Nema nikakve propagande: Što autor "Simpsona" misli o ruskom crtanom filmu "Maša i Medvjed"?

Ruski animirani film "Maša i medvjed" u budućnosti će postati klasik animacije, u njemu nema nikakve propagande, smatra scenarist animiranog serijala "Simpsoni" Mike Reiss.

U intervjuu za RIA Novosti Reiss je priznao da mu se ovaj crtani film jako sviđa, dodajući da u njemu ne vidi nikakvu propagandu.

"Ne razumijem te zamjerke. Mislim da se 'Maša i Medvjed' prikazuje u Americi, ali ja sam ga gledao na festivalu animiranog filma u Bosni. Pokazali su mi nekoliko epizoda i rekao sam: 'Pa to je sjajan crtić! Predlažem da mu damo glavnu nagradu.' Organizatori su mi odgovorili da ne mogu svake godine nagraditi isti film. Čini mi se da je to klasik i da će postati jedan od najboljih primjera dobre animacije", rekao je Reiss.

On je također rekao da ne planira preseliti u Rusiju i da su ruski mediji pogrešno protumačili njegove riječi. "Ja to nisam rekao! To je vrlo zanimljivo. Netko od novinara mi je postavio dva kratka pitanja na koja sam dao dva kratka odgovora. Od toga su napravili dugačak članak, u kojem je sve bilo pogrešno predstavljeno. Ispao je nesporazum", rekao je Reiss.

On je rekao da je novinara zanimalo njegovo mišljenje o prelasku Stevena Seagala u Rusiju, a on je odgovorio da je uvijek dobro imati rezervnu varijantu.

Pritom je istaknuo da mu se u Rusiji jako sviđa. Scenarist po majčinoj liniji i sam ima rusko porijeklo, ali na ruskom jeziku zna reći samo "njet" i "spasibo". "To je sve za što sam sposoban", našalio se Reiss.

Britanski Times je sredinom studenog objavio članak u kojem se zapadni kritičari bave temom "propagande Kremlja" koja je, navodno, prisutna u ruskom crtanom filmu "Maša i Medvjed". Veleposlanstvo Rusije je odgovorilo na ove kritike tako što je Velikoj Britaniji preporučilo da u borbi protiv ruskog crtića primjeni "najodlučnije mjere".

Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova je istaknula da, ako Maša iz ruskog crtanog filma simbolizira suvremenu Rusiju, onda treba razmisliti i o tome što simbolizira Tom iz američkog crtanog filma "Tom i Jerry".