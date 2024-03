Kako stranac može pronaći i platiti hotel u Rusiji 2024. godine

Nemogućnost da se preko popularnih međunarodnih servisa u Rusiji danas rezerviraju hoteli i stanovi kompenziraju kako novi ruski web-servisi, tako i vlastiti platni sustavi dostupni u nizu hotela. Osim toga, mnogi od njih funkcioniraju na velikom broju stranih jezika.

Najveći hotelski online-servis je Ostorvok.ru. To je pristupačna baza gotovo svih hotela u Rusiji, preko koje možete izabrati varijantu za svaki ukus i svaki džep, saznati detaljne informacije o smještaju i usporediti koje su usluge dostupne. Sučelje podržava engleski, njemački, francuski i mnoge druge jezike. Istina, rezervacija se može platiti samo pomoću kartice ruske banke, ali portal posjeduje i partnera - Zenhotels.com, gdje se nalazi ista baza hotela, a za plaćanje se primaju i međunarodne kartice Visa i MasterCard.

Još jedan veliki servis za prodaju aviokarata i rezervaciju hotelskih soba je onetwotrip.com (dostupan na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku). On korisnicima također nudi mogućnost da iz inozemstva rezerviraju hotele širom Rusije uz plaćanje pomoću međunarodnih kartica Visa i MasterCard.

U potrazi za odgovarajućim hotelom, u slučaju da posjedujete karticu isključivo ruske banke, mogu se koristiti i drugi servisi, na primjer: travel.yandex.ru (samo na ruskom jeziku) i anywayanyday.com (posjeduje engleski i njemački jezik).

Pojedini hoteli u Moskvi i Sankt-Peterburgu također prihvaćaju kartice stranih banaka online. To su, na primjer, među strancima popularni Ararat Park Hotel (nekadašnji Hyatt) i The Carlton (nekadašnji The Ritz-Carlton) u Moskvi ili Hotel Astoria u Peterburgu, svi s pet zvjezdica.

Dok većina poznatih međunarodnih hotelskih mreža koje funkcioniraju u Rusiji, kao što su Novatel, Radisson Blu ili Hilton, primaju samo plaćanje pomoću ruskih kartica ili pružaju mogućnost da se na licu mjesta smještaj plati u gotovini.

Privatni apartmani širom Rusije mogu se odabrati na portalu Sutočno.ru. Tu je dostupno oko 200 000 oglasa za iznajmljivanje sobe, stana ili kuće po danu. Prema pravilima, za rezervaciju je potrebno platiti predujam pomoću ruske kartice, ali servis pruža mogućnost da se obratite vlasnicima i dogovorite plaćanje na licu mjesta. Sučelje je dostupno na engleskom jeziku.