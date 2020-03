Pet izuzetnih ekranizacija ruskih klasika koje vrijedi pogledati

1. Idiot, 2003

Vladimir Bortko/Telelfilm, 2003. Vladimir Bortko/Telelfilm, 2003.



Srdačna bezazlenost junaka ove priče, kneza Miškina, razlog je zašto ga ljudi koje sreće na povratku iz Švicarske u Rusiju smatraju idiotom. Međutim, to je daleko od istine.



Zajedno s izuzetnim glumcem Jevgenijem Mironovom koji igra Miškina, u ovoj seriji se pojavljuju i brojni drugi vodeći ruski glumci. Scenaristi su bili vrlo vjerni tekstu Dostojevskog i uspjeli su na ekran prenijeti svu strast i napetost koje okružuju glavnu junakinju Nastasiju Filipovnu. Vjerujte, kada počnete pratiti ovu seriju, nećete moći ne odgledati ju do kraja.

2. Majstor i Margarita, 2005.

Vladimir Bortko/Rossija-1, 2005. Vladimir Bortko/Rossija-1, 2005.



Nikada ne razgovarajte s nepoznatima. Dva pisca u centru Moskve susretnu stranog diplomata i njihovi životi se mijenjaju iz korijena, jer se ispostavlja da je to Sotona osobno. On društvene krugove u Moskvi dovodi do ludila, stvarajući kaos sa svojom veselom družinom demona, među kojima je i jedan ogromni mačak. Jedna žena postaje vjerni sljedbenik Sotane kako bi pomogla čovjeku kojeg voli da završi roman.



Svi pokušaji da se ovaj najtajanstveniji ruski roman ekranizira propali su ili su naišli na oštre kritike, što se dogodilo i u ovom slučaju. Možda je u pitanju neko prokletstvo...

3. Doktor Živago, 2006.

Aleksandar Proškin/Central Partnership, 2006. Aleksandar Proškin/Central Partnership, 2006.



Revolucija i građanski rat primoravaju Jurija Živaga da sa svojom obitelji napusti Sankt-Peterburg. U biblioteci daleko u Sibiru on upoznaje lijepu ženu koju je jednom vidio u mladosti i njegov život se potpuno mijenja.



Ako ste voljeli gledati pokojnog Omara Sharifa u ulozi Živaga, ruski glumac Oleg Menjšikov će vas sigurno oduševiti. Ovo konkretno tumačenje ruskog klasika ne ostaje uvijek u potpunosti vjerno genijalnom tekstu Borisa Pasternaka, ali fantastično prikazuje povijesnu epohu u kojoj se radnja događa.

4. Rat i mir, 1965.

V. Uvarov/Sputnik V. Uvarov/Sputnik

Dvoje čestitih i dobrih ljudi, Nataša Rostova i Pjer Bezuhov, preživljavaju teške trenutke za vrijeme ruskog rata protiv Napoleona. Gube prijatelje i rođake, ali na kraju završe u sretnom zajedničkom životu.



Tolstojev roman je ekraniziran više puta. Ako ste gledali nedavno snimljenu seriju BBC-a (ili, još bolje, ako niste), možda ju možete usporediti s ovim kultnim sovjetskim filmom u četiri dijela u kojem se pojavljuju zvijezde toga doba. I, naravno, moći ćete uživati u stvaralačkoj viziji Sergeja Bondarčuka.

5. Male tragedije, 1979.

Nikolaj Mališev/TASS Nikolaj Mališev/TASS



Noćni susret Don Juana s Dona Anom, ili Salijeri koji iz zavisti ubija Mozarta, ili mladić koji umire od gladi dok njegov otac čuva blago u zaključanom sanduku, ili ljudi koji priređuju veliku gozbu za vrijeme smrtonosne srednjovekovne epidemije kuge.



Svaka od ove četiri epizode je kratak dramski komad u stihovima Aleksandra Puškina. U seriji se pojavljuju najbolji sovjetski glumci, među kojima i Vladimir Visocki kao Don Juan.