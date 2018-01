Hrana na rubu pameti: 5 najčudnijih restorana Moskve

Ručak poslužen u pisoaru

Kafić Crazy Toilet je nova atrakcija na Starom Arbatu, u jednoj od najpoznatijih umjetničkih ulica Moskve. Ovdje je sve, od poda do plafona, posvećeno temi fekalija: umjesto stolica su zahodske školjke, malene školjke umjesto tanjura, pije se iz epruveta za analizu, račun se donosi u kahlici, toaletni papir je zamijenio salfete. Zidovi su oslikani ponovno osmišljenim diznijevskim likovima. U restorani gosti mogu pojesti grčku salatu i salatu cezar, sleđ u bundici (''seledka pod šuboj''), boršč, biftek Stroganov i ostala klasična jela. A kao desert mogu se pojesti princes-krofne i čokoladna kugla.

Crazy Toilet

ulica. Arbat, 4

+7 (495) 966-15-36

Jelo iz teglice

Izvor: Press Photo.

Glavna atrakcija u kafiću Banka su zaista teglice (''banka'' je u ruskom ''tegla''). U njima poslužuju sva jela. I to ne u onim starim, bakinim od džema, već u sasvim modernim. Mjesto nije veliko, samo 35 mjesta. No nije ni potrebno, budući da se nalazi daleko od gradske gužve te da postoji opcija da se uzme za van. Jelovnik je zanimljiv: maleni čeburici s krumpirom i janjetinom, rižoto s tikvom, pačji patak i brusnica, zapečeni paltus sa špinatom, kruškom i peruanskim biberom. Doduše, čovjek kad to vidi pomisli da bi bilo bolje da je posluženo slobodno na tanjuru nego tako stisnuto u teglici. Uz to, nije lako jesti vilicom iz malene teglice jela kao što je, recimo, kus-kus.

Banka

Nastavničeskij pereulok, 17, zgrada 1

+7 (495) 287-08-28

Meso na vješalima

Izvor: Press Photo.

Zamislite da ste došli u restoran, naručili goveđi stejk, usluga restorana vam ga donosi na malenim elegantnim vješalima. Pomoću kirurških škarica skidate vaš komad mesa s vješala. Upravo je to običaj u restoranu Kusočki. Na ulazu posjetiocima daju da isprobaju lječničku halju i nude rakiju na kapaljku. Restoran je podijeljen na nekoliko tematskih zona: kupe, stadion, tvrđa, talijansko dvorište, bolnica i zatvor. Recimo, u zatvoru možete večerati tako da ste privezani lisicama za rešetku.

Čak je i jelovnik, kao čitavo mjesto, vrlo raznolik: tartar od lososa s namazom od avokada, kavkaski sirevi na vješalima, burger od rogate stoke, juha od graška sa slanutkom, farmerska salata s papratom, riblja juha sa šafranom i votkom, ovčetina s krumpir-palačinkom, dakle, možete se prepustiti velikoj gozbi.

Kusočki

Ulica Šabolova, 63

+7 (495) 114-55-25

Ludilo od plastelina

Izvor: Press Photo.

Kafić Didu je ugostiteljski objekat na svijetu s najviše plastelina. Jednom kad dođete ovdje, dobijete plastelin te lijepite svakakve stvarčice na zidove, pokućstvo. Prema zamisli tvorca ideje, gosti kafića trebaju se šetati, gledati figure i pokušati u njima ''iščitati'' ono što je zamislio ''umjetnik''. Naravno, jedina stvar koja se može nakon tog pokušaja spoznati jest ta da nisu svi rođeni za umjetnike i kipare. Na zidovima se češće susreću ruske psovke nego plastične biste ili mrtva priroda. Unutrašnjost kafića podsjeća na groblje od plastelina – prilično je zagušljivo i miris je, u najmanju ruku, specifičan. U jelovniku možete naći takozvanu moskovsku hranu: hamburgeri, pastu, rižota, jela za vegetarijance. I baš je dobro da konobari ne inzistiraju na tome da se napravi nekakva figurica od krumpir-pirea ili kaše.

Didu

Mjasnickaja ulica, 24

+7 (495) 624-13-20

Pivo u metrou

Izvor: Press Photo.

Ulaz u glavnu dvoranu pivnice Metro Diner pažljivo je označen natpisom ''Prijelaz na pivo'' (aluzija na natpise u metrou: recimo, ''Prijelaz na crvenu liniju''), a interijer podsjeća na vagon-restoran i vagon metroa. Umjesto tablice ''rezervirano'' stoji ''nema polazaka''. Jelovnik je u obliku karte podzemne željeznice, a jela su nazvana po imenima stanica: ''seledka pod šuboj'' – Nahimovskij prospekt, ruska salata – Park Kulture, zelena salta – Botanički vrti, salata od povrća – Poljanka. U ponudi je i metrohamburger, pačji batak – Kitaj gorod ili teletina – Dinamo. Od atraktivnih napitaka može se naručiti koktel Sex&City i smooth-pića. Ovo mjesto će najvjerojatnije biti zanimljivo strancima i onima koji se nisu mogli pomiriti s tim da se ne smije piti pivo u podzemnoj željeznici.

Metro Diner

Sadovaja-Triumfaljnaja ulica, 10/13

+7 (495) 966-15-56