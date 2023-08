Kako su arhitekti zaštitili Noriljsk od snijega i vjetra

Noriljsk se nalazi na sjeveru Krasnojarskog kraja (u Sibiru) i na prvi pogled izgleda kao običan industrijski grad podignut po sovjetskim kanonima.

Centralni trg

Svečana zdanja u stilu "Staljinovog ampira", stambene četvrti od raznobojnih panelnih zgrada i beskrajni tvornički dimnjaci koji se protežu unedogled.

Stara zatvorena tvornica nikla

Ali zamislite samo da ovdje, na 69. paraleli (300 km iznad Polarnog kruga), snijega ima tijekom 9 mjeseci u godini. Zimi temperatura bude minus 45 °C - minus 50 °C, ali najstrašnija je snježna mećava, koja obara ljude s nogu.

Snježna mećava u Noriljsku

Poluotok Tajmir, na kojem se grad nalazi, popularno se zove groblje ciklona. Ovdje svoju turneju završavaju sve atlantske ciklone, i zato je u ovim krajevima uvijek vjetrovito. Drugim riječima, klima nije kupališna.

Nova cesta

Ovdašnji meteorolozi čak koriste i pojam "nezgodno vrijeme", jer što je jači vjetar, teže se podnose hladnoća i vlaga.

Snježna mećava, 1957.

I pored svega, ovdje živi preko 170 000 ljudi. Po veličini je to drugi arktički grad na svijetu (prvi je Murmansk s nepunih 270 000 stanovnika, no on je malo južniji).

Fotografski arhiv Sergeja Lobanova Fotografski arhiv Sergeja Lobanova

Ovdje se nalaze rudnici i tvornice za preradu nikla, bakra, kobalta i paladija. Tvornice rade u tri smjene i stručnjacima moraju biti omogućeni pravovremeni dolazak na posao i povratak kući. A kako da se to postigne ako vani puše strašan vjetar sa snijegom, a još je i polarna noć?

Potapovljevi štitovi

Potapovljevi štitovi

U Noriljsku su snježni nanosi uvijek bili veliki problem. Visoki su i po 30 metara, tako da su se u njihovo čišćenje ulaganli ogromni napori. Uglavnom je bilo nepohodno osigurati neometano funkcioniranje pruge do Dudinke, a to je 100 km kroz nenaseljenu tundru i permafrost. Tom se prugom transportirala roba do luke na rijeci Jenisej, odakle je dalje plovila morem do konačnog odredišta. I obrnuto: iz Dudinke su se u Noriljsk dopremale namirnice, roba za domaćinstvo i pošiljke s "kontinenta".

Automobili se kreću cestom duž koje su postavljeni Potapovljevi štitovi Igor Vinogradov/Sputnik Igor Vinogradov/Sputnik

Danas se duž cesti mogu vidjeti drveni štitovi za snijeg. Konstruirao ih je sovjetski inženjer željezničkih pruga Mihail Potapov. Noriljsk se u početku gradio uz korištenje prisilnog rada zatvorenika Noriljskog kazneno-popravnog logora (zatvoren 1956. godine). Potapov je u njemu robijao krajem 1930-ih i početkom 1940-ih. Osuđen je na 10 godina zatvora zbog "veze" s maršalom Tuhačevskim koji je bio u nemilosti. (Tuhačevski se zainteresirao za Potapovljev izum, stroj za spaljivanje trave na cestama, i odlučio je uključiti u obrambenu industriju).

U Noriljsku je inženjeru povjereno da organizira sustav zaštite od snijega. Potapov je prošao pješke cijelom trasom duž željezničke pruge i smislio je ovakvo rješenje. Štitovi nalik na ogradu napravljeni po njegovom projektu stoje pod određenim kutom, tako da vjetar velikom silinom nalijeće na njih i odnosi snijeg s ceste. Za svaku dionicu puta Potapov je izračunao odgovarajući položaj konstrukcije ovisno o pravcu i brzini vjetra. Potapov je oslobođen prije isteka zatvorskog roka, ali je ostao raditi u Noriljsku do 1950. godine i dobio je patent na svoje štitove. Njegovo je odjeljenje 1950. godine rasformirano pa se on preselio u Kansk, grad u Krasnojarskom kraju, i tamo se zaposlio, ali je ubrzo ponovo uhićen zbog stare krivice i ponovo vraćen u Noriljsk, gdje je umro 1954. godine. Njegovi štitovi još uvijek vrše svoju funkciju.

Zgrade tijesno priljubljene jedna uz drugu

Centar grada

Noriljsk je dobio status grada 1953. godine. Na planu grada je (dobrovoljno) radio Vitold Nepokojčicki, arhitekt iz Lenjingrada koji je u Zapolarje došao na poziv šefa Noriljskog rudarskog kombinata. Nepokojčicki je bio vjeran lenjingradskoj arhitektonskoj školi, pa su stoga prve zgrade u centru grada sagrađene u stilu neoklasicizma i "Staljinovog ampira".

Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Baš zbog toga glavna ulica, Lenjinov prospekt, podsjeća na Nevski prospekt u Peterburgu.

Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Iste su i monumentalne zgrade, bogato ukrašene dekorativnim pločama, samo je razlika što ove stoje na šipovima, kako toplina iz kuća ne bi zagrijavala permafrost.

Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Ako se noriljske ulice promatraju izdaleka, čini se da sve zgrade posjeduju jedan zajednički zid. To je također zaštita od vjetra. Inspiracija za takav plan grada potekla je od peterburških unutarnjih dvorišta koja podsjećaju na bunare.

Uski prolazi između zgrada

Uski prolaz u dvorište

Generalni plan izgradnje Noriljska bio je grandiozan, ali nije realiziran u potpunosti. Već sredinom 1950-ih, nakon Staljinove smrti, otpočela je borba protiv pretjerivanja u arhitektonskoj gradnji, i u Noriljsku su se svuda pojavile standardne panelne zgrade. Ali s posebnim karakteristikama.

Unutarnje dvorište Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Dvorišta stambenih kvartala u Noriljsku izgrađena su po principu zatvorene konture, a ulaz se nalazi s unutarnje strane. Između zgrada postoje prolazi s malim stepenicama. Pojedini su toliko uski da se dva prolaznika ne mogu mimoići.

Ovo je namjerno urađeno kako bi čovjek mogao proći do ulaza u stan, ali i sakriti se od vketra, koji ne može proći i puhati u dvorištu.

Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Mještani kažu da ovdje ponekad bijesni "crna mećava", kada se podigne vrlo jak vjetar i doslovno odnosi sve što mu se nađe na putu. Najstrašnija "crna mećava" dogodila se početkom 1957. godine. Nekoliko je dana snijeg padao bez prestanka, pa je između zgrada bila razvučena užad kako bi se uz nju moglo nekako proći.

Spomenici Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

U gradu je trenutno u tijeku obnova velikih razmjera. Planirano je da se do 2035. godine u Noriljsku popravi i sagradi nekoliko desetaka novih zgrada, da se urede dvorišta i moderniziraju instalacije.

Ogromni brojevi na zgradama

Brojevi stambenih zgrada

Jedan od najupadljivijih detalja Noriljska ogromni su svijetli brojevi stambenih zgrada. Vide se izdaleka po svakom vremenu. To je vrlo bitno jer olakšava pronalaženje prave adrese za vrijeme snježne mećave, posebno ljudima koji su nedavno došli u grad.

Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Takvi su se brojevi na panelnim stambenim zgradama pojavili tijekom 1980-ih, dok su na starim zgradama još uvijek obični brojevi.

Centralni trg Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

U Noriljsku su zgrade obojene jarkim bojama kako bi se podiglo raspoloženje lokalnih stanovnika. Na pojedinim zgradama može se vidjeti i mozaik na temu osvajanja Krajnjeg Sjevera.

Ulično osvjetljenje

Noćna rasvjeta Noriljska

A evo još jednog zanimljivog detalja. Na mnogim ćete zgradama vidjeti praznične girlande. Ljeti, kada je vani svijetlo tijekom polarnog dana, osvjetljenje je isključeno. Ali već u jesen sve su ulice osvijetljene kao da će uskoro Nova godina.