Međunarodni festival Sanktpeterburške kazališne sezone u Zagrebu

Russia Beyond

Od 12. do 17. rujna 2019. godine u Zagrebu će se održati XIII. Međunarodni festival Sanktpeterburške kazališne sezone. Publici će biti predstavljene četiri predstave vodećih kazališnih redatelja iz Sankt-Peterburga, "Sjeverne prijestolnice" Ruske Federacije, te izložba mladog ruskog umjetnika, fotografa Pavla Frančišina.

Festival je osnovan 2007. godine s ciljem jačanja i razvijanja odnosa između Sankt-Peterburga i kazališnih centara raznih europskih zemalja razmjenom ideja te održavanjem važnih kulturnih događaja. Festivalske predstave ranije su bile predstavljene u Pragu, Helsinkiju, Milanu, Marseillesu, Beogradu, Tallinnu i drugim gradovima.

Mjesto održavanja ovoga festivala bit će Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, na čijoj su sceni peterburška kazališta već nastupala u okviru kulturnih programa od 2016. do 2018. godine. Zahvaljujući festivalu, stanovnici glavnog grada Hrvatske moći će se upoznati s predstavama raznih žanrova i formi i tako pobliže upoznati suvremenu umjetnost Sankt-Peterburga.

PROGRAM

13. rujna 2019. u 19.30

Festivalsko kazalište Baltički dom

TARAS

Drama u dva čina

Predstavu prema motivima povijesnoga romana Taras Buljba, Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, režirao je Sergej Potapov, mlada redateljska zvijezda, diplomant u klasi redatelja Marka Zaharova na Ruskom institutu za kazališne umjetnosti u Moskvi. Potapov je i dobitnik Nacionalne kazališne nagrade Zlatna maska. Prema redateljevim riječima, tekst je u potpunosti osuvremenjen, no ima nešto i odGogolja. Predstava je poput ljuljačke, na kojoj se ne ljuljaju samo likovi, već i publika. Prvi čin je smjelo zapleten, brz, spretno odigran, pjevan i otplesan. Drugi čin sadržava niz ispovjednih monologa koji plaše, razoružavaju i razotkrivaju cijelu priču u drugom činu. I čini se da samo jaka očinska ruka može zaustaviti ovaj vrtuljak.

Trajanje predstave: 2 sata i 5 minuta (s jednom pauzom)

Uzrast: 16+

Mjesto održavanja predstave: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

14. rujna 2019. u 19.30

Državno dramsko kazalište Prijut komedianta

SOLARIS

Baletna predstava u dva čina

Press Photo Press Photo

Solaris je nastavak razmišljanja, započetih u istoimenom znanstveno-fantastičnom romanu Stanisława Lema. Glavno pitanje glasi: Koja sila prethodi čovjeku i određuje njegovo postojanje? Radnja se odvija na stanici Zemlja i u svemirskome prostoru. Odlazeći na međuplanetarno putovanje, čovjek neizbježno uranja u istraživanje vlastitog, unutarnjeg svemira. Možda u njemu leži sila, neizbrisivo svjetlo. Šestero je likova predstave istovjetno, oni su dijelovi jedne osobe, otisci sjećanja njezine podsvijesti. Prateći likove, gledatelj shvaća da je zapravo on glavni lik predstave.

Trajanje predstave: 2 sata i 30 minuta (s jednom pauzom)

Uzrast: 16+

Mjesto održavanja predstave: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

15. rujna 2019. u 19.30

Sanktpeterburško državno akademsko kazalište komedije N. P. Akimov

LUDI NOVAC

Komedija u dva čina

Press Photo Press Photo

Ljepotica Lidija Čeboksarova, koja je navikla živjeti na visokoj nozi, ima mnogo obožavatelja, ali nitko nije spreman zaprositi izbirljivu djevojku u lovu na bogatog muža, sve dok se skromni provincijalac Vasiljkov ne pojavi na horizontu. Prijatelji Čeboksarovih, koji se žele našaliti s Lidijom, predstavljaju Vasiljkova kao vlasnika rudnika zlata. Lidija prihvaća Vasiljkovu ponudu, ali završava okrutno prevarenom. Radnja predstave A. N. Ostrovskog podsjeća na Djevojku bezmiraza, samo su sve postavke drame predstavljene na smiješan način. Posebna vrsta privremene rime čini zaplet i problematiku satire Ostrovskog relevantnima za današnjicu.

Trajanje predstave: 3 sata (s jednom pauzom)

Uzrast: 12+

Mjesto održavanja predstave: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

17. rujna 2019. u 19.30

Sanktpeterburško državno kazalište Masterskaja

Molière TARTUFFE

Komedija u dva čina

Press Photo Press Photo

Mlado peterburško kazalište Masterskaja izvesti će predstavu Tartuffe u režiji svog umjetničkog voditelja Grigorija Kozlova. Ovoga je puta Tartuffe estet, pjesnik i glazbenik. Tartuffe je toliko šarmantan da ga nitko uopće ni ne želi sumnjičiti za laž i podlost. Međutim, on je istančano, profinjeno utjelovljenje zla, koje opčinjava, potčinjava i pobjeđuje, bezbrižno uklanjajući prepreke s puta. Moliereov Tartuffe je komedija. I predstava teatra Masterskaja je komedija. U početku je sve vrlo smiješno, no, zatim iznenada i odjednom sve postaje vrlo ružno. Ružno zbog uviđanja bespomoćnosti čovjeka pred navirućom silom. Od beskonačnih mogućnosti zla. Od toga što će se odvrtjeti krug života, i Tartuffe će se vratiti. On je vječan i neizbježan.

Trajanje predstave: 2 sata i 50 minuta (s jednom pauzom)

Uzrast: 16+

Mjesto održavanja predstave: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Od 12. do 17. rujna 2019.

Izložba peterburškog fotografa Pavla Frančišina

„PETERBURG U ZRAKAMA SUNCA“

Izložba će predstaviti 20 radova urbanog krajolika. Pavel Frančišin bavi se fotografijom od 2008. godine, aktivno radi u Rusiji i inozemstvu kombinirajući komercijalnu i umjetničku fotografiju. Romantizirajući sliku SanktPeterburga, autor bilježi njegove glavne atrakcije: stroge siluete palača i katedrala, neobične zavijutke rijeka i kanala, složene obrise lukova mostova. Neobične perspektive i nestandardna kompozicija dočaravaju vizualni portret grada, naglašavajući povezanost s veličanstvenom prošlošću i promjenjivom sadašnjošću.

Međunarodni festival Sanktpeterburške kazališne sezone koji se održava u glavnim kulturnim centrima Europe gradi mostove između zemalja i gradova, upoznaje publiku s najnovijim trendovima i dostignućima "Sjeverne prijestolnice". Upravo će zato ovaj program u Zagrebu biti nastavak rusko-hrvatskog dijaloga koji potiče stvaralačku razmjenu i jača kulturno-umjetničke veze.