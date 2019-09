Viktor Minkov: Naše predstave možete vidjeti samo jednom u životu

Festival Sanktpeterburške kazališne sezone je osnovan 2007. godine s ciljem jačanja i razvijanja odnosa između Sankt-Peterburga i kazališnih centara raznih europskih zemalja razmjenom ideja te održavanjem važnih kulturnih događaja. Festivalske predstave ranije su bile predstavljene u Pragu, Helsinkiju, Milanu, Marseillesu, Beogradu, Tallinnu i drugim gradovima.

Mjesto održavanja ovoga festivala bit će Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, na čijoj su sceni peterburška kazališta već nastupala u okviru kulturnih programa od 2016. do 2018. godine. Zahvaljujući festivalu, stanovnici glavnog grada Hrvatske moći će se upoznati s predstavama raznih žanrova i formi i tako pobliže upoznati suvremenu umjetnost Sankt-Peterburga.

Evo što o svemu kaže Viktor Minkov, umjetnički direktor festivala i ravnatelj dramskog kazališta Prijut komedianta.

Koja biste događanja iz ovogodišnjeg programa posebno izdvojili?

Teško mi je izdvojiti najvažnija događanja. Sve predstave koje stižu - upravo to i jest događaj. One su raznolike, počevši od baletne predstave ("Solaris", red. J. Smekalov) i tri dramske produkcije: dvije prema ruskim klasicima - A. Ostrovskom i N. Gogolju - i čuvenom Moliereu. Radi se o nestandardnom čitanju poznatih djela, tako da se hrvatska publika ima s čime upoznati. Način na koji su ovi autori predstavljeni na ruskoj pozornici bitno se razlikuje od načina na koji su predstavljeni na europskoj, uključujući i hrvatskoj.

Koliko je teško dovesti predstave u Zagreb? S kojim ste se tehničkim poteškoćama susreli?

Svaki festival podrazumijeva određenu odgovornost i poteškoće, no s obzirom na to da je ovo već XIII. Međunarodni festival Sanktpeterburške kazališne sezone, koji je pritom proputovao cijeli svijet, tehničke poteškoće su naš tekući rutinski posao. Po čemu je projekt poznat? Po tome što predstave gostuju sa svom svojom scenografijom i kostimima. Ako govorimo konkretno o Zagrebu, dvije velike 12-metarske prikolice putuju preko čitave Europe da bi u glavni grad Hrvatske dopremile svu scenografiju, tako da je svaki nastup zaista luksuzan. Stoga, idite, idite na predstave! To je moj slogan: "Idite na predstave!" (Smijeh)

Pozivate li na festival umjetnike s kojima se hrvatska publika već upoznala?

Od onih koji sada dolaze u Zagreb hrvatska je publika vjerojatno vidjela samo Jurija Smekalova, i to u ulozi plesača. Plesača iz Marijinskog teatra koji nastupa na gala koncertima koji predstavljaju Sankt-Peterburg. Sada će se Jurij Smekalov predstaviti i kao plesač i kao koreograf. Sve tri dramske predstave dosad nisu gostovale u Zagrebu, ta kazališta nisu dolazila u Hrvatsku, uključujući i Zagreb, pa hrvatska publika ima što otkriti.

Zašto bi oni koji pročitaju ovaj intervju trebali doći na festival?

Znate, ja uvijek, kada negdje idemo, kažem, i to ustvari i je istina: to se događa samo jednom. I doista, samo jednom možete vidjeti ove predstave. Apsolutno sam siguran u to, no naravno, ne treba se zaklinjati... Nikad ne reci nikad! (Smiješi se). No radi se o ruskim i svjetskim klasicima, najboljim kazalištima Peterburga. A tu su i zaista pristupačne cijene ulaznica koje određuje Hrvatsko narodno kazalište, tako da možete i trebate svoju večer provesti u gledanju zanimljivih predstava.

Koliko često posjećujete Hrvatsku? Sviđa li vam ovdje i što vam se najviše sviđa?

Ja jako volim Hrvatsku. Dolazim ovdje prilično često. Ovaj je festival peti ili šesti projekt koji će se održati u Zagrebu. Dobra volja, toplina, pažnja, čistoća, zemlja se razvija vrlo dinamično. U Zagrebu mi se najviše sviđaju ljudi. Ljudi s kojima komunicirate, razmjenjujete dojmove. Cijenim svoje odnose s Dubravkom Vrgoč, ravnateljicom Hrvatskog narodnog kazališta, bliske odnose s Veleposlanstvom Ruske Federacije: sjajnim veleposlanikom Anvarom Azimovim, njegovom savjetnicom Aleksandrom Maljcevom, s kojom sam izgradio divan odnos. Uvijek je divno doći u Hrvatsku.

Što želite poručiti gledateljima?

Pohitajte na predstave i uživajte!