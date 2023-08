DVA JEZERA U JEZERU: Neobična pojava na Solovjeckim otocima (FOTO)

Solovjecki otoci su arhipelag u Bijelom moru površine 347 kvadratnih kilometara. Ostaci ljudskih naselja na ovom drevnom mjestu potiču iz šestog tisućljeća prije Krista. Ovo mjesto i danas krije mnogo tajni. Jedna od njih su dugo bila i ova dva jezera – Bublik i Kalač.

Što su Solovjecki otoci?

Solovjecki otoci čine šest velikih otoka– Solovjecki, Anzerski, Velika Muksalma, Mala Muksalma, Veliki zečji i Mali zečji – i još stotinjak malih. To je teritorij Krajnjeg Sjevera. Prosječna temperatura ljeti u tim krajevima je oko 11°C, a zimi -30°C.



Solovjecki stavropigijalni muški manastir i Solovjecki labirinti su najpoznatiji objekti na otocima. Za vrijeme sovjetske vlasti na teritoriju manastira se nalazio radni logor, kroz koji je prošlo oko 200 000 zatvorenika (svaki treći je strijeljan). Kameni labirinti na Velikom zečjem otoku spadaju među najveće tog tipa na sjeveru Europe.



Ali otoci nude i zbog teške pristupačnosti manje popularne „znamenitosti“ kao što su jezera Kalač i Bublik.

Jezera u jezeru

Kalač i Bublik su jezera koja kao da „plutaju“ u trećem jezeru pod nazivom Veliko crveno. Nalaze se na Solovjeckom otoku i zanimljiva su prvenstveno zato što su okružena pojasom močvarnog zemljišta i smatraju se praktički za posebnim jezerima. Po ovim malim otocima oko Kalača i Bublika može se čak hodati (ali vrlo pažljivo, jer možete propasti).

Ovi plutajući otoci (što je naziv ove pojave) nastaju uslijed snažnih vjetrova koji kidaju raslinje na obalama i od njega stvaraju kompaktnu masu na vodi. Tu se pridodaju alge i treset s dna jezera. Održavaju se na vodi pomoću zraka u korijenju bilja. Vremenom ova masa raste i možete doseći debljinu od nekoliko metara i površinu – ako lokacija dozvoljava – od nekoliko hektara.

Iako plutajući otoci nisu jedinstveni fenomen, Kalač i Bublik se izdvajaju od ostalih. Njihove obale, naime, nisu gusto zbijena biljna masa, nego ova masa formira prsten, unutar kojeg nastaje još po jezero.

Kako tamo stići?

Do Solovjeckih otoka stiže se zrakoplovom iz Arhangeljska. Karte treba rezervirati najmanje dva tjedna unaprijed. Zato na vrijeme treba planirati putovanje.



Kako biste stigli do Velikog crvenog jezera u kojem „plutaju“ Kalač i Bublik, treba zaći prilično duboko u nenaseljene krajeve sjeverozapadno od grada Solovjecki. Najbolje je pronaći vodiča koji vas sigurno može odvesti do željenog mjesta.

Inače, Kalač i Bublik su smješteni na različitim krajevima jezera. Zato je radi ugodnijeg putovanja dobro odabrati jedno od njih (Bublik je nešto bliži gradu Solovjecki).