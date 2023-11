Kakva se obuća nosi zimi u Sibiru i na Krajnjem Sjeveru Rusije?

Zimi ovdje nije rijetkost temperatura od -50 stupnjeva, a ipak treba ići na posao i u školu. O tome kako se ljudi u Rusiji toplo oblače zimi već smo pisali.

A sada ćemo vam predstaviti tradicionalnu zimsku obuću koja se cijeni u različitim regijama Rusije.

Valjenke

Ova tradicionalna zimska obuća od valjane ovčje vune odavno je postala simbol Rusije zajedno s lutkom babuškom i samovarom. Masovna proizvodnja počela je u 19. stoljeću, kada su valjenke postale popularne širom zemlje. Danas osim običnih sivo-smeđih valjenki postoje posebno ukrašeni modeli s debelim udobnim potplatom namijenjeni za gradske uvjete.

Specifičnost valjenki je u tome što nema razlike između desne i lijeve cipele. One se pri nošenju prilagođavaju obliku noge i uvijek treba uzimati za broj veće. Mogu bez problema služiti deset sezona.

Valjenke su pritom i ljekovite. Vuna, naime, sadrži lanolin koji otklanja bolove u mišićima i reumatske bolove, a također pomaže pri zarastanju rana.

Pime

Starosjedilački narodi Sjevera, Neneci i Komi, imaju vlastitu varijantu zimske obuće. Ove se čizme nazivaju pime i odlične su za snježnu zimu u tundri.

To su visoke čizme od kože soba (kamusa) s krznom okrenutim prema vani. U pravilu su pime ukrašene tradicionalnim sjevernim ornamentima. S obzirom na to da su meke i savitljive, vezuju se ili za pojas ili ispod koljena. Danas se prave i pime s resama. Pime se nose 5 do 7 godina.

Kise

Kise su također tradicionalna obuća naroda Sjevera od sobovskog krzna, ali namijenjena za blažu zimu ili proljeće. Sara čizme ponekad se pravi i od sukna ili kože, dok je stopalo obavezno od krzna.

Kao i pime, kise se ukrašavaju ornamentima. Također, majstorica ih može ukrasiti perlama ili trakama od krzna. Ženske kise imaju malu potpeticu.

Unte

I unte su čizme od krzna, ali za razliku od pima, mogu se praviti ne samo od sobovske, nego i od ovčje kože. Sama riječ u prijevodu s evenkijskog znači "obuća". Vrlo su popularne na Krajnjem Sjeveru, u Jakutiji, u regijama Sibira. Jedan par može služiti 10-15 godina.

U sovjetsko doba unte su bile dio uniforme pilota koji su radili na Krajnjem Sjeveru i Dalekom istoku. One su se razlikovale od tradicionalnih po tome što je na stopalu krzno bilo okrenuto iznutra, dok su izvana bile glatke i nepromočive. Sara je obložena ovčjom kožom uz dodatak remena kako bi se mogle stegnuti, sprečavajući upadanje snijega. Danas su unte dio opreme pilota na Sjeveru.

Burke

Čizme sa sarom od valjane vune specijalno su osmišljene u 19. stoljeću za hladnu klimu na teritoriju suvremene Bjelorusije. A u sovjetsko doba, sredinom 20. stoljeća, burke su bile vrlo popularne zimi u seoskim regijama.

Danas se također masovno proizvode u Rusiji i vrlo su tražene među radnicima na Krajnjem Sjeveru, šumarima i lovcima. To je vrlo otporna i udobna obuća za aktivnosti u prirodi.

Oloči

Tradicionalna obuća Dalekog istoka, posebno popularna kod nanajskih lovaca. Pravi se od goveđe kože s vanjskim šavovima kako ne bi pravila žuljeve. Sara čizme može biti kako od kože, tako i od nepromočivog platna. Na potplat se prišivaju valjana vuna ili stare valjenke. Takva konstrukcija omogućava praktički nečujno kretanje kroz šumu, kao i lako i brzo skidanje obuće u slučaju potrebe. Oloči i slična obuća danas se prave i tvornički, premda sa savremenim modifikacijama.