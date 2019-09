Na današnji dan prije 17 godina poginuo legendarni ruski glumac Sergej Bodrov

Sergej Bodrov je ostvario svega nekoliko filmskih uloga, no to je bilo dovoljno da u posljednjim godinama odlazećeg tisućljeća postane prava zvijezda ruske kinematografije. Upravo je Bodrov uspio ostvariti ono što nikom u ruskoj postsovjetskoj umjetnosti ni prije ni poslije njega nije pošlo za rukom. Uspio je dočarati autentičnu sliku junaka našeg doba, kojem su vjerovali i vjeruju milijuni gledatelja. U vrijeme totalnog kaosa 1990-ih, kraha tradicionalnih životnih vrijednosti i potpune moralne dezorijentiranosti, jednostavan i šarmantan mladić prolazi pakao prvog čečenskog rata. Upravo on, koji se uspijeva sam suprotstaviti hordama kriminalaca svih vrsta, postaje pravi junak našeg doba.

Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

Danilo iskreno voli Rusiju, voli svoju majku, svoga brata, svoje ratne drugove, nesretne žene i uopće sve obespravljene ljude, kojima pomaže odmah i bez ikakve zadnje namjere. Ali zato je nemilosrdan prema neprijateljima, a neprijatelji su mu razni kriminalci: kavkaska, ukrajinska i crnačka mafija, peterburški banditi i gangsteri, moskovski novopečeni bogataši i američki biznismeni koji trguju oružjem, drogom i ljudima. Danilo je neustrašivi vitez bez mane. On se bez napora obračunava sa svakojakim ološem, i to radi temeljito, najprije u Petrogradu, zatim u Moskvi, i na kraju u Chicagu, u čemu mu pomaže bivši kriminalac i bivši milicionar, njegov stariji brat Vitja.

YouTube

Ni prije ni poslije "Brata" Rusija nije imala prilike vidjeti domaći akcijski film tako visokog ranga. I prvi i drugi dio su postali nevjerojatno popularni, i odmah poslije prikazivanja mnoštvo citata je ušlo u rusku svakodnevicu, a odatle i u suvremeni ruski jezik. Pjesme ruskih rock grupa koje su snimile glazbu za oba filmska nastavka godinama su bile najveći hitovi, a mnoge od njih su postale poznate upravo zahvaljujući ovom filmu.

YouTube

Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

Stvarni život je, nažalost, mnogo složeniji i tragičniji od filma. Sergej se 2001. odlučio oprobati u ulozi redatelja i snimio je prilično dobar film "Sestre", u kojem je debitirala jedna od najpopularnijih suvremenih ruskih glumica Oksana Akinjšina. Nakon toga Sergej i njegova filmska ekipa 2002. odlaze na Kavkaz, u Sjevernu Osetiju, gdje snimaju novi film "Glasnik". U Karmadonskoj klisuri se 20. rujna 2002. od ledenjaka Kolka odvojila ogromna masa leda duga 5 km. Lavina se ustremila ka koritu planinske rijeke noseći kamenje, pijesak, mulj i oboreno drveće, i brzinom od 75 km/h sručila se pravo na Sergejevu filmsku ekipu... Pored Sergeja Bodrova još 108 osoba je nestalo u Karmadonskoj klisuri.

YouTube

Ove godine bi ova glumačka ikona navršila 46 godina. Za milijune Rusa je on ostao "vječno mlad", kao što i dolikuje pravom heroju. Pjesma grupe "Smislovie galljucinacii" jedna je od glavnih na soundtracku filma "Brat-2". Riječi ove pjesme sada već zvuče kao proročanstvo:

Mogao bih popiti more

Mogao bih biti netko drugi

Biti vječno mlad

I vječno pijan

Mogao bih postati rijeka

Postati tamna voda

Biti vječno mlad

I vječno pijan

Vječno mlad

Mogao bih postati stijena

Ali već netko drugi

Netko tko je mlad

I tko je pijan

Želi postati rijeka

Biti tamna voda

Biti vječno mlad

I vječno pijan

Vječno mlad