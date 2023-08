Je li izvedivo okupati se u Arktičkom oceanu?

"U početku je bilo vrlo teško ući u vodu jer grč hvata mišiće i dah se zaustavlja. A onda sam se jednostavno okliznuo o kamen i našao pod vodom", priča Aleksej.

Ture na sjever

Mnoge turističke kompanije koje organiziraju putovanja na sjever uključuju u svoj program i kupanje u Arktičkom oceanu. Od svih mjesta gdje možete zagaziti u hladnu oceansku vodu europskom dijelu Rusije najbliža je Murmanska oblast. Tu, na obali Barentsovog mora, na Kolskom poluotoku, nalazi se selo Teriberka, izuzetno popularno među turistima. To je jedino mjesto na obali Barentsovog mora do kojeg možete stići automobilom.

Travel blogerica Ksenija Česnokova 2019. godine posjetila je s djecom Teriberku. "Nismo se planirali kupati, ne volim hladnu vodu, i uopće ne volim plivati. Ali djeca su prilično prekaljena i spremna ući u bilo koju vodu. Vrijeme je bilo užasno: vjetar, sivilo... Stajala sam na obali ušuškana u dvije jakne, a bio je 26. kolovoza! Okladila sam se s njima da neće ući u vodu do ramena", kaže Ksenija.

Ksenijina kći Alisa ovako opisuje kupanje: "Brzo sam utrčala i gotovo odmah istrčala iz vode, tako da nisam imala vremena nešto osjetiti. Ali strašno je hladno, stopala odmah utrnu." Ni Ksenijin sin Griša nakon prvih dojmova nema više želju ponoviti kupanje: "Kada uđete u vodu neopisivo je hladno. Zatim se pomalo navikavate, no ja se više tamo ne bih kupao."

Sigurnost

Aleksej Žiruhin, koji također vodi blog o putovanjima, imao je priliku 2020. godine okupati se u Barentsovom moru u Arktičkom oceanu.

"Stigli smo na najsjeverniju točku europskog dijela Rusije, na Nemecki rt u Murmanskoj oblasti. Bilo je ljeto, temperatura vani +20 stupnjeva Celzija, a u vodi samo +5. Ali kod mene nema 'hoću – neću'. Ako sam već došao do vode – ulazim i kupam se. Ulazak je bio jako težak, grč hvata mišiće, zaustavlja se dah... A onda sam se okliznuo na kamen i našao se pod vodom, tako da se nisam imao vremena predomisliti. Ali nakon kupanja osjećate ogroman priljev energije", kaže Aleksej.

Kupanje u tragu ledolomca

Aleksandar Jelikov arktički je vodič i instruktor. Postavio je desetak svjetskih rekorda u Zapolarju i vodi popularni blog na Instagramu. Aleksandar je pravi "morž" koji se čeliči tijekom cijele godine.

"Putovao sam automobilom od Murmanska do Čukotke Sjevernim morskim putem i svuda odlazio na obalu. Najupečatljivije je bilo kupanje na rtu Čeljuskin, na najsjevernijoj kontinentalnoj točki Euroazije. Bilo je to 2013. godine, i mi smo prvi turisti koji su tamo stigli automobilom. Na licu mjesta smo svi, cijela ekipa, odlučili okupati se. Našli smo pukotinu u ledu, očistili ostatke izlomljenog leda, postavili gredu preko nje da bismo se imali za što držati i jedan po jedan svi smo zaronili", priča Aleksandar.

Ljubitelj ekstremnih putovanja imao je priliku i plivati u kanalu od ledolomca. "Dugo sam sanjao o tome, i ledolomce sam često viđao na Arktiku, ali nije bilo zgodne prilike da se okupam. A onda se jedne zime okupila cijela družina 'morževa'. Odmah nakon prolaska ledolomca napravili smo sebi mjestašce za kupanje u brazdi koju je on za sobom ostavio. U tom njegovom tragu bila je kaša od leda i snijega. Jedan smo dio brzo raščistili i zaronili u vodu, dok se ledolomac lagano udaljavao", priča on.

"Kada ulazite u vodu, uzbuđenje je takvo da vam staje dah. Najvažnija je odlučnost. A onda nastupa nagli priljev topline, energije. Najbolji osjećaj nije kada ulazite u vodu, nego kada izlazite iz nje. To je euforija, to je adrenalin, to je ludilo od emocija. Kad vam je poznat taj osjećaj, normalno je da se poželite okupati i na ostalim najpoznatijim mjestima. Ali morate imati u vidu da su vremenske prilike na Arktiku vrlo surove. Čak i kad nije jako hladno vjetar je jeziv. Kada izađete iz vode, ne samo da se smrzavate, već se doslovno prekrivate ledom i možete istog trenutka dobiti ozebline. Zbog toga sam morao odgađati kupanja", objašnjava Aleksandar.