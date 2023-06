Kako je jedan Amerikanac osvojio najviši vrh Rusije (i Europe!)

Nakon što je prvi put posjetio Rusiju 2019. godine, Richard Burgunder dobio je inspiraciju da sudjeluje u skyrunning natjecanju na ledenom vrhu Elbrusa. Baveći se alpskim ekstremnim sportovima u svojim mlađim godinama, natječući se na egzotičnim lokacijama od Japana do Kenije, usredotočio se na osvajanje najvišeg vrha Rusije i Europe – na Kavkazu. Ovo je njegova priča.

San o osvajanju Elbrusa

Na Elbrusu i vodopadu Azau Glade Richard Burgunder Richard Burgunder

Privlačnost penjanja na Elbrus godinama me je intrigirala i zbunjivala. S 5642 m ovo je najviša planina u Europi. Sjeverni Kavkaz, dio Rusije koji sam želio vidjeti, nakon mojih prvih posjeta Moskvi i Sankt-Peterburgu, mamio me. Bilo je to oko Božića 2022. kada sam se odlučio pokrenuti i posvetiti natjecanju na utrci "Red Fox Elbrus 2023", međunarodnom skyrunning događaju koji se održava svake godine u svibnju.

Iako se nisam natjecao od 2014. godine, nakon desetljeća duge karijere profesionalnog ekstremnog sportaša ostao sam aktivan i održavao svoju kondiciju kroz redovno brzo pakiranje, planinarenje i trčanje na stazi. Nakon otprilike mjesec dana dosljednog treninga i osjećaja uvjerenosti u svoju kondiciju, podnio sam zahtjev za rusku vizu s pozivnim pismom promotora utrke. Unatoč izvjesnoj zabrinutosti, zbog pogoršanja geopolitičkih uvjeta, proces je protekao iznenađujuće glatko.

Roman Barabonov Roman Barabonov

Moja trogodišnja višestruka turistička viza obrađena je u roku od nekoliko dana i odletio sam u ruske Mineralne Vode (aerodrom najbliži planini Elbrus) preko Armenije. Vožnja kroz regiju bila je ugodna. Bio sam očaran njezinom nepreglednom prostranošću, kao i susretljivošću i poštovanjem koje su iskazivali mještani.

Mnogi ruski sportaši pohvalili su moju hrabrost što sam doputovao u Rusiju u turbulentnim vremenima, dok su mi drugi, poput službenika na kontroli putovnica, poželjeli sreću na natjecanju. U cijeloj regiji osjetio sam snažan osjećaj zajednice i inkluzivnosti, što je ukazivalo na to kako ruske kulturne i etničke grupe harmonično koegzistiraju tisućama godina.

Priprema, pozor, sad!

U petak, 5. svibnja, sudjelovao sam na svojoj prvoj utrci festivala, "Vertikalni kilometar". Ova izuzetno izazovna utrka uključivala je uspon na 1000 m. Krenuli smo s poljane Azau Glade na 2450 m visine i završili na stanici Mir na 3450 m. Ja sa završio na 92. mjestu s vremenom 1:22:06. S obzirom na to da je moje vrijeme bilo ispod dva sata, kvalificirao sam se za natjecanje na "Nebeskom maratonu" u nedjelju.

Start utrke Vertikalni kilometar Roman Barabonov Roman Barabonov

"Vertikalni kilometar" bila je strašna utrka, sa strmim i zamornim usponom. Temperatura je na početku bila blaga (oko +1 °C), ali je pala na prohladnih -3 °C dok sam se približavao stanici Mir.

Brzo sam shvatio da je moj trening neadekvatan za ekstremnu prirodu i ultranatjecateljski teren ove utrke, ali mnogi su me sportaši bodrili na tom putu i sportski je duh bio bez premca.

Richard (lijevo) tijekom utrke Vertikalni kilometar Roman Barabonov Roman Barabonov

Prelazeći ciljnu liniju, bio sam preplavljen emocijama, a mnogi su me sudionici grlili. Bio je to uzbudljiv i radostan trenutak koji nikada neću zaboraviti. Nevjerojatna podrška svih probudila je ono najbolje u meni i ostalim sportašima.

Alpska noć

Kamp Garabaši-Bočki Richard Burgunder Richard Burgunder

Nakon dana odmora, otputovao sam do baze i kampa na vrhu poznatog kao Garabaši-Bočki ("Burad") na 3880 m noć prije Nebeske utrke. Prvobitno sam se planirao natjecati na Sky-maratonu (Nebeski maraton), ali sam prešao na Sky-utrku (Nebeska utrka), koja je počela u Garabašiju, umjesto na Azau Glade. Obje su utrke trebale završiti na vrhu planine Elbrus, ali plan se promijenio zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

U 3 sata ujutro, noć prije starta, dužnosnici su, pozivajući se na zabrinutost za sigurnost sudionika, odlučili da se obje utrke penju samo na stijene Pastuhov na visini od 4550 m, a ne na vrh. Sudionici bi se zatim okrenuli i završili na Garabaši-Bočki.

Moja noć u Garabašiju bila je jedinstveno i nezaboravno iskustvo. Pogled na planinu Elbrus i Sjeverni Kavkaz bio je izvanredan, s beskrajnim planinama u svim pravcima. Vjetrovi su bili jaki i glasni tijekom cijele noći, probudili su me u rano jutro, ali sam inače dobro spavao.

Nebeska utrka u snježnoj oluji

Roman Barabonov Roman Barabonov

U nedelju, 7. svibnja, probudio sam se oko 5 sati ujutro. Vremenski uvjeti bili su ekstremni i pogoršavali se. Svi smo znali da nas čeka iznenađenje, ali većina nas nije shvaćala koliko će zaista biti opasno na planini tijekom utrke. Nedugo nakon starta snježne padaline pojačale su se.

U roku od nekoliko stotina metara od okretišta na 4550 m, uvjeti na planini bili su slični mećavi. Temperatura na startu je bila -5 °C, ali je pala na oko -12 °C na stijenama Pastuhov.

Richard Burgunder Richard Burgunder

Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta, okretište je prestalo "funkcionirati" i visinski su suci bili prisiljeni zatvoriti rutu iz sigurnosnih razloga. Sa stalnim vjetrovima od 50 km/sat, zasljepljujućim snijegom, gotovo nultom vidljivošću, grmljavinom i munjama, bilo je to nevjerojatno uzbudljivo i zastrašujuće iskustvo.

Roman Barabonov Roman Barabonov

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta u jednom sam trenutku vidio i fatamorgane kroz naočale za sunce. Crvene zastavice koje su korištene kao obilježivači staze i drugi sudionici stvarali su mi te fatamorgane. Unatoč jezivom osjećaju, mi sportaši držali smo se zajedno i pazili jedni na druge u želji da se svi sigurno vratimo. Završio sam na 49. mjestu s vremenom 2:25:48. Nebeska utrka bila je avantura i izazov koji nikada neću zaboraviti.

Richard Burgunder je osnivač i generalni direktor tvrtke za profesionalne usluge. Možete ga pratiti na Burgunder.com.