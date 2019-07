10 poznatih stranih pjesama o Moskvi

1. Rammstein – Moskau

Getty Images Getty Images

"Ovaj grad je prostitutka s crvenim mrljama na čelu", ovako Rammstein otvara pjesmu o svojoj ljubavi prema Moskvi iz 2004. na sebi svojstven način. Bez sumnje se rugaju raskoši grada, no i dalje mu izražavaju ljubav: uz prateće vokale koji na ruskom jeziku pjevaju o pionirima koji pozdravljaju Lenjina i harmoniku, refren glasi: "Ipak, ona je najljepši grad na svijetu!"

YouTube

2. Michael Jackson – Stranger in Moscow

Getty Images Getty Images

Michael Jackson je ovu pjesmu napisao 1993. godine u hotelu Metropolj u Moskvi, dok se, navodno, osjećao vrlo depresivno. "Stranac u Moskvi" to dobro odražava: to je tužna balada o strancu koji luta ulicama grada koji ne poznaje, na kiši i posve sam. Ipak, kako pjeva, "Sretni dani će utopiti bol."

YouTube

3. Scorpions – Wind of Change

Getty Images Getty Images

Ubrzo nakon što je ovaj bend iz Zapadne Njemačke nastupio u Moskvi 1989. godine, snimili su moćnu baladu inspiriranu perestrojkom (liberalnim reformama u SSSR-u). Zapravo, 1991. su čak Mihailu Gorbačovu dali 70 tisuća dolara tantijema za "Vjetar promjene" - jer je njegova politika utjecala na Scorpionse (Gorbačov je novac donirao u dobrotvorne svrhe). I premda pjesma ne spominje Moskvu izravno, njezini prvi stihovi "Pratim [rijeku] Moskvu sve do parka Gorki..." ne ostavljaju mjesta sumnji o kojem gradu pjeva Klaus Meine.

YouTube

4. Brazzaville – Night Train to Moscow

Sergej Fadejčev/TASS Sergej Fadejčev/TASS

Romantična pjesma američkog indie pop benda, "Noćni vlak za Moskvu" iz 2004. godine, više govori o putovanju u rusku prijestolnicu nego o samoj Moskvi, no u svakom slučaju zvuči jako simpatično. I, ako vam to nije dovoljno, naravno, tu je i harmonika!

YouTube

5. The Vibrators – Disco in Moscow

Getty Images Getty Images

Britanski punk, grub i jednostavan, i točka. Svi su sedamdesetih godina prošlog stoljeća plesali na disco glazbu, pa se pjevač Ian Carnochan zapitao: "Pitam se jesu li u Moskvi plesali na disco." Pa, Iane, to je ovisilo - Leonid Brežnjev zasigurno nije, no buntovna mladež vjerojatno jest.

YouTube

6. Al Stewart – Roads to Moscow

Getty Images Getty Images

Vrlo rijedak primjer zapadnog pjevača koji je u svojim tekstovima pažljivo rekonstruirao Istočni front Drugog svjetskog rata - iako je škotski folk-rock glazbenik Al Stewart pjesmu snimio 1973., dok je Hladni rat još uvijek trajao. Moskva je u ovoj dugoj baladi više u funkciji simbola - svete prijestolnice Rusije, koju protagonist pjesme, vojnik, štiti od napadača.

YouTube

7. Jethro Tull – She Said She Was a Dancer

Getty Images Getty Images

"Zravo, gospođice Moskva, koja je tvoja priča?", pita lirski junak ovog britanskog rock klasika (snimljenog 1987.) u razgovoru s ruskom djevojkom koja kaže da je plesačica - no on joj baš i ne vjeruje, pretpostavljajući da je "možda studentica poljoprivrednog plana". I ovaj put stranac opisuje susret s prekrasnom Ruskinjom, tajanstvenom i teško shvatljivom, ali tako šarmantnom. I da, pije votku dok razgovaraju!

YouTube

8. Dschinghis Khan – Moskau

Global Look Press Global Look Press

Nipošto najinteligentnija pjesma njemačke pop grupe Dschinghis Khan, no vrlo smiješna i puna smijeha, “a-ha-ha-ha!” S obzirom na to da je snimljena 1979. godine, neposredno prije Olimpijade u Moskvi, postojala je teorija (među sovjetskim ljudima koji ne govore njemački jezik) da su Nijemci u ovoj pjesmi o Rusiji pjevali nešto jako loše - no, naravno, to nije ništa drugo nego radosna pjesma za zabavu, puna krasnih stereotipa o Rusiji: Kozaci, votka i, naravno, lijepa Nataša! Danas zajamčeni retro hit u Rusiji!

YouTube

9. Gilbert Bécaud – Natalie

Getty Images Getty Images

Romantična francuska pop pjesma iz 1964. godine, u kojoj se lirski junak susreće s prekrasnom ruskom vodičicom po imenu Natalie, koja mu pokazuje grade i fascinira ga, dok ispijaju vruću čokoladu u kavani Puškin. Zanimljivost - u Moskvi kavana Puškin šezdesetih godina nije postojala, autor ju je izmislio. No sada postoji - eto kako kultura utječe na život.

YouTube

10. Bajaga i instruktori – Tamara

BucaJeca/Wikipedia BucaJeca/Wikipedia

Srpska pjesma iz 1984. godine, koja zvuči vrlo slično gore navedenoj pjesmi 'Natalie', što se tiče teksta: lirski junak na ulicama Moskve susreće vrlo lijepu mladu ženu po imenu Tamara i zaljubljuje se u nju, ali vani je tako hladno i nije siguran u njezine osjećaje. Možda su to dva glavna problema s kojima se suočavaju strani glazbenici u glavnom gradu Rusije! Slomljena srca i smrznute ruke!