10 najljepših vodopada u Rusiji

10. Kivač

Vodopad Kivač u rezervatu "Kivač", Karelija Igor Podgorni/Sputnik Igor Podgorni/Sputnik

Ovaj vodopad na rijeci Suni visok 10 metara najpoznatiji je u Kareliji. Opjevao ga je poznati ruski pjesnik 18. stoljeća Gavril Deržavin ("Dijamantna se gora osipa...").

Legion Media Legion Media

Smatra se da naziv vodopada potječe od finske reči kiivas, što znači "moćan, silovit". Čak se i na fotografiji vidi koliko su impozantni ti razdvojeni mlazovi. Vodopad se ne zamrzava tijekom zime i lijepo izgleda u snijegu.

9. Neožidanni (hrv. Neočekivani)

Dmitrij Sigida (CC BY-SA 4.0) Dmitrij Sigida (CC BY-SA 4.0)

Ovaj vodopad na Škotovskom platou planinskog masiva Sihote Alinj visok je samo 13-15 metara, ali njegovi mlazovi lijepo i elegantno "grle" kameni zid platoa, pa se smatra da je to jedan od najljepših vodopada na cijelom Dalekom istoku Rusije.

8. Gedmiš

Legion Media Legion Media

Visok je oko 60 metara, nalazi se u republici Kabardino-Balkariji, u dolini rijeke Gedmiš. Dijeli se na mnoštvo mlazova, pa se zove još i "70 mlazova" ili "Carska kruna". Voda izvire na više mjesta u planini iznad vodopada.

7. Čegemski vodopadi

Legion Media Legion Media

U Čegemskom klancu na Kavkazu u rijeku Čegem obrušavaju se tri vodopada visoka između 25 i 60 metara. Oni su jedna od prepoznatljivih znamenitosti ruske republike Kabardino-Balkarije. Blizu ovog prirodnog čuda nalaze se naselja i cesta, a u blizini postoji čak i hotel, te zbog toga ovdje uvijek ima mnogo turista.

6. Veliki Čuljčinski vodopad

Legion Media Legion Media

Smatra se da je Veliki Čuljčinski vodopad ili Učar jedan od najmlađih vodopada Altajskih planina, i da je nastao prije oko 200 godina kao posljedica potresa. Otkriven je nedavno, tijekom 1970-ih, u doba kada je sportski i planinski turizam u SSSR-u bio vrlo popularan. Visok je 160 metara, nalazi se na rijeci Čuljči i u prilično moćnim mlazovima pada na stijene. Na dijalektima altajskog jezika naziv vodopada znači "onaj koji leti" ili "nepristupačan".

5. Ilja Muromec

Konstantin007 (CC BY-SA 4.0) Konstantin007 (CC BY-SA 4.0)

Vodopad je dobio ime po junaku ruskog folklora. Nalazi se na kurilskom otoku Iturupu, visok je 141 metar. Voda se slijeva s vulkana Demon ravno u more. Krajnje je teško doći do vodopada. Može se promatrati samo s mora. Znanstvenici tvrde da se u podnožju vodopada okupljaju sivi kitovi da se u slatkoj vodi očiste od rakova koji su se za njih zalijepili.

4. Pšeški

Wildisp (CC BY-SA 4.0) Wildisp (CC BY-SA 4.0)

U Fištinski ili Pšeški vodopad voda stiže iz planinskog ledenjaka, iz izvora u klancu između kavkaskih vrhova Fišt i Pšeha-Su (zato i ima dva ravnopravna naziva). Vodopad se nalazi u ruskoj republici Adigeji. Čine ga tri mlaza. Prvi pada s visine od oko 190 metara, a druga dva otprilike sa 160 metara. Mlazovi su posebno moćni u proljeće, kada se ledenjak topi, dok tijekom ljeta gotovo potpuno presuše, tj. ostane samo mali mlaz pod kojim hrabriji turisti čak i stoje, doduše na vlastitu odgovornost.

3. Kinzeljuk

Olegjihc (CC BY-S) Olegjihc (CC BY-S)

Ovaj se vodopad nalazi usred Sibira, na granici između Krasnojarske i Irkutske oblasti, na nepristupačnom planinskom području Istočnih Sajana koje se zove Tofalarija. Iz Kinzeljuškog planinskog jezera voda se u kaskadama ulijeva u rijeku Kinzeljuk. Taj toponim na hakaskom jeziku znači "dragocjen". Vodopad je visok 328 metara, a slobodan pad vode dugačak je oko 90 metara. Tek je 1989. godine prva grupa znanstvenika-entuzijasta proučila i premjerila vodopad.

2. Zejgalan

Legion Media Legion Media

Ovaj vodopad u planinama ruske republike Sjeverne Osetije poznat je i pod nazivom "Veliki Zejgelanski". Na osetinskom jeziku njegov naziv znači "mjesto pada lavine". Prema posljednjim mjerenjima iz 2016. godine visok je 648 metara. Smatra se da je to najviši vodopad u Europi (i drugi po visini u Rusiji). Mlaz vode najmoćniji je u srpnju i kolovozu, kada se topi planinski ledenjak. Zimi se voda zamrzava i razgranati zaleđeni potočići kao živopisna se paučina šire po planinskim klancima.

1. Plato Putorana i njegovi vodopadi

Legion Media Legion Media

Na visoravni Putorana, jednom od najnepristupačnijih mjesta u Rusiji, nalazi se najveći broj vodopada u zemlji. Oni su vrlo slabo proučeni jer je vrlo teško doći do platoa, i utoliko prije do klanaca. To nije lak zadatak čak ni za iskusne turiste i istraživače. U ovdašnjim kanjonima ima i velikih vodopada s moćnim mlazovima, i onih slabijih, čiji su mlazovi tanji, ali padaju s vrlo velike visine. Negdje usred Putorana pritajio se i Taljnikovski vodopad, najviši u Rusiji (a možda i u cijeloj Aziji). Otkriven je tek tijekom 1970-ih. Prema različitim proračunima, visok je između 480 i 700 metara. (Radi usporedbe, vodopad Ángel u Venezueli, inače najveći na svijetu, visok je oko tisuću metara). Ovaj je putoranski vodopad sezonski, tj. "radi" samo par mjeseci tijekom proljeća i početkom ljeta, kada se na platou topi snijeg, a zatim presušuje.