5 stvari koje morate iskusiti u Kalinjingradu

Russia Beyond Hrvatska

Od najpopularnijih lokacija do specifičnog nacionalnog parka. Ovo su najbolje aktivnosti za upoznavanje jednog od najzapadnijih gradova Rusije i njegove okoline.

1. Posjetite Muzej jantara

Ruslan Šamukov/TASS Ruslan Šamukov/TASS

Kalinjingradska oblast poznata je po proizvodnji jantara – tu se nalazi 90% svjetskih rezervi ovog kamena. Za stanovnike oblasti to je razlog za ponos. Zato sve one koji prvi put posjete grad domaćini odvode u Muzej jantar. Tu su izloženi primjerci mnogo različitih vrsta "Sunčevog kamena", drevni komadi smole sa sačuvanim prapovijesnim insektima i životinjama, kao i zadivljujuća djela lokalnih draguljara. U muzeju se nalazi i trgovina specijalizirana za proizvode od lokalnog jantara.

2. Obiđite Kenigsberšku crkvu

Legion Media Legion Media

Ova crkva s razlogom je simbol Kalinjingrada. To je jedno od najstarijih zdanja, sačuvano još od 1300. godine. Nalazi se na otoku Knajphofu, koji danas službeno nosi ime Immanuela Kanta (kod jednog zida crkve nalazi se grob ovog filozofa, koji je tu sahranjen 1804. godine).

Do 16. stoljeća crkva je bila aktivan luteranski hram posvećen Bogorodici i Svetom Adalbertu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata i crkva i kuće oko nje stradali su u bombardiranju, u kojem je jedan od najživljih gradskih rajona praktički prestao postojati. Ali crkva je imala sreće: oštećeno je samo nekoliko nivoa tornja. Obnovljena je od ostataka kuća koje su oko nje porušene. To možete uočiti ako pažljivije pogledate toranj: svjetlije su cigle uzete za restauraciju upravo od porušenih zdanja.

Danas su Kantov otok i ova crkva srce grada, kao i najpopularnije mjesto za turističke obilaske. Tu se nalazi i prelijep uređeni park, a u crkvi se održavaju koncerti orguljske glazbe.

3. Izađite na obalu mora

Vitalij Nevar/TASS Vitalij Nevar/TASS

Iako je Baltičko more hladnije od ostalih mora, ljeti na njegove obale dolazi mnogo ljudi. Kalinjingradska oblast poznata je po obalnim gradovima. Prije svega treba posjetiti najpopularnija mjesta na obali: Svetlogorsk, Zelenogorsk i Jantarni. Svaki gradić ima svoju neponovljivu atmosferu, gdje čak i more izgleda drugačije.

U naselju Jantarni nalazi se jedna od najboljih plaža u Rusiji. Već nekoliko godina ona osvaja najprestižnije priznanje "Plava zastava".

4. Probajte marcipan

Legion Media Legion Media

Premda se ne zna točno gdje je marcipan nastao, sa sigurnošću se može reći da je od 19. stoljeća kenigsberški marcipan bio među najpopularnijim u Europi. Zato se i danas u Kalinjingradskoj oblasti cijeni i voli ova poslastica i bez prestanka se proizvodi. Marcipan je jedan od neslužbenih simbola grada. U Kalinjingradu možete naći veliki broj trgovina s najrazličitijim vrstama marcipana. Ova poslastica od badema nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

5. Posjetite pješčane dine na Kurskoj prevlaci

foaloce/Getty Images foaloce/Getty Images

Kurska prevlaka jedno je od najljepših mjesta u Kalinjingradskoj oblasti. Upravo ovaj uski pojas kopna dijeli Kurski zaljev od Baltičkog mora i pruža se od Zelenogradska do litavske Klaipėde. Prevlaka je duga 98 kilometara i upravo se tu nalazi netipična i jedinstvena prirodna pojava za ove krajeve: pješčane dine.

Ukupno se na teritoriju prevlake nalaze tri masiva pješčanih dina: Latenvaldske, Rositenske i Polkopenske dine. Ali budite pažljivi. Premda se tu nalazi nacionalni park koji može posjetiti svatko tko to želi, on je zaštićeni teritorij koji je istovremeno pod zaštitom UNESCO-a. To znači da je strogo zabranjeno hodanje po dinama, jer ljudske stope mogu narušiti ravnotežu ovog osjetljivog ekosustava.