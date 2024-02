10 neupadljivih, ali autentičnih znamenitosti Sankt-Peterburga (FOTOGRAFIJE)

1. Akademija primijenjenih umjetnosti i dizajna "A. L. Štiglic"

Ul. Soljanoj Pereulok, 15

Legion Media Legion Media

Zgrada akademije, čiju je izgradnju 1870-ih financirao bankar i pokrovitelj umjetnosti Aleksandar Štiglic, nalikuje na venecijansku palaču. Pročelje je bogato ukrašeno bareljefima, polustupovima i mozaicima. U unutrašnjosti je ogroman atrij s freskama ispod velike prozirne kupole od stakla i željeza.

Legion Media Legion Media

U Akademiji se nalazi i Muzej primijenjene umjetnosti s europskim predmetima 14.-19. stoljeća. Njegove 32 dvorane uređene su tako da odražavaju različite povijesne epohe i stilove, od antike do ruskog terema.

2. Semimostje

Ulica Sadovaja, 63

Legion Media Legion Media

Postoji vjerovanje da će vam se, ako stanete na križanje Gribojedovljevog i Krjukovljevog kanala i prebrojite sedam mostova koji se vide unaokolo, ispuniti vaša najdraža želja. A da bi se ona sigurno ispunila, najbolje je da to uradite sedmog u mjesecu (u bilo kojem mjesecu) u sedam sati uvečer (19:)).

Mapa "Semimostja"

A kako? Potrebno je da stanete na Pikalovljev most (1), tako da vam zvonik plavobijele Pomorske crkve svetog Nikolaja Čudotvorca bude s lijeve strane. Ispred sebe ćete ugledati Krasnogvardejski most (2) preko Gribojedovljevog kanala, a zatim Novonikoljski most (3). S desne strane preko Krukovljevog kanala ugledat ćete Staronikoljski most (4), a zatim Smežni (5). Ako okrenete leđa Krasnogvardejskom mostu i pogledate u pravcu Gribojedovljevog kanala, vidjet ćete Mogiljevski most (6), a desno u pravcu Krukovljevog kanala – Kašinov most (7).

3. Muzej "Apoteka doktora Pelja"

Sedma linija Vasiljevskog otoka, 16

Legion Media Legion Media

Pretpostavlja se da je ova apoteka stara preko 250 godina. Njezin je najpoznatiji vlasnik farmaceut Wilhelm (Vasilij) Poehl (Pelj). On je 1850. godine osnovao na tom mjestu jedan od prvih kemijskih laboratorija u Rusiji i pokrenuo vlastitu proizvodnju lijekova.

Legion Media Legion Media

Danas je apoteka pretvorena u muzej. U njoj su rekonstruirani prvobitni interijeri, a u ekspoziciji se mogu vidjeti medicinski instrumenti i uređaji različitih epoha. Tijekom posjeta muzeju čut ćete priču o razvoju farmacije u Rusiji i saznat ćete zašto je na zidu apoteke krokodil, te kakve legende čuva Kula grifona, skrivena u dvorištu. U podrumu možete vidjeti pravi alkemičarski laboratorij.

Detaljnije: https://aptekapelya.ru/

4. Vidikovac na zvoniku Smoljne katedrale

Rastrellijev trg, 1 Boljšeohtinski most

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Ukoliko vam se svidio pogled s kolonade katedrale sv. Izaka, popnite se i na zvonik Smoljne katedrale, koji je u 18. stoljeću podignut po projektu Bartolomea Rastrellija.

Samostan "Smoljni" Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

To je najviši vidikovac u gradu. Ovdje nemate panoramski pogled od 360 stupnjeva, ali s tri otvora na vidikovcu pruža se pogled na bivši Smoljni samostan, rijeku Nevu i Boljšeohtinski most – najljepši od svih mostova u gradu.

Detaljnije: http://smolnyspb.ru/smolnyj_sobor/excursions/

5. Dacan Gunzečojnej

Primorski prospekt, 91

Legion Media Legion Media

Unutarnji vrt dacana je otočić spokoja. Njegova vas atmosfera potiče na razmišljanje o smislu života. Tu možete okretati molitvene kotače, diviti se okačenim molitvenim zastavicama sreće i kamenim skulpturama lavova.

Obred Dugžuba uoči početka praznovanja godine Crvenog majmuna u sanktpeterburškom dacanu Gunzečojnej. Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

Peterburški dacan je prvi budistički hram u Europi, a do 2014. godine je i najsjeverniji budistički hram na svijetu. Sagrađen je u stilu sjeverne secesije i posvećen 1915. godine. Unutra su restaurirani vitraji po skicama Nikolaja Reriha. Nedjeljom lame organiziraju ekskurzije.

Detaljnije: https://dazanspb.ru/deyatelnost/ekskursii/

6. Nova Nizozemska

Kej Admiraltejskog kanala, 2

Legion Media Legion Media

Mali otok sa svojim ribnjakom i prisnom atmosferom prije nekoliko je godina preuređen u konceptualni prostor sa suvremenim restoranima i prodavaonicama, izložbenim prostorima, sjenovitim alejama, zabavnim parkićem i velikim travnjakom koji se zimi pretvara u klizalište.

Legion Media Legion Media

Nekada je otok pripadao Admiralitetu, tj. brodogradilištu. Na njemu je sušena građa za izgradnju brodova, a 1830. godine je podignuta okrugla zgrada s otvorenim dvorištem u sredini, koja je do 1917. služila kao zatvor. Bivše zatvorske ćelije danas su pretvorene u kafiće i prodavaonice, a u dvorištu se nalazi pozornica.

7. "Treće mjesto"

Litejni prospekt, 62

Ovaj kulturni prostor nalazi se u povijesnoj vili iz 19. stoljeća. U njoj se održavaju izložbe suvremene umjetnosti, predavanja, predstave, koncerti i projekcije filmova. Vilu vrijedi posjetiti i zbog profinjene peterburške atmosfere. U njoj ćete vidjeti raskošne aristokratske interijere koji odišu duhom tadašnjeg doba.

"Treće mesto" ima intimno unutarnje dvorište, koje je restaurirano ali i dalje čuva tragove nekadašnjeg luksuza.

8. Kej kod Lahta centra

Ulica Visotnaja, 1

Kod Lahta centra u blizini keja. Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

U Sankt-Peterburgu je 2023. godine uređen nasip u podnožju najvišeg nebodera u Europi. Po šetalištu se možete prošetati, provozati na skateboardu ili na biciklu, odmoriti na ljuljačkama i klupama koje su opremljene bežičnim punjačima za telefone, a možete se i sunčati u amfiteatru. Prostor krasi blistavi art-objekt "Pero".

Pogled na kej kod Lahta centra. Veronika Krasnova/TASS Veronika Krasnova/TASS

S platforme se pruža futuristička panorama. Ugledat ćete tri divovske zastave (sadašnju, sovjetsku i carsku) na jarbolima koji su visoki 175 metara i najviši su u Europi, a također "Gazprom Arenu" i Most s kosim kablovima. S desne strane vidi se kopija linijskog broda "Poltava" iz doba Petra Prvog.

9. Faustov kabinet u Nacionalnoj biblioteci Rusije

Ulica Sadovaja, 18

Glavna zgrada biblioteke (1796.-1801., arh. J. T. Sokolov, C. Rossi, J. S. Vorotilov) A. Savin A. Savin

Ukoliko volite atmosferu drevnih biblioteka, onda će vam se svidjeti ova gotička soba, koja nalikuje na ćeliju europskih samostana iz 15. stoljeća. Prostorija s lučnim svodovima i vitrajima projektirana je 1857. godine za čuvanje inkunabula, tomova tiskanih izdanja objavljenih do 1501. godine. Prve tiskane knjige su po staroj tradiciji bile prikovane za police lancima, a prostorija u kojoj su čuvane zvala se Dvorana inkunabula. Ubrzo je, međutim, dobila naziv Faustov kabinet zbog sličnosti s kabinetom srednjovjekovnog znanstvenika.

Ovdje se također čuvaju izdanja iz biblioteka Luja XIV., Ane od Austrije, Madame de Pompadour, kardinala Richelieua i Napoleona, a također prve knjige tiskane građanskim pismom Petra Prvog iz 1708. godine, prve u zemlji novine "Vedomosti" iz 1703. godine i drugi rariteti. Faustov kabinet može se posjetiti u okviru ekskurzije.

10. Crkva svete Ane (Annenkirche)

Ulica Kiročnaja, 8B

Njemačka luteranska crkva Svete Ane Jekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0) Jekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0)

Ovo zdanje luteranske crkve svete Ane izvana izgleda sasvim obično, ali je izutra neobično.

Pavel Kuzmič Pavel Kuzmič

Kada uđete, dočekat će vas goli zidovi, koji su ostali još od velikog požara 2002. godine, a interijer u međuvremenu nije obnovljen. No to je još zanimljivije jer organizatori kulturnih događaja pomoću svjetlosti i dekoracija postižu kazališni efekt. Pored luteranske mise, ovdje se održavaju i koncerti, izložbe, sajmovi i predavanja.

Afiša: https://www.annenkirche.com/