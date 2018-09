Pet znamenitih brodova-muzeja u Rusiji

Neki brodovi čak i nakon što su odslužili svoje ostaju na straži. Russia Beyond je izabrao pet legendarnih ruskih brodova koji su postali muzeji.

1. "Aurora"

(Sankt-Peterburg)

Ovaj poznati brod bila je jedna od prvih serijskih zaštićenih krstarica izgrađenih u Rusiji. Prema tradiciji je samo monarh mogao dati imena ratnim brodovima. Nikola II. birao je između 11 mogućnosti i konačno se odlučio za "Auroru". Važno je napomenuti da je to jedini brod carske flote, koji nije preimenovan nakon revolucije. 1905. godine "Aurora" je sudjelovala u bitci za Cušimu. 1917. godine s broda je ispaljen plotun koji je bio signal za početak napada na Zimski dvorac i početak Oktobarske revolucije što je označilo početak sovjetske vlasti. U srpnju bi se "Aurora" trebala vratiti na Petrovsku obalu nakon dvije godine obnove: obnovljena izložba govorit će i o sudjelovanju broda u Rusko-japanskom ratu i Prvom i Drugom svjetskom ratu.

2. "Sveti Nikola"

(Krasnojarsk, 4150 km istočno od Moskve)

Izvor: Lori/Legion-Media

Vlasnik zlatnih rudnika, tvornica i parobrodskih kompanija Aleksandr Sibirjakov sanjao je o stvaranju jedinstvenog vodenog puta u Sibir i on sam je sudjelovao u istraživačkim ekspedicijama. Jedan od brodova koji su mu pripadali bio je "Sveti Nikola" - na kraju 19. - početku 20. stoljeća on se smatrao najbržim lokalnim parobrodom. Imao je 14 kabina 1. i 2. razreda, a oni koji su putovali trećim razredom bili su smješteni na palubi. Dva je puta brod "Sveti Nikola"primio poprilično neobične putnike. Godine 1891., kada se vraćao iz posjeta Japanu, na ovom je brodu u Krasnojarsk stigao budući car Nikola II. 1897. brod je na mjesto progonstva doveo Vladimira Lenjina. Nakon revolucije, brod se zvao i "Crvenoarmejac" i "Frederick Engels," pa čak i "Tuba". Od 1970-ih "Sveti Nikola" se koristi kao muzej.

3. "Angara"

(Irkutsk, 5190 km istočno od Moskve)

Izvor: Lori/Legion-Media

Najstariji svjetski ledolomac spušten je u vodu 1900. godine. Izgrađen je u brodogradilištu tvrtke Sir W. G. Armstrong Whitworth & Co Ltd u Newcastleu po narudžbi Odbora za izgradnju Sibirske željezničke pruge. Tijekom izgradnje pruge dijelovi su se prevozili trajektom - ledolomac je probijao put. "Angara" je bila u službi do ranih 1960-ih. Godine 1990. brod je usidren u zaljevu Irkutskog umjetnog jezera u mikrorajonu Solnečnij. Prošle je godine na brodu otvorena izložba Irkutskog zavičajnog muzeja, koja govori o povijesti broda, kao i o povijesti plovidbe na Bajkalskom jezeru.

4. "Vitjaz"

(Kaliningrad, 1130 km zapadno od Moskve)

Izvor: Lori/Legion-Media

Tijekom svoje povijesti brod je četiri puta promijenio ime. U svom prvom utjelovljenju zvao se "Mars". Nakon Drugog svjetskog rata, brod seli iz Velike Britanije u SSSR, i 1949. godine postaje "Vitjaz". Vodio je znanstvena istraživanja u Ohotskom, Crnom, Japanskom moru i Atlantskom, Tihom i Indijskom oceanu. Konkretno, maksimalna dubina Marijanske brazde izmjerena je upravo s ovog broda. Od godine 1994. brod je stalno usidren na obali Petra Velikog u Kalinjingradu - ovdje se nalazi muzej posvećen povijesti pomorstva i geografskih otkrića. Zasebna izložba posvećena je jantaru.

5. "Krasin"

(Sankt-Peterburg)

Izvor: Lori/Legion-Media

Još jedan ledolomac, koji je za rusku mornaricu izgradilo brodogradilište Sir W. G. Armstrong Whitworth & Co Ltd, zvao se "Svjatogor". U sastav flote Arktičkog oceana bio je uključen u jesen 1917. godine, ali su nakon nekoliko godina brod preuzeli britanski intervencionisti. Kada je sovjetska vlada odlučila otkupiti ledolomac od Velike Britanije, u pregovorima je aktivno sudjelovao ovlašteni trgovinski predstavnik SSSR-a Leonid Krasin. Nakon toga, brod je preimenovan u njegovu čast. Na kraju 1920. godine, "Svjatogor" - "Krasin" spasio je članove ekspedicije talijanskog istraživača Arktika Umberta Nobilea čiji je cepelin "Italija" prisilno prizemljen. Od 1990-ih ledolomac je postao muzej i sada je usidren na obali poručnika Schmidta u Sankt-Peterburgu.