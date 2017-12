Kako su ruski carevi slavili Božić

Tradicija proslave Božića kod kuće s jelkom i poklonima, pojavila se na ruskom dvoru za vrijeme cara Nikolaja I zahvaljujući njegovoj supruzi Aleksandri Fjodorovnoj, koja je prije udaje bila princeza Šarlota. Takvi obiteljski praznici podsjećali su je na rodnu Prusku.

Jelka se kitila na Badnjak 24. prosinca (po starom stilu), odmah poslije službe u crkvi, i kitili su ga u Rotondi Zimskog dvorca. Svaki član obitelji imao je posebnu jelku pored koje je stajao stol s bijelim stolnjakom i poklonima. "Uvijek su nas najprije okupljali u unutarnjim sobama Njezinog Veličanstva", pisala je dvorska dama, baronesa Marija Frederiks. "Tamo, ispred zatvorenih vrata <...> borila su se i gurala sva djeca, uključujući i carsku djecu, tko će prvi ući u salu s poklonima. Carica je odlazila prije ostalih da još jednom pregleda sve stolove, a nama je jako lupalo srce od radosti, znatiželje i iščekivanja. Iznenada bi se začulo zvono, vrata su se otvarala i mi smo utrčavali s vikom i galamom u dvoranu osvijetljenu tisućama svijeća. Carica je sama svakoga vodila do označenog stola i davala poklone ".

„Božić u ruskoj carskoj porodici", slika u akvarel tehnici velike kneginje Olge Aleksandrovne

Božićne jelke su kitili i poslije smrti Nikolaja I, samo se mijenjalo mjesto proslave. Za vrijeme Aleksandra II to je najčešće bila Zlatna gostinska odaja Zimskog dvorca, dok je njegov sin Aleksandar III slavio Božić u Gatčinskom dvorcu, gdje su jelke kićene u Žutoj odaji, a za vrijeme cara Nikolaja II Božić kao obiteljski blagdan proslavljan je u Aleksandrovskom dvorca u Carskom Selu.

Samo jedno se nije mijenjalo - djeca su uvijek s nepodnošljivim nestrpljenjem čekala ispred zatvorenih vrata, kao što je opisano u uspomenama kćeri Aleksandra III, velike kneginje Olge Aleksandrovne:

"Ručali smo u sobi pored dvorane za bankete. Vrata dvorane bila su zatvorena, a ispred njih su stražarili kozaci iz Konvoja. <...> Svi mi <...> čekali smo samo jedno - kada će već jednom ukloni sa stola desert koji nikoga ne zanima i kada će roditelji ustati i uputiti se u dvoranu za bankete. Ali i djeca i svi ostali morali su čekati dok imperator ne zazvoni u zvonce, i odmah su zaboravljali bonton, i jurili su na vrata dvorane za bankete. Vrata bi se širom otvorila i mi bismo se našli u čarobnom carstvu ". Kuća je zaista podsjećala na čarobnu šumu. U njoj je bilo šest jelki za članove obitelji i daleko više za rođake i poslugu. Sve one su bile okićene upaljenim svijećama, pozlaćenim i posrebrenim voćem i igračkama.

„Božić u ruskoj carskoj porodici", slika u akvarel tehnici velike kneginje Olge Aleksandrovne



Carski pokloni

Poklone za dvorske jelke su dostavljali peterburški slastičari. Njihovi "novogodišnji paketići" neće zadiviti današnjeg školarca. Primjerice, 1880. godine svaki paketić je imao dva slatkiša ("francusko iznenađenje" i "bombone"), dvije mandarine i dvije jabuke.

Veliki knezovi su uz sve to dobivali još i kutiju suhih šljiva, a imperator Aleksandar II sanduk marelica. Ali naravno, najvažniji pokloni su bili oni koje su članovi carske obitelji poklanjali jedni drugima. Car i carica su se trudili da stimuliraju talente svoje djece: veliki knez Mihail Nikolajevič bio je najmlađi u obitelji cara Nikolaja I, i jednom je za Božić dobio violončelo - instrument o kome je sanjao i želio naučiti na njemu svirati, a njegova sestra Olga je 1843. godine dobila na poklon "čudesan klavir tvrtke Virt". Djeca su kupovala roditeljima poklone za vlastiti džeparac, ili su sama nešto pravila. "Poklon koji sam ja uvijek poklanjala tati bio je djelo mojih ruku. To su bile mekane crvene papuče ukrašene bijelim Krstića. Tako sam voljela vidjeti kako ih on nosi! ", pisala je u svojim uspomenama velika kneginjica Olga Aleksandrovna o svome poklonu caru Aleksandru III.

Najekstravagantniji poklon je vjerojatno revolver 38 Smith & Wesson sa kuburom i 100 metaka koji je Aleksandar III dobio od carice Marije Fjodorovna. Doduše, to je bilo u prosincu 1881. godine, u vrijeme velikih nereda. Tada je prošlo nepunih devet mjeseci otkako je u samom centru Peterburga ubijen Aleksandar II. Možda je upravo iz tog razloga carica tada svojim sinovima, Nikolaju i Georgiju poklonila po jedan odličan engleski nož. A najoriginalniji poklon je od svoje obitelji dobila velika kneginjica Aleksandra Nikolajevna na Božić 1843. godine. Kada je ušla u Koncertnu dvoranu Zimskog dvorca vidjela je tamo privezanog za jelku svog zaručnika, princa Friedricha Wilhelma von Hessen-Kasela s kojim je već pola godine bila zaručena. Princ je doputovao u Peterburg dan ranije (svadba je bila planirana za siječanj), ali je njegov dolazak čuvan u tajnosti.

„Božić u ruskoj carskoj porodici", slika u akvarel tehnici velike kneginje Olge Aleksandrovne



Dobrotvorne jelke



Carska obitelj Romanov nije zaboravljala ni svoje podanike. Nikolaj I je organizirao božićnu lutriju za dvorske dame, domaće učitelje, dadilje, sluge i ostale koji su živjeli u dvorcu. Svatko od njih je izvlačio iz špila jednu kartu, zatim je imperator redom naglas govorio tko je izvukao koju kartu, i taj bi iz caričinih ruku dobivao na poklon: vazu, lampu ili servis od porculana. Carska obitelj je 1866. godine prvi put u Aničkovom dvorcu priredila božićnu proslavu za stotinu siromašne djece. Svatko je na poklon dobio bundu, obuću, toplo odijelo, rublje ili haljinu, a poslije gozbe je carević Aleksandar (budući Aleksandar III) naredio da se obori jelka kako bi djeca mogla sama izaberu koju će igračku odnijeti kući. Od tada su svake godine kićene dvorske jelke za siromašnu djecu, a "predstavničke obveze" carske obitelji za vrijeme praznika postajale su sve veće. Tako je car Nikolaj II 1907. godine posjetio šest božićnih proslava u Carskom Selu - u bolnicama, školi i vojarnama.