaju.

NEDOVOLJAN: Uredska romansa (Служебный роман), 1977.

Ejldar Rjazanov/Mosfilm, 1977. Ejldar Rjazanov/Mosfilm, 1977.

Komedija o tome kako se srednje rangirani zaposlenik Novoseljcev na savjet lošeg prijatelja odluči upucavati "zloj i neprivlačnoj šefici" - neoženjenoj ženi, da bi unaprijedio svoju karijeru. Moderna će žena, gledajući transformaciju heroine Ljudmile Prokofjevne, vjerojatno imati nekoliko pitanja o tome kako se ovaj film uklapa u feminističke ideje toga vremena. Na početku filma ona je neprivlačna žena u ružnom odijelu, no vrlo je uspješna direktorica u velikoj agenciji za istraživanje javnog mnijenja. Svi je se plaše, no iza njenih joj se leđa rugaju na račun izgleda. Ubrzo vidimo njezinu transformaciju, nakon što od svoje tajnice počne dobivati stilske savjete, kupi lijepe haljine, ode na frizuru i počne se šminkati. Tek nakon toga ona postaje vesela i ljubazna prema drugima. Film sugerira da životna dostignuća žene koja u 36. godini postane šefica ništa ne vrijede ako nema muškarca, ne šminka se ili ne prati trendove.

PROLAZNA OCJENA: Vršnjakinje (Сверстницы), 1959.

Vasilij Ordinski/Mosfilm, 1959. Vasilij Ordinski/Mosfilm, 1959.

Klasična drama o tri djevojke koje zajedno završavaju srednju školu: Tanja odlazi na medicinski fakultet, Kiru primaju na glumački odjel kazališne akademije, a Svetlana ne uspjeva upisati fakultet, a zatim o tome laže svojoj obitelji.

Tanja se zaljubljuje u starijeg studenta medicine Arkadija koji je vrlo brzo šarmira. Za nju je to prava ljubav, no za njega je to samo kratka romansa. Kad Tanja ne može otići na ples, Arkadij svejedno odlazi da bi se tamo susreo s Tanjinom prijateljicom Kirom. On u konačnici ostavlja Tanju zbog Kire, koju kasnije čak i zaprosi. Kasnije Kira i Tanja saznaju da ih je Arkadij obje obmanuo. Žene se ne svađaju oko muškarca - prekidaju vezu s njim i odabiru prijateljstvo, dok zajedno nastavljaju slijediti svoje snove. Ovo je film o ženskom prijateljstvu i predanosti istome.

NEDOVOLJAN: Kraljica benzinske postaje (Королева бензоколонки), 1963.

Nikolaj Litus, Aleksej Mišurin/Dovženko Film Studios, 1963. Nikolaj Litus, Aleksej Mišurin/Dovženko Film Studios, 1963.

Protagonistica Ljudmila se ne može uzdići u društvenoj hijerarhiji i pronaći željeni posao, jer je privremeno neprivlačna nakon što su je izbole pčele. Film govori o tome da je ljepota žene u konačnici povezana s njezinom sposobnošću da bude uspješna. Njezin izgled postaje razlog za nepristojne šale i podsmijeh. Na kraju, nakon što oteklina nestane i Ljudmila opet nalikuje na sebe, svi odmah počinju obraćati pažnju na nju.

PROLAZNA OCJENA: Početak (Начало), 1970.

Gleb Panfilov/Lenfilm, 1970. Gleb Panfilov/Lenfilm, 1970.

Paša Stroganova dobiva ponudu da zaigra Ivanu Orleansku na filmskom platnu. Glumica i redatelj filma započinju aferu, no on je oženjen. Ostajući snažna, Paša ignorira svoje osjećaje, ali ne odbija ulogu. Plakati s njezinim likom su polijepljeni po cijelom gradu, prepoznaju je na ulici i publika je voli, no drugi redatelji ne žele raditi s njom. Na kraju je Paša u stanju prebroditi sve te poteškoće. Ona slijedi svoje snove i postaje uspješna, dokazujući da su svi jednaki, bez obzira na spol, i da svatko može sam iskrojiti svoju sudbinu.

NEDOVOLJAN: Ivan Vasiljevič mijenja profesiju (Иван Васильевич меняет профессию), 1973.

Leonid Gajdaj/Mosfilm, 1973. Leonid Gajdaj/Mosfilm, 1973.

Kultna sovjetska komedija "Ivan Vasiljevič" redatelja Leonida Gajdaja govori o inženjeru koji izmišlja portal koji vodi u 16. stoljeće. Ovaj film nije lako gledati kroz objektiv vremena "Me Too" pokreta. U filmu se zamjenski car Ivan Grozni napije i koketira i s caricom i sa svim ostalim ženama na dvoru, zaboravljajući pritom sva njihova imena. U međuvremenu plavokosa glumica pokušava zavesti Jakina, filmskog redatelja, kako bi dobila bolje uloge i besplatan odmor. Na koncu, osobnost susjede Uljane Andrejevne je ona tipične tračerice koja se miješa u svačije osobne stvari.

PROLAZNA OCJENA: Prugasto putovanje (Полосатый рейс), 1961.

Vladimir Fetin/Lenfilm, 1961. Vladimir Fetin/Lenfilm, 1961.

Na teretnom se brodu događa niz tajanstvenih incidenata. Posada otkriva da su tigrovi pobjegli iz kaveza i lutaju brodom, zajedno s drugim životinjama. Posada, skrivajući se od životinja u strahu, zove profesionalca, ali on se, i sam bježeći od grabežljivaca, penje u kavez tigra i zaključava iznutra. Kad se čini da izlaza nema, konobarica Marianna uzima stvari u svoje ruke i tjera grabežljivce u kaveze, provodeći pritom vlastitu istragu.