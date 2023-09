Kako se živi u Noriljsku, najsjevernijem industrijskom gradu

"Noriljsk će zauvijek ostati u mom srcu i mojim plućima", često ćete čuti od lokalnog stanovništva. Život mnogih ljudi na ovim prostorima vezan je za Noriljski rudarsko-metalurški kombinat (u sastavu kompanije "Noriljski nikl") na kojem radi oko jedne polovine od ukupno 175 tisuća stanovnika. Među njima su i rudari koji vade rudu, i inženjeri u tvornicama, stručnjaci za logistiku, i mnogi drugi.

Bili smo u posjetu Kombinatu bakra, upoznali se, između ostalog, s čovjekom koji je nakon deset godina rada u rudniku postao parfemist i probali kavu s jelenjim mesom. Što smo sve vidjeli i s kim smo se sreli, pročitajte u našoj reportaži.

Kako se proizvodi bakar

Kombinat bakra otvoren je još 1949. godine. Prvo što ćete osjetiti kada se približite tvornici bit će miris sumpora, ali i njegov okus. Sumporov dioksid je nusprodukt rada topioničkih peći, i što bliže prilazite pogonu, sve jače se osjeća.

Kako su nam objasnili u "Norniklu", u kompaniji je razrađen specijalni plan vezan za sumpor prema kojem će se do kraja ove godine on neutralizirati vapnencem, a gips koji se bude tom prilikom dobivao koristit će se za izradu građevinskih smjesa. U perspektivi će štetna emisija biti smanjena za 90 posto.

Zbog štetnih tvari pojedini radnici u topionici nose ne samo standardne gasmaske, već i one s dugim crijevom, što sve skupa u pozadini konvertera u kojima se topi bakarni koncentrat, a iskre stvaraju grandiozni prizor, izgleda kao u sceni nekog distopijskog filma.

Rastopljeni bakar doprema se u peć kako bi se dobio anodni bakar, bez nečistoća. Temperatura topljenja bakra je preko tisuću stupnjeva Celzija, pa je bez obzira na moćnu ventilaciju u pogonima izuzetno toplo. Anode se razlijevaju u kalupima i vagonima odvoze u ceh za elektrolizu. Tamo ostaju tri tjedna u kupkama sa sumpornom kiselinom. Na kraju se dobiva ključni proizvod kombinata, listovi od čistog bakra.

"Medvežji ručej", jedini površinski kop

Najveći dio noriljske rude vadi se na dubini od 700 do 900 metara, a na pojedinim mjestima i do dva kilometra. Ali u Noriljsku pored rudnika "Zapolarni" postoji i "Medvežji ručej". To je u ovom trenutku jedini površinski kop u kojem se dobiva noriljska ruda.

"Naša ruda je, svakako, jedinstvena", napominje glavni inženjer u rudniku Artjom Meljkov. "U njoj ima 15 minerala od kojih mi dobivamo devet. To su obojeni metali, bakar, kobalt, nikal, platina, zlato i drugi." U okolini Noriljska se, prema aktualnim podacima, nalazi oko 40 posto svjetskih rezervi metala platinske skupine, 35 posto nikla, 15 posto kobalta i 10 posto bakra.

Ruda se nalazi u unutrašnjosti brda, pa se mora pribjeći miniranju kako bi se do nje došlo. Potom se odvozi "Belazima", ogromnim kiperima s kotačima čija visina premašuje ljudski rast. Ruda se nakon toga otprema u tvornice za oplemenjivanje rude, gdje se estrahiraju koncentrati.

Bakarni koncentrat ide u Kombinat bakra, a koncentrat nikla i pirotita u Nadeždinski metaluški kombinat. Rad u proizvodnji vrlo je ozbiljan, iziskuje veliku koncentraciju i ne trpi nikakav fušeraj. U poduzeća u Noriljsku moguće je ući tek nakon alkotesta na ulazu (postoji i na izlazu). Ljudi ovdje dolaze sa svih strana bilo radi sezonskog ili stalnog posla. Plaće su veće od onih koji stručnjaci tih profila zarađuju u ostatku Rusije. Recimo, u topionici su početne plaće sto tisuća rubalja ili 1100 dolara. Najveće plaće danas imaju rudari, koji rade pod zemljom.

Okus Noriljska

Život u Noriljsku vrlo je skup, budući da se sve dovozi, To, međutim, ne znači da nema lokalne proizvodnje. U restoranima, recimo, pored tradicionalnih sjevernih jela, kakva su jelenje meso ili stroganina, može se probati i lokalno pivo. Ono se ovdje vari od 1944. godine. Početkom dvijetisućitih sovjetska tvornica zatvorena je zbog ekonomske krize, a 2009. godine otvorena je nova, ali sa starom tehnologijom. Pića koja proizvodi ne isporučuju se nigdje dalje, jer imaju kratak rok trajanja.

Ljubitelji kave u Noriljsku će pronaći najneobičniju vrstu omiljenog napitka, s naribanim jelenjim mesom (jukolom, kako to zovu mještani). "Sušeno jelenje meso po kompaktnosti podsjeća na crnu čokoladu", objašnjava izumitelj napitka Sergej Serbin. U varijanti na zadanu temu, u kavu "Tundra" dodaju se močvarna kupina i brusnica, a u "Polarnu svjetlost" idu menta i eukaliptus. "Na taj način moguće je osjetiti dah Arktika", kaže Sergej.

Ako uz kavu treba poslužiti desert, jasno da on ne može proći bez sladoleda. On je u Noriljsku ponovo s jelenjim mesom, premda na prvi pogled izgleda kao mliječni sladoled uvaljan u čokoladne mrvice. Osmislila ga je Noriljčanka Nina Fedotova, velika obožavateljica sjeverne kuhinje.

A bivši rudar Aleksandar Šapovalov shvatio je da stanovnicima Noriljska nedostaje svježe zeleno povrće. On u svojim staklenicima uzgaja krastavce i zelenjavu.

Na što miriše Tajmir?

Još jedan bivši rudar, Aleksej Boltačov, postao je sjeverni parfemist. Ovim se poslom počeo baviti nakon deset godina provedenih u rudnicima u Noriljsku. Aleksej je došao iz Udmutrije (centralna Rusija) 2010. godine "zbog ljubavi".

Njegova je supruga odatle rodom. "Svojevremeno sam rekao supruzi da sam spreman otići s njom, ako treba, i na kraj svijeta. I eto, stvarno smo se našli na kraju svijeta", kaže on.

Pravljenje parfema postalo je njegova pasija prije nekoliko godina. "Parfumerija, to su mašta i emocije u bočici, ono što nam u svakodnevnom životu najčešće nedostaje", napominje on. "Priroda Tajmira, kratka ljeta, surova zima i jarke boje polarne svjetlosti služe mi kao inspiracija."

Vještinom pravljenja parfema ovladao je online. Učitelj mu je slao sastojke, a on ih proučavao, opisivao i eksperimentirao s njima, stvarajući prve formule svojih mirisa. 2020. godine registrirao je svoj brend Mr. Bollex Woodmurt i razvio čitavu liniju proizvoda pod nazivom "Mirisi Tajmira", koje gosti grada vrlo rado kupuju. Među parfemima su i "Tundra" s jagodičastom koprenom i "Polarna svjetlost" s hladnim mekim notama. "Imao sam ideju unijeti zelene nijanse u hladnoću i mraz", kaže Aleksej. Najlakši parfem je "svjež i prozračan kao voda" i nosi naziv sibirske rijeke Jenisej. Najneobičniji miris posvećen je šetnji do "Crvenog kamenja", prirodne znamenitosti Noriljska. Crvena boja dobivena je pomoću šipka i crvenog ribizla.

Otići ili ostati?

Da je okolina Noriljska izuzetno bogata rudom bakra znalo se stoljećima unazad. Međutim, prava eksploatacija počela je tek u prošlom stoljeću, kada se Sovjetski Savez okrenuo industrijalizaciji te su se počele otvarati tvornice. Grad su 1935. godine osnovali zatvorenici Noriljskog logora, a nakon njegovog zatvaranja 1956. godine počeli su dolaziti mladi stručnjaci iz cijelog Sovjetskog Saveza.

Do raspada Sovjetskog Saveza Noriljsk je bio zatvoreni grad u koji se nije moglo ući bez specijalne propusnice. Danas je samo strancima potrebna dozvola, dok se ruski građani mogu nesmetano uputiti u Noriljsk i sami vidjeti kako izgleda život industrijskog grada iza Polarnog kruga. A to je ujedno i test izdržljivosti.

Mnogi su Noriljčani nam govorili da bi jednostavno voljeli zaraditi i otići živjeti negdje u ostatku Rusije. Onima koji žele napustiti grad administracija Noriljska i "Noriljski nikl" pomažu oko preseljenja. Istina, za to je kao uvjet potrebno da su prije toga bar deset godina bili radno angažirani. Ima i onih koji odlaze i nakon samo nekoliko tjedana, ne mogavši izdržati hladne zime i polarne noći. Međutim, daleko je veći broj onih koji su mislili da dolaze samo na nekoliko godina, a ostali su čitav život.

Jurij, vozač autobusa, kaže da je u Noriljsk došao iz sibirske provincije još u sovjetsko vrijeme, nakon vojske. Preko Komsomola je upućen na udarničku gradnju Zapolarja. U mladosti je energije imao napretek, i za rad u rudniku, ali i "neobuzdani provod". U posljednje vrijeme radi kao vozač, zdravlje ga baš ne služi kao nekad.

Jedan je godišnji odmor proveo zajedno sa suprugom u Volgogradu, grad im se jako svidio, pa su se odlučili tamo preseliti. Zemljište su već kupili i sada broje dane do mirovine.

Olga i Mihail Parsov poznati su umjetnici u cijelom Krasnojarskom kraju. Bave se slikanjem, izradom umjetničkih predmeta i suvenira na sjeverne motive, često priređuju umjetničke večeri. Ovaj bračni par spada u one Noriljčane koji su uspjeli pronaći svoj sjeverni spokoj. Kako Olga napominje, kći im je odrasla i otišla, a za nju i supruga Noriljsk je vrlo inspirativan. I zato se ne planiraju nigdje seliti.

Život u Noriljsku bio bi potpuno nemoguć bez luke u Dudinki koja je od grada udaljena 90 kilometara, i nalazi se na obali velike sibirske rijeke Jenisej. Ovdje se dovoze neophodna roba i hrana iz ostatka Rusije i odvozi proizvodnja kombinata. Luka radi tijekom cijele godine, ali s jednom napomenom. Ona je jedina luka na svijetu koja svake godine u vrijeme visokog vodostaja, kad krene led, biva poplavljena. Ali o tome čitajte u našoj narednoj rubrici.