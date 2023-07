Gdje su u Rusiji najduže bijele noći?

Ovaj prirodni fenomen, kada između zalaska i izlaska sunca nema mraka, već je samo sumrak, javlja se na geografskim širinama iznad 60°34'. I može trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci.

Bijele noći su jedna od ljetnih atrakcija Sankt-Peterburga, iako on leži malo južnije u odnosu na spomenutu geografsku širinu. Službeno, bijele noći ovdje počinju od 11. lipnja i traju do 2. srpnja, ali su noći ovdje jako svijetle počevši od kraja svibnja pa sve do sredine srpnja.

Bijele noći u Peterburgu. Trojicki most. Legion Media Legion Media

U Jakutsku (62,0° sjeverne geografske širine) bijele noći počinju sredinom svibnja i traju do srpnja. Međutim, ljeto je vrlo kratko, pa čak i u lipnju može biti snijega i leda.

Jakutija Ana Sorokina Ana Sorokina

U Arhangelsku (64,5°) ljudi imaju priliku uživati u bijelim noćima od 17. svibnja do 26. srpnja.

Bijele noći nad Pinjegom. Arhangelska oblast. Aleksandar Žuravljov

A na arktičkim geografskim širinama (iznad 66°33') bijele noći se javljaju prije polarnog dana, odnosno razdoblja kada sunce uopće ne zalazi za horizont. Na primjer, u Noriljsku (69°20') bijele noći traju od kraja ožujka do kraja travnja, a polarni dan od svibnja do kolovoza.