5 tvornica carske Rusije koje rade i danas

Rusko Carstvo nije se moglo nazvati industrijski razvijenom zemljom. 1913. godine u gradovima je živjelo tek 15% stanovništva, a prijeći u kategoriju industrijaliziranih ekonomija Rusija je uspjela tek u sovjetskom razdoblju, kada je između 1928. i 1941., prema podacima nekih povjesničara, u Rusiji otvoreno 9000 novih tvornica. To, međutim, ne znači da u predrevolucionarnoj Rusiji uopće nije bilo važnih tvornica. Neke od njih uspješno su preživjele Veljačku i Listopadsku revoluciju, dva svjetska rata, nacionalizaciju i privatizaciju, i danas i dalje uspješno proizvode čokoladu, tehniku, brodove, obuću i streljivo.

1) Kazanjska tvornica baruta

Najstarije poduzeće na našoj listi sagrađeno je za vrijeme Jekaterine Velike, 1788. godine. Tada su ovdje proizvodili barut za puške i topove. Tvornica je proširena, i do početka 19. stoljeća ovdje je proizvedeno gotovo 500 tona baruta. Oko cehova su niknuli cijeli rajoni, izgrađena je čak i "Barutna džamija".

"Tvornica sa svojim velikim naseljem živi potpuno odvojeno od života ostalog stanovništva Kazanja", opisao je situaciju povjesničar i etnograf Nikolaj Zagoskin 1895. godine. Mirni "odvojeni" život prekinula je tragedija u kolovozu 1917. godine. Požar koji je izazvao tinjajući opušak uništio je moćnu tvornicu - izgorjelo je milijun projektila i stotine zgrada. Tvornicu je obnovila sovjetska vlast, i ovdje su se za vrijeme Drugog svjetskog rata proizvodili projektili za legendarne višecijevne lansere raketa "Katjuša". Danas se u tvornici i dalje proizvodi barut za topništvo i streljačko oružje.

2) Kirovska tvornica

Ova peterburška tvornica "rodila" se 1801. godine, no poznata je postala krajem 19. - početkom 20. stoljeća. Tada se zvala tvornica Putilovski, prema imenu vlasnika. Poduzeće je proizvodilo lokomotive, vagone, streljivo, projektile, topničke tornjeve za brodove - ukratko, to je bio najveći metalurški i inženjerski centar Ruskog Carstva. Poznati su njegovi cehovi i politički aktivni radnici. Štrajk "putilovaca" 1905. godine bila je iskra koja je potaknula vatru prve, neuspješne revolucije. A 1917. godine mnogi radnici iz tvornice Putilovski priključili su se "Crvenoj gardi", vojnoj organizaciji boljševika.

U SSSR-u je tvornica preimenovana u čast sovjetskog političara Kirova. Tvornica je nastavila s radom čak i tijekom njemačke opsade Lenjingrada 1941.-1944. 2500 radnika umrlo je od gladi, no u Kirovskoj tvornici su za cijelo vrijeme trajanja rata proizvodili i popravljali tenkove - uključujući i poznati teški tenk KV. Danas tvornica proizvodi poljoprivredne strojeve.

3) Konditorski koncern "Babajevski"

Tijekom 212 godina svoje povijesti ova je moskovska kompanija prošla put od trgovine bivšeg kmeta do velikog industrijskog kompleksa. Na početku 19. stoljeća jedan je kmet otvorio malu radionicu za proizvodnju slatkiša od voća. 1899. godine već je isporučivao proizvode carskom dvoru. Do 1922. godine tvrtka se zvala "Partnerstvo A. I. Abrikosova i sinova" ("Tovariščestvo A. I. Abrikosova Sinovej"). Tvornica je radila u sovjetsko vrijeme, a radi i danas: čak se i u običnim supermarketima prodaju čokolade "Babajevski". Dobra ideja za suvenir iz Rusije.

4) ZIL (do revolucije - AMO, za vrijeme Staljina - ZIS)

Ovu tvornicu automobila počeli su graditi 1916., no nisu je uspjeli završiti do revolucije. Nekoliko godina ovdje su se sastavljali strani automobili po licenci, a "svoj" prvi kamion tvornica je proizvela 1924. godine. Proizvodnja se jako brzo razvila i za vrijeme Drugog svjetskog rata ZIS kamioni bili su drugi najrasprostranjeniji kamioni u Crvenoj armiji. ZIS je proizvodio i luksuzne limuzine. Nakon raspada SSSR-a tvornica je izgubila svoju poziciju, i do 2016. godine praktički prestala postojati. Na području bivše tvornice planirana je izgradnja ureda i stambenih zgrada. No u radionici №6 ima života: tu se i dalje po narudžbi proizvode klasične ZIL limuzine.

5) Baltička tvornica

Ovo peterburško brodogradilište osnovano 1856. bilo je vodeće prije sto godina, a takvo je i danas. 1903. godine Baltička tvornica proizvela je prvu rusku borbenu podmornicu, a 2016. je u vodu porinula najveći na svijetu nuklearni ledolomac "Arktika". U ovom brodogradilištu grade se brodovi za izvoz - primjerice, tankeri za Njemačku i fregate za Indiju.