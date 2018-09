Pogledajte kako ruski umjetnik anime likove postavlja u tipično rusko okruženje

Mladi ljubitelj Photoshopa iz Čeljabinska svoj hobi je pretvorio u umjetnost. Vlad Kapičaj, star 21 godinu, inspiriran je radom umjetničke grupe 2D Among Us. On eksperimentira sa sinergijom ruske stvarnosti i stranih crtanih junaka. Rezultat je specifična, melankolična i nevjerojatno lijepa umjetnost.

"Uvijek sam želio da ovaj svijet izgleda živopisniji nego što jest, posebno u Rusiji", kaže Kapičaj.

Kako bi obojio svakodnevicu, ovaj umjetnik nebo na fotografijama ruskih predgrađa mijenja koristeći tehnike poznatih slikara.

Ili, pak, Kapičaj anime likove postavlja u tipično rusko okruženje: anime djevojka u bundi čeka na autobusnoj stanici zimi; poluodjeveni anime lik proviruje iza staklenih vrata u starom ruskom stanu; a Aladin ruča pored otrcanog ruskog zidnog tepiha.

Kada se radi o anime likovima, Kapičaj vodi raditi s klasicima kao što je Hayao Mijazaki, japanski filmski redatelj i kreator čuvenih anime filmova "Avanture male Chihiro", "Moj susjed Totoro" i drugih.

Na nekim njegovim radovima glavni objekti su kukci, ribe i pauci. Oni inspiriraju umjetnika, iako kaže da nema vremena držati ih kao ljubimce u stvarnom životu.

Usamljenost, stalna tema njegovih radova, održava se i u njegovom privatnom životu. "Još tražim svoju muzu", kaže Kapičaj koji trenutno nema djevojku.

Iako su njegovi radovi melankolični, većinom su topli i ugodni, alegorija života u ruskoj unutrašnjosti.

"Moji radovi su topli i melankolični, mislim da je u tome njihova ljepota", kaže Kapičaj. "Do toga sam došao s vremenom."