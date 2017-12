Zašto se Rusi oslovljavaju s "imenima životinja"?

U ruskom jeziku možete nekoga osloviti s imenima životinja, no, pogledajmo kakvo figurativno značenje imaju izrečene riječi, te zašto neki nazivi nisu uopće smiješni i mogu vas dovesti u neugodnu situaciju.

1. Krave i bikovi

Reći djevojci da je "krava" je velika uvreda - to znači da je debela i nespretna. Ako muškarcu kažete da je "bik", to b isto tako moglo biti uvredljivo, jer su se u 90-tim godinama tako nazivale osobe koje su reketarile - ukratko kamatari, a usporedba je išla usporedno s njihovim fizičkim izgledom. Doduše, možete nekome reći da je "zdrav ( snažan ) kao bik", to neće biti uvreda.

2. Pas

U povijesti ruske pravoslavne crkve, psa se tretiralo kao prljavu životinju, kao i u drugim dijelovima svijeta. Danas "pas" služi kao pogrdna riječ u kontekstu kada nekome želite opisati kada vam je netko/nešto naporno.

3. Jarac

Budite oprezni s ovom riječi, kada pričate s ruskim muškarcima. U 20. stoljeću u ruski jezik je došlo puno riječi iz kriminalnog slenga, pošto je značajan dio stanovništva bio u zatvoru prije i poslije Drugog svjetskog rata. U zatvorskom slengu "jarac" je osoba koja je doušnik zatvorskim čuvarima i upravi zatvora i smrtna je uvreda nekoga nazvati "jarcem".

Ako ženu nazovete sa ženskim ekvivalentom ( koza ), malo je manje uvredljivo, a opisuje neopreznu ili neozbiljnu djevojku.

4. Pijetao i kokoš

U istom tom zatvorskom slengu, "pijetao" označava homoseksualnu osobu i također je smrtonosna uvreda, toliko jaka, da je gotovo nestala u ruskom govoru. Isto tako, "kokoš" kada govorimo o ženi, je uvredljiv naziv, gori od "koza".

5. Maca i zeko

No, dosta sa zatvorskim folklorom, idemo malo o lijepim riječima. Dvije najčešće riječi kojima ćete nazvati svoje voljene su "maca" ili "zeko", bez obzira na spol. Ponekad navedene riječi u potpunosti zamijene nečije ime, čak i u telefonskom imeniku.

6. Magarac i ovan

Obje riječi su jednako grubi termini za glupog muškarca. No, ako nazovete ženu "ovcom", to je još veća uvreda.

7. Jelen

U ruskom jeziku "jelen" označava odsutnog i aljkavog muškarca, a riječ koriste djevojke koje se žele na taj način opisati svoje ne baš bistre dečke.

8. Konj

Kada nekoga usporedite s konjem, muškarca ili ženu, time želite dati do znanja da puno ili previše radi. Možete isto to reći i muškarcu - da pije kao konj, odnosno previše.

9. Guska

Aludirajući na sebično i katkad agresivno ponašanje guske, ako nekoga nazovete guskom, znači da se radi o proračunatoj osobi koja je poprilično lukava.

10. Orao i sokol

U vrijeme kada je lov na ptice bio omiljeni hobi za cara i rusko plemstvo, hrabar i zgodan muškarac se uspoređivao s orlom ili sokolom.

P. S. Medvjed

Rusi se međusobno zovu "medvjed", zar ne? Pa, i ne baš. Možete nekom reći "kao medvjed si", ako se radi o izrazito nespretnoj osobi, ali nema nekog direktnog značaja sama riječ u generalnom kontekstu.

A što se tiče imena "Miška" koje je u zadnje vrijeme postalo popularno među Rusima, radi se o skraćenoj verziji imena Mihail ili deminutivu od riječi "medvjed".