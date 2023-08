Kakva je razlika između polarnog dana i bijelih noći?

Na satu vidite da je ponoć, a izgleda kao da je podne. Za stanovnike sjevernih regija Rusije to nije ništa neobično, jer ovdje preko ljeta sunce gotovo da i ne zalazi. Kako da shvatite jesu li to što vidite bijele noći ili je u pitanju polarni dan?

Najvažnija razlika između ovih prirodnih pojava je u tome što sunce tokom polarnog dana uopće ne zalazi. To se događa na geografskim širinama iznad polarnog kruga (66°33′) i što smo bliže sjevernom polu polarni dan duže traje.



U Noriljsku (69°20′) sunce ne zalazi 68 dana, od 19. svibnja do 25. srpnja. U Murmansku (68°58') ne zalazi 62 dana, od 22. svibnja do 22. srpnja. U Diksonu (73°30′), jednom od najsjevernijih naselja na svijetu, ne zalazi od 5. svibnja do 10. kolovoza. U Salehardu, koji se nalazi na samom polarnom krugu, od 7. lipnja do 7. srpnja.

Sankt-Peterburg, obično kasno večer krajem lipnja. (Jedrenjak „Rusija“ za vrijeme proslave „Grimizna jedra“ u čast maturanata.) Roman Pimenov/TASS Roman Pimenov/TASS

Tokom bijelih noći, međutim, sunce ipak malo zađe za horizont i između zalaska i izlaska nastupa suton. Bijele noći su fenomen koji je karakterističan za područja iznad 60°34′ geografske širine. U Jakutsku (62,0°) traju od sredine svibnja do lipnja, u Arhangelsku (64,5°) od 17. svibnja do 26. srpnja. Bijele noći nastupaju čak i u Sankt-Peterburgu (od 11. lipnja do 2. srpnja), iako se on nalazi nešto južnije od spomenute geografske širine.

Polarni dan u Noriljsku. Ana Sorokina Ana Sorokina

Najvažnije je istaknuti da razdoblje bijelih noći nastupa i na Arktiku, prije i poslije polarnog dana. U Noriljsku i Murmansku on traje nepunih mjesec dana prije i isto toliko poslije. U Diksonu bijele noći traju od 18. ožujka do 27. rujna, ne računajući polarni dan tokom ljetnih mjeseci.

Polarni dan u Murmansku. Pavel Kuzmičov Pavel Kuzmičov

Jeste li vi možda bili na sjeveru za vrijeme polarnog dana?