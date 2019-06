Rus na tri balalajke maestralno izvodi hitove Queena, Scorpionsa, Prodigyja, Nirvane... (VIDEO)

Članovi legendarne grupe Queen visoko su ocijenili to kako je ruski svirač balalajke iz Perma Andrej Kirjakov izveo popularnu pjesmu The Show Must Go.

"Kakva odlična izvedba! Hvala Andreju Kirjakovu!" - stoji na službenom Instagramu grupe - officialqueenmusic.

A evo kako to zvuči:

YouTube

Kirjakov objašnjava da njegove interpretacije popularnih pjesama na službene profile glazbenih grupa šalje supruga.

"Sretan sam što su moje stvaralaštvo ocijenile prave svjetske glazbene legende. To je fenomenalno! Obožavam stvaralaštvo grupe Queen i za mene je bilo veliko zadovoljstvo odsvirati jedan od njihovih najvećih hitova na našoj ruskoj balalajci. Na čak tri balalajke! Zato sam i napravio ovaj projekt 'tri balalajke', da bih pokazao da je naš ruski narodni instrument na sve sposoban i da ga mogu zavoljeti u cijelom svijetu. Ovo je dokaz", kaže Andrej Kirjakov.

A evo kako na tri balalajke zvuči čuvena pjesma grupe Scorpions - Still Loving You:

YouTube

Prodigy - Breathe:

YouTube

Nirvana - Smells Like Teen Spirit: