Gdje završava Ural i počinje Sibir?

Russia Beyond (Legion Media)

Smatra se da Sibir počinje odmah iza Uralskih planina, ali na jugu Urala postoji grad koji se nalazi na mjestu geološkog rasjeda. S jedne su strane slojevi Zauralskog peneplena, a s druge slojevi Zapadnosibirske nizine. A između njih protječe rijeka.

Most do Sibira

Čeljabinsk. Rijeka Mijas. Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Veliki ruski grad Čeljabinsk (1,2 milijuna stanovnika) tretira se kao uralski grad, ali je smješten neposredno na geološkom rasjedu, na samoj granici između Urala i Sibira. Rijeka Mijas dijeli grad na dvije polovice i protječe kroz gradski centar. Tako ispada da je lijeva obala reke uralska, a desna sibirska.

Lenjingradski most preko rijeke Mijas u centru grada veza je između dvije regije. Njime se za pet minuta može "stići do Sibira". Most je automobilski i ujedno pješački.

Duž rijeke (s desne strane) proteže se ulica Truda, koja se do 1920. zvala Sibirska, jer zapravo vodi u Sibir.

Čak se i golim okom vidi da dvije obale pripadaju različitim geološkim strukturama.

Čeljabinsk. Skulpturalna kompozicija Ural-Sibir. Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Druga točka za prelazak s Urala u Sibir nalazi se na Lenjinovom prospektu blizu Muzeja Čeljabinske tvornice traktora. S obje strane avenije mogu se vidjeti identični monumenti "Sibir-Ural", postavljeni jedan nasuprot drugog.

Andrej Popov/Sputnik Andrej Popov/Sputnik

Podignuti su 2014. godine po projektu arhitekta Sergeja Šumakova.

Granični stup na rijeci Mežnici

Granični stup wikimapia.org

Još jedan znak kojim je obilježena uvjetna granica između Urala i Sibira nalazi se pored mosta preko rijeke Mežnice na cesti Irbit – Tjumenj. Upravo se taj most u Ruskom Carstvu tretirao kao službena granica Urala (Permske gubernije) i Sibira (Tobolske gubernije). Najbliže naselje je selo Meljnikovo (Sverdlovska oblast), udaljeno 16 kilometara od mosta.