10 ruskih zgrada koje su toliko ružne da ih je teško vidjeti i na fotografijama

Arhitektura je jedan od stupova ljudske kreativnosti. Međutim, arhitekti ponekad prelaze granice dobrog ukusa i stvaraju groteskne i krajnje primitivne zgrade. Odabrali smo deset takvih remek-djela neukusa izgrađenih u Rusiji od 2000. godine.

1. Prodajni centar namještaja Grand, Moskva

Ovaj trgovački centar, smješten u sjevernom dijelu Moskve, nalikuje na gigantskog crva koji puže po nekoj vrsti ružičasto-crvenog kolača. Ulaz vas vodi ravno u usta crva. Bljak!

2. Kazalište Et Cetera, Moskva

Kada je ovo kazalište 2005. godine otvoreno u središtu Moskve, lokalni stanovnici su ga odmah proglasili najodvratnijom zgradom u prijestolnici. Kruži glasina da je i sam arhitekt nakon toga odustao od projektiranja zgrada.

Kazalište izgleda kao da ga je sagradilo nekoliko različitih dizajnera koji se nisu mogli složiti oko toga kojeg će se stila pridržavati, pa su ga umjesto toga odlučili ukrasiti raznim pretjeranim, nepotrebnim i smiješnim ukrasima, uključujući lažne stupove i lukove, divovski disk i hodnike u renesansnom stilu.

3. Trgovčki centar Nautilus

Ruski bloger Ilja Varlamov se jednom na ovu peterokatnicu u obliku šarene pegle na Nikolskoj ulici referirao kao na "pljuvačku u lice svih Moskovljana".

Zgrada je asimetrična u svakom pogledu. Njezini podovi, krov i prozori su dizajnirani u različitim stilovima, a svi ukrasni elementi su neujednačeni. Glavno pitanje koje vam pada na pamet kada gledate tu zgradu je "Što činite mojim očima i zašto?"

4. Hotel Marriott, Soči

Hotel Marriott je izgrađen u odmaralištu Krasnaja Poljana prije Olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine. U to su vrijeme ruski mediji pisali kako čak niti poznati brend nije uspio spasiti hotel od arhitektonskih mana zgrade. Hotel je izgrađen u ludom i eklektičnom stilu koji uključuje nekoliko pseudo-grčkih stupova na pročelju.

5. Poslovni centar Rjumka, Tver

Ova ogromna moderna zgrada zapravo se zove "Tverski poslovni centar", no lokalci su joj zbog njezinog oblika dali nadimak "Rjumka" ("čaša"). Ova glomazna i neproporcionalna konstrukcija izgrađena na tankim temeljima otvorena je 2013. godine na mjestu prethodno nedovršenog hotela. Osim ureda, tu je i vidikovac koji pruža najbolji pogled na grad - dijelom zato što se s njega ne vidi sama zgrada.

6. Trgovački centar Fura, Kostroma

Fura ("kamion") je službeno ime ovog trgovačkog centra za vozače. To je jedina trgovina u obliku kamiona u Rusiji, a vrlo vjerojatno i u cijelom svijetu. Fura je otvorena 2007. godine, a lokalni su je mediji odmah proglasili neukusnom i nespretnom.

7. Trgovački centar Koljco, Kazanj

Trgovački centri su možda glavni izvor arhitektonskog zla danas. Trgovački centar Koljco ("prsten") u glavnom gradu Tatarstana nije, blago rečeno, pretjerano elegantan. Sve se, od ogromnog lažnog "prstena" iznad bočnog ulaza i grozne rasvjete do neuglednog pročelja, jednostavno ne uklapa u ostatak centra grada.

8. Poslovni centar Sankt-Peterburg Plaza, Sankt-Peterburg

Prema pisanju nekih ruskih medija, ovaj poslovni centar, otvoren 2011. godine, nalazi se na mjestu gdje se nekoć nalazilo groblje žrtava kolere. Oblik zgrade je također naišao na opsežne kritike, a lokalci je zovu "ogromnim bideom".

9. Zgrada Ruske pošte, Saransk

Ruskog blogera i dizajnera Artemija Lebedeva je iznenadilo što je službena zgrada Ruske pošte izgrađena u, kako je on to rekao, "obliku plavog samovara".

10. Trgovački centar Clover House, Vladivostok

Ovaj je trgovački centar otvoren 2007. godine i brzo je postao popularan među stanovnicima Vladivostoka. No njegova popularnost nije spasila zgradu od lokalnih arhitektonskih kritičara. Ljudi ovu zgradu smatraju jednom od najružnijih građevina u gradu. "S ovom je konstrukcijom građevinski poduzetnik počinio tri zločina", napisao je jedan stanovnik na forumu. "Nagrdio je grad sivom bačvom, napravio je to u povijesnoj jezgri i napravio je to točno na trgu."