10 stvari koje stranac nikada ne bi trebao raditi u Sankt-Peterburgu

Kulturna prijestolnica Rusije s prelijepom arhitekturom i brojnim muzejima i parkovima je idealan grad za svakog turista. No, zapamtite da je noću zabranjeno galamiti i ne zaboravite ponijeti kišobran kada izlazite van!

10. Izaći iz kuće bez kišobrana

Eshma/Getty Images Eshma/Getty Images

Sankt-Peterburg se nalazi u Finskom zaljevu i redovno pada kiša, tako da mnogi stanovnici grada u svakom trenutku imaju kišobran sa sobom. Jedna od najpopularnijih internet šala je da u Sankt-Peterburgu neprestano pada kiša od 1703. godine, odnosno od datuma njegovog osnivanja.



9. Zaboraviti na kulturu

Bob Krist/Getty Images Bob Krist/Getty Images

Grad, koji su izgradili najbolji ruski i europski arhitekti svog vremena, oduvijek je privlačio talentirane i ambiciozne ljude iz cijele zemlje. Bio je dom mnogih pisaca, umjetnika i izvođača i ima najbolje muzeje. Čak i ako smatrate da ste ravnodušni prema umjetnosti, vrlo je lako pridružiti se svijetu ljepote u Sankt-Peterburgu. Započnite posjetom Marijinskog teatra ili muzeja Ermitaž!



8. Zakasniti na podizanje mostova

BIG_TAU/Getty Images BIG_TAU/Getty Images

Ako ljeti dođete u Sankt-Peterburg, ne zaboravite da se noću gradski mostovi preko rijeke Neve podižu i grad se pretvara u nekoliko otoka. Šetnja po Sankt-Peterburgu noću je zapravo zadovoljstvo, posebno tokom Bijelih noći. Ali, ako je vaš hotel s druge strane Neve i mostovi su već podignuti, ili ćete morati pješačiti do jutra ili naručiti taxi, koji mora ići skroz okolo grada. Ili da se ne mičete s mjesta i čekate da se most spusti.



7. Praviti buku noću u stambenom naselju

Aleksandar Demjančuk/TASS Aleksandar Demjančuk/TASS

U gradu je od 23 sata do 7 sati zabranjeno vikanje, zviždanje, lupanje, pomjeranje namještaja, pjevanje, sviranje glazbenih instrumenata i tako dalje. Vikendom je također zabranjena buka od 7 do 12 sati. Kazna za pojedince iznosi do 5000 rubalja (oko 5o eura). Generalno, ako želite pjevati i svirati, idite u Dumsku ulicu, gdje sve tek počinje noću!



6. Polako hodati Nevskim prospektom

Anne Czichos/Getty Images Anne Czichos/Getty Images

Središnja ulica Sankt-Peterburga je najturističkija i vrlo bučna i prometna. Želite li tiho prošetati centrom? Samo skrenite u bilo koju uličicu i naći ćete mnogo udobnih i tihih mjesta daleko od gužve za šetnju gradom.



5. Naručiti „šaurmu“

Ne zaboravite da se (za nešto kao giros) u Moskvi kaže „šaurma“, a u Sankt-Peterburgu je poznata kao „šaverma“. Da, vizualno nema nikakve razlike, ali svaki grad smatra ispravnom samo svoju varijantu. Čak se i filolozi spore oko ispravnog naziva za ovu popularnu vrstu brze hrane!



4. Potražiti pravi ulaz

anouchka/Getty Images anouchka/Getty Images

Ulaz u zgradu se na ruskom zove „padjezd“ (od glagola „podjehat“ - prići vozilu), ali ga stanovnici Sankt-Peterburga službeno zovu „paradnaja“, odnosno, paradni ulaz. I to se uzima u obzir u adresama. Povijesno gledano, većina starih zgrada u centru imala je i paradni ulaz i zadnja vrata.



Općenito, stanovnici Sankt-Peterburga imaju i druge riječi koje se čine nerazumljivim čak i osobi koja dobro zna ruski.



3. Odbiti njihovu njihovu krofnu - „pišku“

Mike Copeland/Getty Images Mike Copeland/Getty Images

„Piška“ je u osnovi svježe pečena krofna posuta šećerom u prahu. Mjesta na kojima se prodaju zovu se „pišečnaja“ i ima ih dosta. Možda je najpoznatije ono u ulici Boljšaja Konpjušennaja, ali i druga mjesta su isto tako dobra! Naravno, piške su jako hraljive, ali su važan dio gastronomske kulture grada, na što je ponosan svaki stanovnik.



2. Šetati samo po centru

Pavlovsk Olga Sejfutdinova/Getty Images Olga Sejfutdinova/Getty Images

Sankt-Peterburg je grad koji se nalazi na 33 otoka i puno ćete propustiti ako ne posjetite udaljeni otok s utvrdom, Kronštat ili jedinstveni otok Vasiljevski sa svojim javnim površinama preuređenim iz nekadašnjih tvorničkih kvartova.



U Sankt-Peterburgu se nalaze i nekadašnje carske rezidencije s raskošnim palačama i parkovima: Peterhof, Oranijenbaum, Pavlovsk i drugi. Vredi posjetiti bar jednu od njih!



1. Lijepo pričati o Moskvi

AlexKazachok2/Getty Images AlexKazachok2/Getty Images

Sankt-Peterburg je bio prijestolnica Carske Rusije preko 200 godina i nije uobičajeno da mještani hvale Moskvu. Mnogi ljudi smatraju da je putovanje u sadašnju prijestolnicu izvikano, jer tamo ima više mogućnosti za karijeru, ali, možete voljeti samo Sankt-Peterburg, jer ima najljepšu arhitekturu i Ermitaž. Zato nikada ne treba reći stanovnicima Sankt-Peterburga da vam se u Moskvi nešto svidjelo, na primjer, nova stanica metroa ili muzej. Svi znaju da su najbolje stanice metroa i muzeji samo u sjevernoj prijestolnici Rusije!