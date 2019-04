5 knjiga Nikolaja Gogolja koje morate pročitati da biste razumjeli Rusiju

Jeste li već čuli za Gogolja? Vještičja posla, đavolije, fantazija, satira, podmićivanje i let krilate trojke... Zvuči zanimljivo?

Mladi prevarant stiže u provincijski gradić N i pretvara se da je važni dužnosnik iz prijestolnice. Sjemeništarac drži misu zadušnicu za preminulu djevojku, a ona ustaje iz groba. Bojnik Kovaljov se jedno jutro budi i otkriva da mu je pobjegao nos.

Ovo su samo tri priče iz pera Nikolaja Gogolja, najkomičnijeg, najsatričnijeg i jednog od najdubokoumnijih ruskih pisaca. Od njegova je rođenja proteklo 210 godina, no njegova su djela svježa, relevantna i smiješna kao i onomad. Štoviše, on je prepoznao mnoge značajke ruskog karaktera koje će kasnije razviti poznatiji pisci, a uz to je identificirao i ismijao mnoge probleme ruskog društva.

Jednostavnije rečeno, čitati Gogolja je čisti užitak. A ako želite bolje razumjeti Rusiju, preporučujemo vam njegova sljedeća djela.

1. Mrtve duše

Veliki glumac Aleksandar Kaljagin u ulozi Čičikova Mihail Švejcer/Mosfilm, 1984. Mihail Švejcer/Mosfilm, 1984.

Većina ove knjige je napisana u Italiji, što je dovelo do vjerovanja da ruski pisac zemlju treba vidjeti izvana kako bi otkrio sve njezine slojeve iznutra (i pritom napisao dobru knjigu).

Poput mnogih Gogoljevih priča, i ova je prilično zamršena. Čičikov, službenik iz srednje klase, dolazi u bezimeni grad u provinciji i posjećuje lokalne zemljoposjednike tražeći od njih da mu prodaju svoje "mrtve duše". Riječ je o "dušama" mrtvih seljaka (od kojih zemljoposjednici nemaju nikakve koristi), koji su na najnovijem popisu i dalje navedeni kao živi. Čičikov plan da se obogati počiva na kupnji što je više moguće "duša" kako bi stekao društveni status. Što bi moglo poći po zlu?

Usput rečeno, autor je ovo djelo opisao kao pjesmu, očigledno zbog brojnih lirskih digresija i razmišljanja o sudbini Rusije: "A vi, moja Rusijo - zar ne ubrzavate poput trojke koju ništa ne može preteći?"

Gogolj je knjigu prvotno zamislio u tri dijela kako bi se referirao na Pakao, Čistilište i Raj Dantea Alighierija. U "Paklu" (tj. prvom dijelu) je proučavao najtamnije aspekte ruskog karaktera (pronevjeru, podmićivanje, licemjerje, da ne spominjemo loše ceste) na živahan i duhovit način. Međutim, kada je riječ o "Čistilištu", Gogolj je shvatio da njegova sposobnost prikazivanju dobrih likova nije toliko oštra, te je taj dio, prema legendi, spalio (sačuvan je tek jedan njegov fragment). Tijekom vremena je spaljivanje drugog dijela od strane impulzivnog Gogolja u ruskoj književnoj svijesti steklo status na razini mema.

2. Revizor

Jevgenij Mironov kao Hlestakov Sergej Gazarov/Kinomost, 1996. Sergej Gazarov/Kinomost, 1996.

Broj 2 na popisu je dramski komad, ponovno smješten u mali provincijski grad. Glavni protagonist, niži službenik po imenu Hlestakov, posjećuje taj gradić. Nema nimalo novca, čak ni za ručak. No uskoro saznaje da cijela gradska elita s nestrpljenjem očekuje dolazak revizora iz Sankt-Peterburga, koji će svoje provjere provoditi inkognito. Hlestakov odmah preuzima ulogu spomenutog revizora.

Njegov život se mijenja. Lokalni zemljoposjednici mu se počinju ulagivati, nudeći mu novac i sve što želi, dok je gradonačelnik odlučan u namjeri da svoju kćer jedinicu oženi za našeg prevaranta.

Nećemo vam otkriti ništa više da vam ne bismo pokvarili čitanje. Usput, redatelj Sergej Gazarov je napravio sjajnu filmsku verziju ove komedije s Jevgenijem Mironovom u ulozi Hlestakova i Nikitom Mihalkovom u ulozi gradonačelnika. "Revizor" redovito igra u gotovo svim kazalištima u Rusiji.

3. Večeri na zaselku kraj Dikanjke

Kadar iz filma "Večeri na zaselku kraj Dikanjke" Aleksandr Rou/Gorky Film Studio, 1961. Aleksandr Rou/Gorky Film Studio, 1961.

Gogolj je rođen u selu Soročinci u blizini grada Mirgoroda u tvorevini koja se nekada zvala Malorusija ili “Mala Rusija” (sada Ukrajina). Bio je duboko zaljubljen u “maloruski” način života, sa svim njegovim tradicijama i seoskim ugođajem. Dvije njegove zbirke kratkih priča - "Večeri na zaselku kraj Dikanjke" i "Mirgorod" - posvećene su njegovom rodnom kraju. Međutim, u samoj su "Maloj Rusiji" Gogolja kritizirali kao preruskog pisca.

Zbirka sadrži kako zastrašujuće, gotovo horor priče ("Svibanjska noć, ili utopljena djevojka", "Grozna osveta"), tako i zabavne igre ("Noć uoči Božića"), no sve ih povezuju zli duhovi.

Suvremenici su nahvalili zbirku i proglasili je daškom svježeg zraka u ruskoj književnosti. Međutim, Gogoljeva je opsjednutost zlim duhovima i misticizmom (vidljiva i u drugim djelima) pridonijela nekim posthumnim legendama. Pisac je bio sahranjen u Danilovskom manastiru, no kada su njegovi ostaci u sovjetskim vremenima ekshumirani i prebačeni na Novodevičje groblje, šuškalo se da je piščeva lubanja nestala. Prema drugim glasinama, tijelo je pronađeno u neprirodnom položaju, što upućuje na to da je pisac bio živ bio zakopan tijekom letargičnog napada - što je navodno bio njegov najgori strah.

4. Mirgorod

Kadar iz filma "Taras Buljba" Vladimir Bortko/Central Partnership, 2009. Vladimir Bortko/Central Partnership, 2009.

Ova se zbirka smatra nastavkom "Večeri", ali je daleko dubokoumnija i ozbiljnija. Sve četiri priče su samostalna djela, a nisu svi svjesni da su izvorno bili dio jedne zbirke. Najpoznatija od njih je "Vij" (sjećate li se sjemeništarca koji je držao misu zadušnicu za preminulu djevojku?), prema čijem je predlošku snimljeno nekoliko horor filmova. Vrijedi pročitati i "Tarasa Buljbu", priču o kozačkom ocu i njegova dva sina koji zajedno odlaze u rat. Priča je to o ljubavi, izdaji i filicidu u stilu Waltera Scotta. "Dao sam vam život, na meni je da vam ga oduzmem", kaže Yul Bryner Tonyju Curtisu u holivudskom filmu iz 1962. godine. U Rusiji su Gogoljeve izvorne riječi postale (nadamo se, ironična) uzrečica.

“Starosvjetski zemljoposjednici” govore o tihom, mirnom životu starijeg bračnog para bez djece i priča dirljivu priču o međusobnoj supružničkoj ljubavi. "Priča o tome kako se Ivan Ivanovič svađao s Ivanom Nikiforovičem" je, pak, razumljiva sama po sebi. Dva "prijatelja" se posvađaju oko jedne beznačajne razmirice, časte jedan drugog suludim uvredama i završavaju na sudu. U isto vrijeme vrlo smiješno i vrlo deprimirajuće djelo, ova je priča jedan od najljepših primjera žanra "smijeh kroz suze", koji je Gogolj praktički izmislio.

5. Petrogradske pripovijesti

Kadar iz filma "Kabanica" Sputnik Sputnik

Vjerojatno ste već primijetili da je Gogoljev raspon širok; ne postoje dva djela koja nalikuju jedno na drugo. Ova je zbirka također jedinstvena. Nakon ukrajinskog folklora u "Večerima" i "Mirgorodu", te provincijskih eskapada Čičikova i Hlestakova, uranjamo u glavni grad Ruskog Carstva.

Ova zbirka prikazuje život "malog čovjeka" u bezdušnom Sankt-Peterburgu. Prva priča je "Nevski prospekt", gdje su njegovani brkovi i zalisci važniji od osobnosti, i gdje se svi razmeću novim frakovima i šeširima.

U međuvremenu bi čarobne moći istoimenog portreta u "Portretu" mogle izazvati zavist kod Doriana Graya. Mladi umjetnik kupuje ukleti portret od nepoznatog lihvara i poludi. Što se tiče nosa bojnika Kovaljova u fantazmagoričnom "Nosu", on je u Sankt-Peterburgu dobio vlastiti spomenik.

No možda je najpoznatija priča o "malom čovjeku" u ruskoj književnosti - onom koji trpi u tišini i nikada se ne žali - "Kabanica". Akakije Akakijevič Bašmačkin (čije ime na ruskom zvuči kao vrsta cipele) je niži službenik koji se u potpunosti posvećuje važnoj službi... prepisivanja dokumenata. Njegov kaput treba na popravak, pa ga odnosi krojaču koji utvrdi da ga ne može spasiti. Stoga mora kupiti novi, sa strašnim posljedicama!